Noemí Valiente presenta 'Robo en el taller', la nueva aventura de misterio de 'La pandilla del ajedrez'

Tras el gran éxito nacional de 'La pandilla del ajedrez', la escritora abulense Noemí Valiente presenta en la Feria del Libro de Ávila la segunda entrega de la saga: 'Robo en el taller'.

La primera obra tuvo una acogida "alucinante", según la autora, con muchísimas copias vendidas y una fuerte demanda por parte de los lectores que pedían una continuación de la historia.

Me decían: Por favor, escribe una segunda parte que mi hijo no lee nada y tu libro le encantó" Noemí Valiente Escritora

Esta petición de los lectores, sumada a la de la editorial Dr Buk, que "casi ha presionado" a la autora, ha sido clave para el nacimiento de la secuela. Valiente ha confesado que incluso la han parado por la calle para pedirle que continuara la historia, con mensajes como: "por favor, escribe una segunda parte que mi hijo no lee nada y tu libro le encantó".

Un nuevo misterio

A diferencia de la primera parte, que era una historia de aventuras, 'Robo en el taller' se centra en una trama de misterio a raíz de un robo. Aunque aparecen los mismos personajes y algunos nuevos, Valiente asegura que "es una historia totalmente diferente, se puede leer perfectamente sin saber ni siquiera que existe la primera parte". Para facilitar la lectura a un público de todas las edades, la novela, aunque es más larga, está estructurada en capítulos muy cortitos.

Inspiración en Gredos y trabajo en equipo

La narración está inspirada y ambientada en San Martín de la Vega del Alberche, un pueblo que, según la autora, "encaja fenomenal" y contribuye a la atmósfera de la historia. Sin embargo, el nombre del pueblo no se menciona en el libro para que "cada uno hiciera el pueblo suyo". En esta nueva aventura, Valiente repite equipo con la ilustradora Isabel Martínez Bernard y la editorial Doctor Buk, una complicidad que define como "un gusto".

Cada vez que recibo una ilustración de Isabel es como un regalo para mí" Noemí Valiente Escritora

Presentación en Ávila

La presentación oficial del libro tendrá lugar este miércoles a las 18:00 horas en la Plaza de Santa Teresa de Ávila. Lejos de un formato tradicional, el equipo ha preparado una "actividad un poco original": un escape room narrado donde el público podrá participar a través de un tablero gigante para desentrañar el misterio de la trama, aunque "sin hacer spoilers".

Dr Buk La pandilla del ajedrez, robo en el taller

La actividad está pensada para un amplio abanico de edades, buscando atraer también a niños más mayores. Además, el evento incluirá un taller de caricaturas a cargo de la ilustradora, Isabel Martínez, en el que enseñará a exagerar rasgos para crear diferentes personajes, convirtiendo la presentación en una actividad familiar.