Ayuntamiento de Ávila
Lista completa: 513 abulenses formarán las mesas electorales para las Elecciones Europeas del 9 de Junio
Esta mañana en Ávila se ha celebrado el Sorteo Extraordinario para elegir los presidentes, vocales y suplentes para esta próxima cita electoral
COPE ÁvilaÁvila
Tiempo de lectura: 15'
Actualizado 12:45
¿Sabes ya si has tenido suerte o si por el contrario te ha tocado ser mesa electoral para las elecciones europeas del próximo 9 de junio?... Esta mañana en Ávila se ha celebrado el Sorteo Extraordinario para elegir los presidentes, vocales y suplentes para esta próxima cita electoral.
En Ávila habrá 57 mesas electorales por lo que se han nombrado hoy 57 presidentes y 114 vocales además, se han elegido otros de 114 presidentes suplentes y otros 228 vocales suplentes como ha explicado en el Pleno el oficial mayor del Ayuntamiento.
Es decir, 513 abulenses han sido elegidos en la jornada de hoy para formar las mesas electorales.
Esto ha sido en Ávila capital, los pueblos tienen hasta el miércoles 15 de mayo para realizar los plenos extraordinarios para la designación de las mesas electorales.
Las personas designadas por sorteo recibirán la notificación certificada de que han sido elegidas en los tres días siguientes al sorteo y es obligatorio presentarse en el colegio electoral el día de las elecciones.
Mientras, la lista completa de los 513 elegidos en Ávila capital se puede consultar en la web municipal.
LISTA COMPLETA:
- COLEGIO: EDIFICIO AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN: PLAZA MERCADO CHICO (DEL)
PRESIDENTE/A ANTEQUERA SAN ROMAN M SONSOLES
1 VOCAL SANTO DOMINGO PASCUAL JESUS
2º VOCAL MERINERO GOMEZ ANA SONSOLES
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PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN SANCHEZ LUIS JESUS
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PINDADO DIAZ LUIS MIGUEL
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GOMEZ RUFES NAIYARA
1 VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERRANZ DELGADO FERNANDO MIGUEL
2º VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ VEGA RAUL
DIST: 01 SECC: 002 MESA: A A - I Nº ELECTORES: 544
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DIRECCIÓN: CALLE MEDICO FERNANDO TOME 1
PRESIDENTE/A FERNANDEZ GALLEGO MARCELINO
1 VOCAL CARDONA CABOVIANCO MIRTHA JACQUELINE
2º VOCAL FUENTES GARCIA MARIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BLAZQUEZ COSTAS NICOLAS
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GUTIERREZ SAEZ JOSE MARIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ JIMENEZ JUAN CARLOS
1 VOCAL 2º SUPLENTE COLLADO SANCHIDRIAN JOSE LUIS
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ CONTRERAS OSCAR DOMINGO
2º VOCAL 2º SUPLENTE GUTIERREZ GALAN MARIA YOLANDA
DIST: 01 SECC: 002 MESA: B J - Z Nº ELECTORES: 596
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DIRECCIÓN: CALLE MEDICO FERNANDO TOME 1
PRESIDENTE/A MUÑOZ GALLEGO HECTOR DANIEL
1 VOCAL MARTIN LAMA DE MARIA TERESA
2º VOCAL REVESTIDO UREA BEATRIZ
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE VALLEJO GARCIA LUIS MIGUEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE ZAERA TEJA DIONISIO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MORALES GARCIA MARIA TERESA
1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ SAEZ JUAN ANTONIO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE URIAS TORRICO LUIS
2º VOCAL 2º SUPLENTE PEREZ GOMEZ ANDREA
DIST: 02 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 683
- COLEGIO: COLEGIO DIOCESANO DE LA ASUNCIÓN DE DIRECCIÓN: CALLE DUQUE DE ALBA 1
NUESTRA SEÑORA
PRESIDENTE/A HERNANDEZ CANO AGUSTIN
1 VOCAL BATISTA BRITO MERCEDES
2º VOCAL FERREIRO GOMEZ MANUEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ LABAIG MARIA EUGENIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GAITERO CALLEJA ALICIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE DIAZ SOBRINO JESUS
