Los Toreros Muertos, No me pises que llevo chanclas y La habitación Roja en las fiestas de Ávila

Los Toreros Muertos, No me pises que llevo chanclas y La habitación Roja serán los artistas principales que actuarán en Ávila en las fiestas de verano.





En total el Ayuntamiento de Ávila ha programado unas 70 actividades que comenzarán este mismo fin de semana.

Como novedad este año se celebrará una Feria Flamenca, un festival de Rock y un ballet mexicano.

Continúan los eventos tradicionales como la muestra de folclore, el encuentro de bandas el grand prix, las vaquillas, la pesca, el ajedrez o el tiro con arco, tal y como ha presentado el concejal de Fiestas, Carlos López quien ha destacado los principales conciertos de las Fiestas de Verano.

Las casetas se celebrarán del 13 al 23 de julio en los aledaños de la Plaza de Toros.

Todos los conciertos y actuaciones serán de carácter gratuito.

PROGRAMA COMPLETO

SÁBADO 1 DE JULIO

9,30 h.: X RUTA ECUESTRE TURÍSTICA CULTURAL “MURALLAS DE ÁVILA”





Salida del mercado de ganados.

21,30 h.: CONCIERTO PLAZAS SINFÓNICAS

Plaza del Mercado Chico.

“ORQUESTA SINFÓNICA JOVEN DE CASTILLA Y LEÓN”

DOMINGO 2 DE JULIO

20,00 h.: VI FESTIVAL DE ÓRGANO “CIUDAD DE ÁVILA

S.A.I. Catedral.

“ALICE MENDIZABAL”

21,30 h.: ACTO LITERARIO-MUSICAL “CUENTOS A LA LUZ DE LA LUNA” CON MÚSICA EN DIRECTO

Plaza Adolfo Suárez.

LUNES 3 DE JULIO

19,30 h.: III AIMF AVILA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

Auditorio Municipal de San Francisco, concierto de piano.

“PAULA GARCÍA DEL VALLE”

Entrada gratuita hasta completar el aforo

MIÉRCOLES 5 DE JULIO

19,00 h.: III AIMF AVILA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

Auditorio Municipal de San Francisco.

“CONCIERTO DE PROFESORES DEL AIMF”

Entrada gratuita hasta completar el aforo

21,00 h.: GALA DE BANDAS

Plaza del Mercado Chico.

“BANDA DE EJEA DE LOS CABALLEROS” (Zaragoza)

“BANDA DE MÚSICA DE ÁVILA”

JUEVES 6 DE JULIO

19,30 h.: III AIMF AVILA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

Auditorio Municipal de San Francisco.

“CONCIERTO ALUMNOS DE CUERDA Y FLAUTA DEL AIMF”

Entrada gratuita hasta completar el aforo

VIERNES 7 DE JULIO

19,30 h.: III AIMF AVILA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

Auditorio Municipal de San Francisco.

“CONCIERTO ALUMNOS DE PIANO DEL AIMF”

Entrada gratuita hasta completar el aforo

I FERIA FLAMENCA EN ÁVILA

Plaza del Mercado Chico.

20,00 h.: APERTURA

20,10 h.: ACTUACIÓN DE DANZA FLAMENCA

Plaza del Mercado Chico.

“MURALLAS FLAMENCAS”

21,00 h.: PASACALLES A CARGO DEL CORO ROCIERO VIRGEN DE SONSOLES “ANDALUCIA EN ÁVILA” CON DEBORA´S DANCERS

Plaza del Mercado Chico, C/ Reyes Católicos, C/ Alemania, Plaza José Tomé, C/ Don Gerónimo, Plaza Santa Teresa, C/ San Segundo, Plaza de la Catedral, C/ Los Leales, Plaza Nalvillos, C/ Los Leales, C/ San Segundo, Plaza de la Catedral, C/ Tomás Luis de Victoria, Plaza Zurraquín y Plaza del Mercado Chico.

SÁBADO 8 DE JULIO

ORGULLO LGTBIQ + ÁVILA 2023

Plaza de Santa Teresa.

10,30 h.: CARRERA POR LA DIVERSIDAD CON SALIDA DEL ARCO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA

20,00 h.: GALA ENTREGA DE PREMIOS POR LA DIVERSIDAD CON MÚSICA, TEATRO Y DANZA presentada por Dámaso Angulo. Madrina: Yurena.

21,30 h.: MÚSICA EN DIRECTO

23,00 h.: DJ con Espectáculo DRAG QUEEN

Organiza: ArcoÁvila

20,00 h.: CONCIERTO DEL SIDNEY SUSSEX COLLEGE DE CAMBRIDGE UNIVERSITY

Auditorio Municipal de San Francisco.

I FERIA FLAMENCA EN ÁVILA

Plaza del Mercado Chico.

