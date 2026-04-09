Mayte Martín, coordinadora de GEARA: “Cada vez llega gente más joven con adicción al alcohol y son policonsumidores"

En 2025 fueron más de 900 los adolescentes la comunidad de Castilla y León los que participaron en programas de prevención familiar frente al consumo de drogas, tabaco o el uso abusivos de pantallas. Es una cifra, algo superior a la del año anterior, si bien según la Consejería de Familia se produjo un descenso del consumo del alcohol y drogas, 767 casos en 2025 frente a los 830 registrados de 2024.

Sin embargo las intervenciones por el uso pantallas casi se triplicó el año pasado. Los programas actuaron con 122 jóvenes por uso problemático de pantallas, videojuegos o conductas de apuesta, frente a los 43 casos contabilizados en 2024.

Se observa una reducción del consumo de alcohol en los jóvenes, pero no debemos bajar la guadia" Mayte Martín Trabajadora social y coordinadora de GEARA

Mayte Martín, trabajadora social y coordinadora de GEARA, el Grupo de Enfermos Alcohólicos Recuperados de Ávila, ha explicado en COPE que en Ávila “se observa una reducción sostenida en el consumo de alcohol en los jóvenes de entre 14 y 18 años”, sin embargo son datos que dice “coger con pinzas” porque la edad media de inicio se mantiene en los 13,9 años, por lo que “no hay que relajarse”.

varias adicciones

Lamenta la trabajadora social que “cada vez llega gente más joven con adicción al alcohol a GEARA” y además son policonsumidores, es decir esta adicción llega acompañada de otras como el tabaco, las drogas y, cada vez más, las pantallas.

Indica Mayte Martín que el papel de las familias es “fundamental”. Insiste la coordinadora de GEARA que debemos ejercer de padres, no de amigos, dando confianza y libertad , pero exigiéndoles responsabilidad y conociendo su entorno.

El papel de las familias es fundamental" Mayte Martín Trabajadora social y coordinadora de GEARA

Y aunque a veces las familias son las últimas en enterarse de estas adicciones, la trabajadora social recuerda algunos síntomas que pueden hacer saltar las alarmas. Signos como el distanciamiento, comportamientos agresivos, el cambio de hábitos y amistades.

Insiste Mayte Martín en la necesidad de hablar con nuestros hijos, y si es necesario, en caso de que nieguen esa adicción recurrir a asociaciones como GEARA donde pueden ayudarnos a gestionar la situación.