1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ GARCIA EDUARDO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ GARCIA CARLA
2º VOCAL 2º SUPLENTE CHEDAS REDONDO CANDELARIA
DIST: 02 SECC: 001 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 647
- COLEGIO: COLEGIO DIOCESANO DE LA ASUNCIÓN DE DIRECCIÓN: CALLE DUQUE DE ALBA 1
NUESTRA SEÑORA
PRESIDENTE/A MARTIN SAEZ LAURA
1 VOCAL ROLLON CASILLAS ANASTASIA
2º VOCAL UZABAL BARRIGA FRANCISCO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAROLINA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PELAEZ DIEZ M. TERESA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN GARCIA JOSE RAMON
1 VOCAL 2º SUPLENTE SAEZ MARTIN M. ELENA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MANGAS ALFAYATE ALONSO
2º VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ SAEZ JOSE JAVIER
DIST: 02 SECC: 002 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 889
- COLEGIO: INSTITUTO ISABEL DE CASTILLA DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO X EL SABIO 4
PRESIDENTE/A MARTIN SANCHEZ SANDRA
1 VOCAL HERNANDO FOLGUERA JONATAN
2º VOCAL BARRIENTOS PINEDA LAURA KARINA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BERMEJO HERRERO MARTA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SAENZ MIERA MUÑOZ ALFREDO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MUÑOZ ALVAREZ ANA MARIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE LERALTA MONTERO JAVIER
2º VOCAL 1 er SUPLENTE IRANZO MARTIN PABLO
2º VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ HERNANDEZ YAGO
DIST: 03 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 634
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO LA ENCARNACION DIRECCIÓN: CALLE ZAMORA 20
PRESIDENTE/A HERNANDEZ SANCHO DE CRESCENCIA
1 VOCAL HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
2º VOCAL GIMARE RODRIGUEZ MARIA YOLANDA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE CRESPO BENAVENTE ALMUDENA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE BERNAL MENDEZ REBECA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA AGUDO JOSE FELIX
1 VOCAL 2º SUPLENTE ALVARO VELAYOS JESUS
2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERRAEZ JIMENEZ JOSE
2º VOCAL 2º SUPLENTE AYUSO MARTIN MARTA
DIST: 03 SECC: 001 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 593
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO LA ENCARNACION DIRECCIÓN: CALLE ZAMORA 20
PRESIDENTE/A RECIO FERNANDEZ CAROLINA
1 VOCAL KELVIN OHENHEN MERIT
2º VOCAL MAIZ JIMENEZ CAROLINA MARIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RUIZ GONZALEZ DOLORES
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MUÑOZ ESTEVEZ MARIA JOSE
1 VOCAL 1 er SUPLENTE PICH ROSELLO MARIA MONTSERRAT
1 VOCAL 2º SUPLENTE SAEZ ZAZO ALFREDO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN MARTIN LUIS
2º VOCAL 2º SUPLENTE VELAYOS RODRIGUEZ CARLOS
DIST: 03 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 741
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO EL PRADILLO DIRECCIÓN: CALLE ARSENIO GUTIERREZ PALACIOS 6
PRESIDENTE/A GUERRA PALOMO CARLOS
1 VOCAL GARCIA GARCIA BASILIO
2º VOCAL GONZALEZ SANCHEZ TERESA DE JESUS
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE CABEZUDO MORENO LUIS MIGUEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE DOMINGUEZ ANTOLIN ANA MARIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ NOYA JULIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE ALONSO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA JIMENEZ MARIO
2º VOCAL 2º SUPLENTE CERRATO JIMENEZ GUSTAVO
DIST: 03 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 690
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO EL PRADILLO DIRECCIÓN: CALLE ARSENIO GUTIERREZ PALACIOS 6