20,00 h.: ACTUACIÓN “BALLET ESPAÑOL EMMA LUCENA”: “OLÉ” (1ª PARTE)

20,40 h.: ACTUACIÓN DE GUITARRA, CANTE Y CAJÓN “ABANDOLAOS” (1ª PARTE)

21,20 h.: CANTE POR FLAMENCO: CANTAOR: GUSTAVO RODRÍGUEZ OBREGÓN Y GUITARRA: ADRIÁN BERLANAS

21,40 h.: CONCURSO DE SEVILLANAS

22,20 h.: ACTUACIÓN “BALLET ESPAÑOL EMMA LUCENA”: “OLÉ” (2ª PARTE)

23,00 h.: ACTUACIÓN DE GUITARRA, CANTE Y CAJÓN “ABANDOLAOS” (2ª PARTE)

21,30 h.: ACTO LITERARIO-MUSICAL “RONDANDO A ÁVILA”

Jardín de San Vicente.

DOMINGO 9 DE JULIO

I FERIA FLAMENCA EN ÁVILA

Plaza del Mercado Chico.

20,00 h.: ACTUACIÓN “BALLET ESPAÑOL EMMA LUCENA”: “LAS SEVILLANAS” (1ª PARTE)

20,30 h.: MASTERCLASS DE RUMBAS

21,00 h.: ACTUACIÓN “BALLET ESPAÑOL EMMA LUCENA”: “LAS SEVILLANAS” (2ª PARTE)

21,30 h.: CONTINUACIÓN MASTERCLASS DE RUMBAS

22,00 h.: ACTUACIÓN “BALLET ESPAÑOL EMMA LUCENA”: “LAS SEVILLANAS” (3ª PARTE)

22,30 h.: FIN DE FIESTA CON MÚSICA POR SEVILLANAS

MIÉRCOLES 12 DE JULIO

22,00 h.: ACTUACIÓN “BALLET FOLKLÓRICO DE LA PAZ” (MÉXICO)

Plaza del Mercado Chico.

Organiza: Embajada de México en España

Colabora: Ayuntamiento de Ávila

JUEVES 13 DE JULIO

DÍA DEL NIÑO

Recinto ferial. Reducción del 40% en el precio de todas las atracciones.

20,30 h.: INAUGURACIÓN DE LAS CASETAS DE LAS PEÑAS

Anexos de la plaza de toros.

VIERNES 14 DE JULIO

20,30 h.: CONCENTRACIÓN DE LAS PEÑAS

Plaza del Mercado Chico.

20,45 h.: PASACALLES DE LAS PEÑAS

Hasta los anexos de la plaza de toros.

21,00 h.: RETRANSMISIÓN DE LA ÓPERA TURANDOT DESDE EL TEATRO REAL DE MADRID

Auditorio Municipal de San Francisco.

Entrada gratuita hasta completar el aforo

21,30 h.: ESPECTÁCULO INFANTIL “LA SEÑORA VACA”

Episcopio, a cargo de Circo Musical Cantanduris.

Entrada gratuita hasta completar el aforo

22,00 h.: CONCIERTO

Cubierta Multiusos.

“TOREROS MUERTOS” + “NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS”

Entrada gratuita hasta completar el aforo

SÁBADO 15 DE JULIO

19,30 h.: CASTILLOS HINCHABLES Y FIESTA DE LA ESPUMA EN LOS PARQUES

Parque del río Chico.

20,30 h.: VI FESTIVAL DE ÓRGANO “CIUDAD DE ÁVILA:

Basílica de San Vicente.

“SUSANA GARCÍA LASTRA”

22,00 h.: CONCIERTO

Cubierta Multiusos.

“LA HABITACIÓN ROJA”

Entrada gratuita hasta completar el aforo

DOMINGO 16 DE JULIO

8,00 a 20,00 h.: TORNEO LAS 9 PUERTAS

Episcopio.

“WARHAMMER 40.000”

“EL SEÑOR DE LOS ANILLOS”

8,30 h.: TROFEO DE PESCA DE VETERANOS “CIUDAD DE ÁVILA”

Embalse de Fuentes Claras.

19,30 h.: CASTILLOS HINCHABLES EN LOS PARQUES

Parque del río Chico.

21,30 h.: PRESENTACIÓN REVISTA CULTURAL “EL COBAYA”

Plaza Adolfo Suárez.

22,00 h.: CONCIERTO

Episcopio.

“HOMENAJE A ANTONIO VEGA” (Ricardo Marín y Basilio Martí)

LUNES 17 DE JULIO

19,30 h.: CASTILLOS HINCHABLES EN LOS PARQUES

Parque del Barrio Universidad.

21,00 h.: ACTUACIÓN DE DANZA ESPAÑOLA “ETERNO ALBÉNIZ” Auditorio San Francisco, con el ballet español de Javier del Real.

