Los sabores de Ávila Autentica llegan a tu casa por Navidad

Comprando los productos de calidad de Ávila Autentica con COPE te ahorrarás un 20% del precio total de tu cesta de navidad, solo tienes que elegir los productos que más te gusten e introducir el código: 'PRODUCTOAVILA' para obtener un 20% de descuento en tu compra en la web de Ávila Autentica.

Además de la promoción del 20% de descuento comprando con COPE e introduciendo el código: 'PRODUCTOAVILA', en la web de Ávila Autentica podrás encontrar otras promociones. (En este enlace)

Promociones de Navidad

Destacamos tres de las promociones que están activas en la tienda on line de Ávila Auténtica (tienda.avilaautentica.es), en este momento:

- Regalo de un jamonero + cuchillo por la compra de jamón o paleta en Martín Martín Blázquez, hasta fin de existencias o hasta el 05/01/2021

Con la compra de un #jamón en

��https://t.co/xX1PZn63eF tienes un regalo seguro

Pero date prisa y no te quedes sin tu jamonero de regalo pic.twitter.com/dSNLQUwOeq — Ávila Auténtica. (@Avilaautentica1) December 19, 2020

- Portes gratis en todos los pedidos superiores a 60 euros. Esta oferta es válida sólo para España y hasta el 31/12/2020

- Regalo de un mandil de Ávila Autentica, esta prenda será Gratis por cada compra superior a 85 Euros y hasta el día de Reyes Magos.

¿Qué productos puedo encontrar?

Carne de Ávila

Uno de los productos más emblemáticos y conocidos de Ávila es sin duda su chuletón, es decir la carne de ternera, una carne de máxima calidad gastronómica certificada al amparo de la Indicación Geográfica Protegida Carne de Ávila.

¿Qué hace única a la ternera de Ávila? La ternera avileña tiene una gran cantidad de cualidades, como su consistencia firme al tacto, su textura fina y ligeramente húmeda, su color brillante, su terneza, etc.

De hecho, su sabor aporta una agradable y placentera sensación en el paladar, y su jugosidad la hace más apetecible y sabrosa.

Además de la típica ternera de Ávila, la provincia cuenta con una amplia variedad de productos cárnicos entre los que podemos destacar la carne de ternera blanca, el tostón o cochinillo, el cabrito, el cordero, el gallo de corral, incluso otras menos conocidas como la carne de caracol.

En la tienda online de Ávila Auténtica podrás encontrar cochinillo, cordero, ternera de Ávila, y otras carnes, de la mejor calidad y provenientes de los mejores productores de la provincia, como por ejemplo las Morcillas de Sotillo Pablo Diaz.

Las Morcillas de Sotillo Pablo Díaz, se diferencian por ser totalmente naturales, algo muy difícil de conseguir hoy en día, pero gracias al proceso de producción y la materia prima que utilizan podemos decir que es un producto totalmente natural, sin aditivos, ni conservantes libres de alérgenos, baja en grasa.

El proceso de producción trata de guardar la misma esencia de antiguamente, en época de matanza, pero adaptadan el producto a nuestros tiempos sin perder la tradición y el sabor que caracteriza a esta Morcilla única en el mercado. (Puedes encontrarlas aquí).

Embutidos y Jamones

La provincia de Ávila, posee unas condiciones climatológicas inmejorables para el curado de jamones y embutidos.

De esta forma la elaboración de este tipo de productos constituye una práctica tradicional en la provincia, siendo numerosas las empresas especializadas en su producción, algunas de ellas de larga tradición familiar.

Embutidos típicos como chorizo, salchichón, lomo ibérico o morcilla junto a otros más innovadores como salchichón de nueces, o chorizo de avileño son elaborados en la provincia que junto con los mejores jamones ibéricos hacen de Ávila un referente nacional en la elaboración de estos productos.

Los jamones y embutidos de Ávila se caracterizan por mantener el modelo de elaboración tradicional para conservar las cualidades de la materia prima. Esto aporta un sabor y un aroma únicos que son identicados como garantía de calidad por el consumidor.

En la tienda online de Ávila Auténtica podrás comprar jamón online y embutidos de la mejor calidad y provenientes de los mejores productores de la provincia, para realizar tu cesta navideña.

Frutas, hortalizas y legumbres

En Ávila se produce una amplia variedad de frutas y hortalizas.

Entre las frutas más destacadas cabe mencionar las cerezas del valle del Tiétar, muy cultivadas en Candeleda, El Arenal, El Hornillo, Arenas de San Pedro y Guisando. También son famosos los melocotones de Burgohondo, o las manzanas reinetas propias del Valle del Tormes, muy abundantes en La Carrera, La Nava, Navatejares y Bohoyo.

Las hortalizas que ofrece la provincia de Ávila las encontramos en la comarca de la Moraña, siendo las cebollas de la Cooperativa Baja Moraña las de mayor profusión. En su cultivo son utilizadas las variedades de cebolla grano, cebolla dulce, cebolla roja, cebolla industial, cebolla blanca y cebolla paja virtudes.

