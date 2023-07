Más de 8.000 abulenses han solicitado el voto por correo de cara al próximo 23-J. Si te vas de vacaciones y aún no lo has hecho este jueves, 13 de julio, es el último día para solicitarlo. Estamos hablando de cifras récord en la provincia. En las anteriores elecciones municipales del 28 de mayo, fueron 5.344 los abulenses los que ejercieron su derecho al voto por correos, mientras que en las últimas Generales, las de noviembre de 2019, los abulenses que votaron de esta forma fueron todavía menos, 5.126.







Entre los más de 8.000 abulenses que ha pedido el voto por correo en estas elecciones Generales anticipadas en pleno verano, está Rocío, quien antes de irse de vacaciones quería dejar su voto enviado, sin embargo y aunque lo solicitó hace diez días, el martes de la semana pasada, aún no ha recibido la documentación necesaria y está seriamente preocupada por no llegar a tiempo de poder ejercer su derecho. Teme Rocío las largas colas que pueda encontrar en la oficina de Correos de Ávila.





Un día después que Rocio, el miércoles de la semana pasada, solicitaba su voto por correo otra abulense, Bianca, ella si que ha recibido ya la documentación. También ha mostrado su preocupación en Cope por las largas colas que pueda encontrar en Correos a pesar de haberse ampliado el horario de las oficinas.





Pepe fue de los primeros abulenses en solicitar el voto por correo, al día siguiente de la convocatoria de elecciones anticipadas ya lo hizo porque sabía que para la fecha señalada se iba de vacaciones a la casa familiar de la playa . Esta misma mañana, tanto Pepe como su esposa, Ana, ya han dejado emitido su voto en Correos. A pesar de las largas colas considera Pepe que estaba todo bastante bien organizado.









Recuerda que aunque este jueves es el último día para solicitar el voto por correo, tienes hasta el próximo 20 de julio, es decir hasta el lunes de la semana que viene, para llevarlo y emitirlo en Correos.