Los farmacéuticos de Ávila dispuestos a vacunar contra la COVID-19

Los farmacéuticos de Ávila dispuestos a sumarse a vacunar contra la COVID-19, si bien como ha explicado su presidenta, Inés Barco Martín, “el verdadero problema que existe ahora es la falta de dosis”.



En declaraciones a Cope Ávila, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Ávila, ha afirmado que este colectivo podría sumarse a inocular las vacunas “con una formación breve, como profesionales sanitarios cualificados que son”. Reconoce Barco Martín que no quieren que esta sea una de sus “atribuciones”, si bien dada la situación excepcional de pandemia “cualquier profesional sanitario “debería poder vacunar, no sólo farmacéuticos”.



Inés Barco ha confirmado a Cope que todos los farmacéuticos de Ávila ya han sido vacunados contra el Coronavirus, los menores de 55 con el famoso lote de AstraZeneca. Considera que la polémica relacionada con esta vacuna “se ha sacado de contexto” y recuerda que con Pfizer se han dado 33 casos de trombos de los que no se está hablando.



En estos momentos la provincia de Ávila cuenta con 131 farmacias y 290 colegiados.