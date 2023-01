Nacho Sánchez obtiene el Feroz a mejor actor protagonista por Mantícora

El actor abulense Nacho Sánchez se ha alzado con el Premio Feroz al mejor actor protagonista de una película, por su trabajo en ‘Mantícora’.

Con este Feroz, Nacho ha ganado su primer premio en el cine (en teatro ya tiene un Max). dedicó el galardón al equipo del film y subrayó que sigue "aprendiendo" y se mostraba feliz y contento por el premio. (ESCUCHAR AUDIO)







El intérprete, que comenzó en el grupo de teatro del IES Isabel de Castilla, también está nominado al Goya como protagonista por este trabajo en Mantícora.

Premio Feroz

El actor abulense Nacho Sánchez recogió en el escenario del Auditorio de Zaragoza de manos de Nacho Vigalondo el Premio Feroz al mejor actor protagonista de una película por su trabajo en ‘Mantícora’, de Carlos Vermut. Gracias a este papel, que le ha valido también su primera nominación a los Goya, Sánchez se impuso al resto de aspirantes de su categoría en los premios de la prensa especializada: Karra Elejalde por 'Vasil', Miguel Herrán por 'Modelo 77', Denis Ménochet por 'As bestas', Nahuel Pérez Biscayart por 'Un año, una noche', y Luis Tosar por 'En los márgenes'.

“Muchísimas gracias por este premio, sobre todo me sigue siendo un poco irreal que con estos compañeros esté aquí arriba yo, ha sido un orgullo estar nominado con vosotros”, dedicó al resto de candidatos, antes de subrayar: “Sigo aprendiendo”.

En su escueto discurso de agradecimiento, Sánchez recordó que anoche era “el único representante de ‘Mantícora’”, así que decidió asumir el galardón como mejor protagonista como si se tratara del de mejor película, y recalcó que su trofeo “es de Carlos (Vermut), es de Zoe (Stein, su compañera de reparto) y es de todo el equipazo, que eran unos profesionales como la copa de un pino, un equipo humano absolutamente increíble, así que va por ellos”.





?? El premio al mejor actor protagonista de una película es para Nacho Sánchez por 'Mantícora' #Feroz2023pic.twitter.com/eyXQyk09x9 — Premios Feroz (@PremiosFeroz) January 28, 2023





Al bajar del escenario, el actor reconoció encontrarse “muy feliz”, sobre todo al ver el nivel del resto de ganadores de la noche. “Viendo toda la gente que ha ido subiendo al escenario a recoger premios, que yo haya sido uno de ellos es precioso”, explicó en declaraciones recogidas por Ical, en las que destacó que el galardón le hace “mucha ilusión”. El suyo no fue el único Feroz d ella noche para ‘Mantícora’, ya que el film también conquistó el premio al mejor cartel por el diseño del teaser-póster creado por su director, Carlos Vermut.

En la velada, Pedro Almodóvar recibió el Premio Feroz Audi de Honor de manos de seis de sus actrices: Julieta Serrano, Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Aitana Sánchez-Gijón, Leonor Watling y Milena Smit. Cuatro títulos, empataron en el palmarés final con tres estatuillas cada uno: los largometrajes 'As bestas' y 'Cinco lobitos', y las series 'La ruta' y 'No me gusta conducir'.

Goya

Nacho Sánchez (que dio sus primeros pasos sobre los escenarios de la mano de Pilar Rodríguez, Premio Ical al Compromiso Humano 2019), tendrá el próximo 11 de febrero en Sevilla oportunidad de engrosar su palmarés si conquista el Goya al mejor actor protagonista, por su trabajo encarnando a un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado por un oscuro secreto hasta que una joven llamada Diana aparece en su vida.

El abulense competirá por el premio con pesos pesados como Denis Ménochet (el protagonista de ‘As bestas’), Luis Tosar (por ‘En los márgenes’), Javier Gutiérrez (por ‘Modelo 77’) y Miguel Herrán (por ‘Modelo 77’). Junto con el francés Ménochet (que ha participado en films de Hollywood como ‘Malditos bastardos’. ‘Robin Hood’ o ‘La crónica francesa’), Sánchez es el único de los contendientes de su categoría que no cuenta con el Goya (Javier Gutiérrez tiene dos, Tosar tres y Herrán uno).