PRESIDENTE/A MARTIN SAEZ ISABEL
1 VOCAL VILLALOBOS SANCHEZ VERONICA
2º VOCAL PAJARES MARTIN MARA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ BAUTISTA M. DOLORES
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE ZARZA CALVO SILVIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE SAN PEDRO ESPINOSA FRANCISCO JAVIER
1 VOCAL 2º SUPLENTE PASCUAL SANCHEZ MARTA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE LOPEZ GRANDE CONCEPCION
2º VOCAL 2º SUPLENTE PEREZ PABLO DE FRANCISCO ISAAC
DIST: 04 SECC: 001 MESA: A A - Z Nº ELECTORES: 222
- COLEGIO: LOCAL DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN: PLAZA AYUNTAMIENTO (DEL) 1
PRESIDENTE/A JIMENEZ JUSTO SONSOLES
1 VOCAL ZAMORA GONZALEZ MARIA CARMEN
2º VOCAL LOPEZ SANCHEZ MARIA TERESA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE DIAZ JIMENEZ PEDRO ANTONIO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE FLORES GARCIA SONSOLES
1 VOCAL 1 er SUPLENTE ENCINAR FUENTE DE LA ISABEL
1 VOCAL 2º SUPLENTE TOLDOS ALVAREZ MIGUEL
2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ GARCIA VIRGINIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ GARCIA MARIA JESUS
DIST: 04 SECC: 001 MESA: B A - Z Nº ELECTORES: 1158
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO BAUTISTA DIRECCIÓN: PLAZA SAN NICOLAS 18
PRESIDENTE/A VALLEJO RODRIGUEZ ANGEL
1 VOCAL VICENT MENESES NEREA
2º VOCAL MARTINEZ GARCIA TERESA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCES VELAZQUEZ VICTOR
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MINGUEZ NAVARRO BEATRIZ
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA RIO DEL MILAGROS
1 VOCAL 2º SUPLENTE PRIETO CARRACEDO CELESTE
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ CASO DEL FELIX
2º VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ JIMENEZ SELENA
DIST: 04 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 634
- COLEGIO: CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE DE DIRECCIÓN: CALLE CASIMIRO HERNANDEZ 7
ADULTOS
PRESIDENTE/A COLLADO SANCHEZ LAURA
1 VOCAL JIMENEZ MARTIN VIRGINIA MARIA
2º VOCAL JIMENEZ JIMENEZ MARIA ILUMINADA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE IGLESIAS SANCHIDRIAN ANA BELEN
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE FERRERO CANTON M. ISABEL
1 VOCAL 1 er SUPLENTE ARAUJO MARTIN CARLOS JESUS
1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA BERROJALVIZ MANUEL
2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERRERO MARTIN LAURA
2º VOCAL 2º SUPLENTE ARRIBAS PEREZ FRANCISCO JAVIER
DIST: 04 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 545
- COLEGIO: CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE DE DIRECCIÓN: CALLE CASIMIRO HERNANDEZ 7
ADULTOS
PRESIDENTE/A SANCHEZ MARTIN RAFAEL ANGEL
1 VOCAL SANCHEZ SANCHEZ RAFAEL
2º VOCAL NIEVES JIMENEZ IRENE
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN GONZALEZ MARIA ISABEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANCHEZ VINUESA RAMON
1 VOCAL 1 er SUPLENTE VERDEJO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN DIAZ RODRIGO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MENDOZA JIMENEZ TAMARA
2º VOCAL 2º SUPLENTE ROMERO ESQUILAS HILARIO
DIST: 04 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 941
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO JUAN DE YEPES DIRECCIÓN: CALLE JUAN DE YEPES 2
PRESIDENTE/A CRUZ JIMENEZ JOSEFINA
1 VOCAL DIAZ GARCIA INMACULADA
2º VOCAL HERRAEZ HERRAEZ MARIA CARMEN
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE ROSTRAN AGUILAR ERVIN ANTONIO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE HERNAZ GONZALEZ CYNTHIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ BOSQUE MANUELA
1 VOCAL 2º SUPLENTE CORONEL ROJAS MASSIEL INES
2º VOCAL 1 er SUPLENTE CEMBELLIN CASTRO ISABEL ROSA
2º VOCAL 2º SUPLENTE GUTIERREZ MUÑOZ PURIFICACION
