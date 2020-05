Master class sobre tasas e impuestos del profesor Sergio Nañez

Hoy en COPE Ávila queremos conocer ¿Qué pueden hacer los Ayuntamientos en cuanto a la recaudación?

Parece que los ayuntamientos tienen varias obligaciones aunque cierto margen de maniobra:

Lo primero, hay que diferenciar entre dos cosas; las tasas y los impuestos.

IMPUESTOS

Empezamos por los impuestos, son una cesión tributaria estatal.

Hay 5 impuestos en total; 3 de ellos de cobro obligatorio (IBI, Actividades Económicas y Circulación) y otros dos son opcionales (Plusvalía y Obras).

Lo que pueden hacer los ayuntamientos es “jugar con los porcentajes”, tal y como ha explicado en COPE, Sergio Nañez profesor de derecho, economía y administración de empresas en la UCAV. (escuchar entrevista)

TASAS

El segundo gran bloque son las tasas municipales, (basura, terrazas…) la competencia es municipal pero tampoco se podría No recaudar, bonificar o suprimir su cobro a no ser que una ley nacional lo permita específicamente.



Hay ejemplos históricos de PNL que permitían suprimir estas tasas en casos extraordinarios, como por ejemplo en el Terremoto de Lorca.

En cuanto a tasas, lo que si pueden hacer los Ayuntamientos es aplazar los pagos o modificar el calendario fiscal.

Por último, destacar que un Ayuntamiento NO puede cobrar por una tasa o tributo de algo que no haya disfrutado en un determinado periodo de tiempo, según indica la ley “Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente”.

En todo caso, quien tenga 10 minutos que escuche la entrevista completa con el profesor Nañez donde nos ofrece una master class sobre este tema de tasas e impuestos. La entrevista ya está disponible aquí.