MARTES 18 DE JULIO

18,30 h.: HOMENAJE A LA TERCERA EDAD

Recinto ferial. Chocolate con churros de 18,30 a 20,30 h. y a continuación en la Cubierta Multiusos, actuación Grupo "DOS SOLES".

19,30 h.: CASTILLOS HINCHABLES EN LOS PARQUES

Parque de las Hervencias.

21,00 h.: CONCIERTO DE PIANO “CLÁSICOS POPULARES”

Auditorio Municipal de San Francisco, a cargo de Juan Esteban.

MIÉRCOLES 19 DE JULIO

19,30 h.: CASTILLOS HINCHABLES EN LOS PARQUES

Parque de San Antonio.

21,00 h.: CONCIERTO ALFONSO PAHINO FOREVER

Auditorio Municipal de San Francisco.

Entrada gratuita hasta completar el aforo

21,30 h.: CONCIERTO DEL PRINCETON GIRLCHOIR DE ESTADOS UNIDOS

Episcopio. Si las circunstancias climatológicas no lo permiten se trasladará a las 20,00 h. a la iglesia de San Juan.

JUEVES 20 DE JULIO

DÍA DEL NIÑO

Recinto ferial. Reducción del 40% en el precio de todas las atracciones.

19,30 h.: CASTILLOS HINCHABLES Y FIESTA DE LA ESPUMA EN LOS PARQUES

Parque del barrio Universidad.

20,00 h.: DESFILE DE LAS DELEGACIONES DE BAILARINES DE 30 PAÍSES PARTICIPANTES EN LAS FINALES DEL CERTAMEN GLOBAL DANCE OPEN SPAIN

Desde el Centro de Congresos y Exposiciones “Lienzo Norte” hasta la Plaza del Mercado Chico.

22,00 h.: CONCIERTO

Episcopio.

“HOVERCRAFT”

VIERNES 21 DE JULIO

21,00 h.: FESTIVAL ROCK´N´WALL

Episcopio.

“KYLOWATIOS”

“REINA CHACAL”

“DANI AMANDI”

22,00 h.: GRAN PRIX “JUEGOS SIN FRONTERAS”

Plaza de Toros.

Entrada gratuita hasta completar el aforo

SÁBADO 22 DE JULIO

12,00 h.: DÍA DEL VECIN@

Parque “El Soto”.

Precio comida: 2 €

Organiza: FAVA

19,30 h.: CASTILLOS HINCHABLES Y FIESTA DE LA ESPUMA EN LOS PARQUES

Parque de las Hervencias.

20,30 h.: XXV MUESTRA DE FOLKLORE “CIUDAD DE ÁVILA”

Corralón de Carmen Pedrosa (patio del Episcopio).

DANZAS BURGALESAS “TIERRAS DEL CID” (Círculo Burgos)

COROS Y DANZAS “VILLA DE LEGANÉS” (Casa de Extremadura)

GRUPO FOLKLÓRICO “URDIMBRE” (Ávila)

22,30 h.: ESPECTÁCULO DE RECORTES Y SUELTA DE VAQUILLAS

Plaza de Toros.

Programa aparte

DOMINGO 23 DE JULIO

19,30 h.: CASTILLOS HINCHABLES Y FIESTA DE LA ESPUMA EN LOS PARQUES

Parque de San Antonio.

20,00 h.: VI FESTIVAL DE ÓRGANO “CIUDAD DE ÁVILA”

S.A.I. Catedral.

“JOSÉ NETZA”

LUNES 24 DE JULIO

21,30 h.: BANDAS ABULENSES

Episcopio.

LA GUARIDA (POP-ROCK)

TRILO BEATLES

MARTES 25 DE JULIO

22,00 h.: CONCIERTO “SARA VENEROS”

Episcopio.

JUEVES 27 DE JULIO

DÍA DEL NIÑO

Recinto ferial. Reducción del 40% en el precio de todas las atracciones.

SÁBADO 29 DE JULIO

10,30 h.: XXIX TORNEO DE AJEDREZ RELÁMPAGO “CIUDAD DE ÁVILA”

Paseo del Rastro.

21,30 h.: PRESENTACIÓN REVISTA “ATTICUS” CON MÚSICA EN DIRECTO

Plaza Adolfo Suárez.

DOMINGO 30 DE JULIO

10,00 h.: CAMPEONATO CIUDAD DE ÁVILA DE TIRO CON ARCO

Polideportivo Multiusos “Antonino del Pozo”.

12,00 h.: CONCIERTO DE ALUMNOS SEMANA INTERNACIONAL DE CANTO “ZENOBIA MÚSICA”

Auditorio Municipal de San Francisco.

20,00 h.: VI FESTIVAL DE ÓRGANO “CIUDAD DE ÁVILA”

Monasterio de Gracia.

“PRESENTACIÓN RÍOS”