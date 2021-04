Mercado Medieval, Ávila en Tapas, Cir&Co y Magia en el calendario del Ayuntamiento

Ambiciosa estrategia turística post-covid la que prepara el Ayuntamiento de Ávila... se mantienen todos los eventos, tal y como ha contado el concejal de Turismo, Carlos López en COPE

Mercado Medieval, Circo, Ávila en Tapas, la hípica, Ávila Mágica... el Ayuntamiento pretende celebrar todos los eventos tradicionales de la capital abulense, eso sí serán diferentes, con control de aforos y evitando aglomeraciones, tal y como ha contado el concejal de Turismo Carlos López en COPE Ávila.

El primer evento ya será justo después del Estado de Alarma:

Del 14 al 16 de mayo tendrá lugar la III Muestra Gastronómica de la IGP Carne de Ávila en El Chico.

A continuación se realizará el Ávila en Tapas, luego el 'Ávila Mágica' que se adelanta a junio, en verano la hípica y el festival del Cir&Co.

Y entre todos los eventos destaca en septiembre el Mercado Medieval, este año será muy diferente... “un mercado sin mercado”. (escuchar entrevista)

Para atraer al turismo nacional se contará con “influencers” y se realizarán campañas en Madrid, Extremadura y las dos Castillas.

Y para atraer al turismo Internacional, Ávila se basará en las redes a las que pertenece como la Red de Juderías, la Red Huellas de Teresa o la de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Provincia

La Junta de Castilla y León ha confirmado a COPE que la edición XV del Músicos en la Naturaleza queda suspendida ante la imposibilidad de adaptar el concierto (el más multitudinario de la provincia de Ávila) a las restricciones covid.

Desde la organización han explicado a COPE que en Hoyos del Espino no se puede preparar la infraestructura del concierto piloto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona y que, pese a ser un concierto al aire libre, no se podrían ejecutar todos los protocolos de seguridad sanitaria en el pinar de Gredos donde tradicionalmente se han celebrado los conciertos.