DIST: 04 SECC: 004 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 799
- COLEGIO: COLEGIO PABLO VI DIRECCIÓN: CALLE RAFAELA DE ANTONIO 2
PRESIDENTE/A ENCINAR JIMENEZ MARIA DEL MAR
1 VOCAL SILVA MONTENEGRO VALERIA
2º VOCAL JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ HERNANDEZ MARIA COVADONGA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA GARCINUÑO NOELIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ HERRAEZ MARIA ROSA
1 VOCAL 2º SUPLENTE PASCUAL SANCHEZ CRISTINA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE JUAREZ MARTIN JESUS
2º VOCAL 2º SUPLENTE VERGARA HERRERO RAQUEL
DIST: 04 SECC: 005 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 956
- COLEGIO: INSTITUTO JORGE DE SANTAYANA DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 4
PRESIDENTE/A GALAN JIMENEZ RAQUEL
1 VOCAL SUAREZ BLAZQUEZ M BELEN
2º VOCAL COLCHADO INGA JOSE DANIEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE APARICIO REVIRIEGO LEYRE
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN LOPEZ JENNIFER
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MATA DE LA GARCIA FELIX
1 VOCAL 2º SUPLENTE CASILLAS OBREGON DAVID
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MONGE GONZALEZ IRENE
2º VOCAL 2º SUPLENTE OROZCO HOYOS LUISA FERNANDA
DIST: 04 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 560
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CERVANTES DIRECCIÓN: CALLE JESUS DEL GRAN PODER 12
PRESIDENTE/A GARCIA MARTIN JOSE MARIA
1 VOCAL JIMENEZ HERNANDEZ YOLANDA
2º VOCAL ALCAZAR QUIROS ALBA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ RODRIGUEZ SERGIO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE HERNANDEZ ARRIBAS VANESA MARIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA ENCINAR FERNANDO
1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA GONZALEZ RAUL
2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ PAULA
2º VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ ENCINAR RODRIGO MANUEL
DIST: 04 SECC: 006 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 570
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CERVANTES DIRECCIÓN: CALLE JESUS DEL GRAN PODER 12
PRESIDENTE/A NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA ROSARIO
1 VOCAL RODRIGUEZ HERNANDEZ EMILIO
2º VOCAL SAN SEGUNDO JIMENEZ NOELIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE NUÑEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE RODRIGUEZ RAMON ANTONIO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE QUIROS GARCIA MARIA EUGENIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ TIRADO JOSE MANUEL
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN PULIDO IVAN
2º VOCAL 2º SUPLENTE LORENZO MORENO ROBERTO
DIST: 04 SECC: 008 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 903
- COLEGIO: INSTITUTO JOSE LUIS LOPEZ ARANGUREN DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 8
PRESIDENTE/A FERNANDEZ GONZALEZ JORGE
1 VOCAL ARRIBAS MARTIN MARCOS
2º VOCAL HERNANDEZ SANTOS CRISTINA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JUSTICIA VENTURA ANTONIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ MESONERO YOLANDA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE ESTEVEZ MONDEJAR RAQUEL
1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA GONZALEZ SARA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ GARCIA SANDRA MARIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE GRANDE GONZALEZ MARIA NURIA
- COLEGIO: INSTITUTO JOSE LUIS LOPEZ ARANGUREN DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 8
PRESIDENTE/A SULLEIRO SANCHEZ JOSE ANTONIO
1 VOCAL POSTIGO DIAZ VIRGINIA MARIA
2º VOCAL SANTAMARIA CARRACEDO JESUS JULIAN
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SANCHEZ LOPEZ BEATRIZ
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PORTERO AREVALO GREGORIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE PADILLA MONSALVE CATALINA
