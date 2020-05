Los soldados de Star Wars confinados en Gredos

La Guerra de Los Mundos sobre el skyline de Navadijos, soldados imperiales de Star Wars en la plaza del pueblo o el Delorean de Regreso al Futuro en una casona de Gredos... son solo algunos de los dibujos de la serie 'Navadijos', creada por Oscar Llorens durante esta cuarentena.

En Herrera en COPE Ávila, hoy hemos conocido el distópico mundo que el ilustrador internacional Oscar Llorens ha creado en Navadijos, Gredos.

A falta de encargos profesionales, este creativo ha desarrollado una idea personal que “tenia en mente desde hace tiempo”, juntar dos mundos tan imposibles cómo Gredos y los clásicos de los 80 de la ciencia ficción americana.

'Navadijos' es una serie que consta de 7 dibujos pero que continuará, tal y cómo ha destacado Oscar Lloréns en COPE.

Por ahora los dibujos no están a la venta aunque el ilustrador ha reconocido que “ha recibido muchas ofertas”.

El Ilustrador también ha contado en COPE Ávila la tranquilidad de la que ha disfrutado al pasar la cuarentena en este pequeño pueblo de Gredos, en el que solamente viven unos 20 vecinos.

Escucha aquí la entrevista al ilustrador Oscar Llorens sobre su serie de ilustraciones 'Navadijos'

Navadijos (20 habitantes) se hará intencional gracias a Oscar Llorens, el creador de parte de la cartelería del Metro de Lisboa o de numerosos trabajados en Holanda elige el inglés para describir así su nueva colección:

“Navadijos is a tiny village in the Sierra de Gredos (Avila, Spain) located at over 1500m, which makes it the 9th highest village of Spain. Not more than 20 people live here during the year and, in August, it can be temperatures below freezing at night. It is a very quiet place, at least officially. However if you are an observer and you are lucky you can discover really "peculiar" phenomena, especially in these weird days of confinement”.