Ávila es bien conocida por la calidad de sus legumbres, destacando las judías del Valle del Tormes, amparadas por la Indicación Geográca Protegida de Judías de El Barco de Ávila.

¡No hay mejor remedio para el frío que una buena ración de platos calientes de Ávila! Tú eliges: ¡patatas revolconas o judías de El Barco de Ávila! y de postre... yemas de Ávila ��. #VisitSpain#Ávila#SpainGastro@turismodeavila@CyLesVidapic.twitter.com/gM560mB7Ut — Spain (@spain) January 10, 2019

Pero aunque no tan conocidas, en la provincia de Ávila se producen otro tipo de legumbres de gran calidad, como los garbanzos, lentejas o judías pintas de la comarca de La Moraña.

Lácteos y Quesos

Los alimentos lácteos o lácticos, constituyen una familia de productos alimenticios de gran importancia en la gastronomía de Ávila.

Los lácteos, ya sean de vaca, cabra u oveja, proporcionan una gran cantidad de benecios en nuestra alimentación, derivándose en una amplia variedad de productos como el tradicional arroz con leche, los famosos quesos del Tiétar, deliciosos yogures elaborados a la manera tradicional, o simplemente la leche fresca pasteurizada.

Aceite

Ávila es la provincia de Castilla y León que registra los mayores datos de producción de aceite de oliva, siendo el cultivo del olivo un cultivo tradicional de nuestra provincia.

El aceite de oliva, elaborado con auténtico zumo de la aceituna, es conocido comunmente como oro líquido.

No podríamos elegir un único favorito de entre todo estos productos de nuestra #tiendaonline ��

Y tú, ¿con cuál te quedarías? pic.twitter.com/UASpw8TBXL — Ávila Auténtica. (@Avilaautentica1) December 14, 2020

El aceite producido en la provincia de Ávila procede principalmente de la aceituna variedad Manzanilla, que proporciona un aceite color amarillo verdoso con un sabor afrutado y dulce

Vinos de Ávila

En Ávila podemos encontrar una gran variedad de vinos.

Conocida es la zona del Valle del Alberche y el Valle del Tiétar por su vinos, famosos sobre todo los elaborados utilizando la uva garnacha de la zona, casi siempre procedente de cepas viejas.

Vinos sobre todo de crianza que ofrecen al que lo cata una calidad garantizada como así demuestra la recién obtenida Denominación de Origen de Vinos de Calidad de Cebreros (DO Vinos de Cebreros).

En la zona norte de la provincia de Ávila encontramos vinos de la Denominación de Origen Rueda (vinos do Rueda). Vinos sobradamente reconocidos, que han obtenido durante varios años consecutivos puntuaciones superiores a 90 sobre 100 en la Guía Peñín de los vinos españoles.

Cerveza y Sidra

La cerveza y la sidra son bebidas muy refrescantes de una gran tradición en muchísimas regiones del mundo. Cada vez es más común encontrar tiendas especializadas en cerveza artesanal con un espacio dedicado a los diferentes tipos de sidra compitiendo con las mejores marcas de cerveza artesanales.

La sidra y la cerveza tienen un proceso de fermentación muy similar en muchos aspectos, sobre todo cuando estamos hablando de elaboración artesanal.

Postres y Miel

Aunque Ávila es mundialmente conocida por uno de esos dulces, las Yemas de Santa Teresa y las Yemas de Ávila, en nuestra provincia se elaboran multitud de dulces a partir de materias primas naturales de primera calidad, siguiendo técnicas tradicionales transmitidas a lo largo de varias generaciones que dan lugar a exquisitos dulces capaces de conquistar los paladares más exigentes.

Perrunillas, mantecados, pastas de té, hojaldritos, pastas palotes, rosquillas... un gran surtido de dulces artesanos que harán las delicias del gourmet más experimentado.

La variedad climática y topográca de la provincia de Ávila da lugar a una gran diversidad de la ora que es la base de la alimentación de las abejas, lo cual determina la peculiaridad de la miel que se produce. Las mieles más habituales en Ávila son:

-La miel multioral es decir las abejas fabrican esta miel a partir del néctar de las ores primaverales. Esta miel es dulce, suave y de un color dorado.

-La miel de bosque, se trata de la única miel que no procede del néctar de una or, si no de la savia de los árboles que rezuman los frutos de la encina y del roble. Esta miel es la miel con mayor cantidad de antioxidantes naturales, de sabor intenso y color oscuro.

Experiencias Gourmet

En esta sección encontrarás las mejores combinaciones de los productos gastronómicos de Ávila.

En cada lote de productos de Ávila Auténtica se han conjuntado los productos que los clientes más nos han solicitado, por supuesto a un precio especial para que puedas disfrutar de lo mejor de la gastronomía de Ávila al mejor precio.