1 VOCAL 2º SUPLENTE MONTERO GARCIA JOSE LUIS
2º VOCAL 1 er SUPLENTE ORTEGA SANCHEZ ROBERTO
2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER
DIST: 04 SECC: 009 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 660
- COLEGIO: EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE ZONA SUR DIRECCIÓN: CALLE ERAS (DE LAS) 1
PRESIDENTE/A BLAZQUEZ GARCIA BORJA
1 VOCAL JIMENEZ MARTIN VICTOR
2º VOCAL GARCIA GOMEZ M. MAR TERESA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERNANDEZ CABALLERO ANDREA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GORDO PERDIGUERO MARIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE CASILLAS JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
2º VOCAL 1 er SUPLENTE CASELLES CESTEROS FRANCISCO
2º VOCAL 2º SUPLENTE GONZALEZ VELAYOS DANIELA
DIST: 04 SECC: 009 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 570
- COLEGIO: EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE ZONA SUR DIRECCIÓN: CALLE ERAS (DE LAS) 1
PRESIDENTE/A LAYOS GUIJARRO MARIA JOSEFA
1 VOCAL PALACIOS BLAZQUEZ MILAGROS
2º VOCAL RODRIGUEZ PEREZ MARIA ELENA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE PERDIGUERO MARTIN MARIA ISABEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANCHEZ GONZALEZ JAVIER
1 VOCAL 1 er SUPLENTE PEREZ PEREZ GENOVEVA
1 VOCAL 2º SUPLENTE PRIETO SANCHEZ M. DEL CARMEN
2º VOCAL 1 er SUPLENTE RIPOLL LOZANO FRANCISCO JAVIER
2º VOCAL 2º SUPLENTE OVEJERO GUIO ROSA
DIST: 04 SECC: 010 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 813
- COLEGIO: INSTITUTO JOSE LUIS LOPEZ ARANGUREN DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 8
PRESIDENTE/A MARTIN SANCHEZ ANTONIO
1 VOCAL HERNANDEZ OLIVA HENAR MARIA
2º VOCAL RODRIGUEZ MOYA FERNANDO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN OBREGON JOSE LUIS
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARQUES PARRA RUTH
1 VOCAL 1 er SUPLENTE RIOS ALMARZA MARIA FLORENTINA
1 VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ LOPEZ CLARA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ RAMOS M. MAR
2º VOCAL 2º SUPLENTE SILVA MACHUCA ADRIANA
DIST: 04 SECC: 011 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 997
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTO TOMAS DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 2
PRESIDENTE/A HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CANDELAS
1 VOCAL GUTIERREZ CABRERO MARIA LUZ
2º VOCAL FERNANDEZ DELGADO JUAN
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ ESTHER
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA DEDO DEL ALFONSO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GORDO CASTRO DE MONICA
1 VOCAL 2º SUPLENTE GUTIERREZ MARTIN RAUL
2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ ALICIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE BOUDOUCHA JIMENEZ ANTONIO
DIST: 04 SECC: 011 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 910
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTO TOMAS DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 2
PRESIDENTE/A MILLET NUÑEZ MARIA
1 VOCAL SANTAMARIA SALUDES CLARA
2º VOCAL PORRO CORONA NEREA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MUÑOZ GONZALEZ MARIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN GONZALEZ DAVID
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MATE SAEZ JESUS
1 VOCAL 2º SUPLENTE YEPES TORRES MARIA DOLORES
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MANZANO RODRIGUEZ AZUCENA
2º VOCAL 2º SUPLENTE REVIEJO MOYA ISMAEL
- NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FORMACION DIRECCIÓN: CALLE GIACOMO PUCCINI 2
PROFESIONAL
PRESIDENTE/A MOLINA GONZALEZ MARTA
1 VOCAL DIAZ MARTIN ANTONIO
2º VOCAL SERRANO GARCIA RAQUEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SAN FRANCISCO VALLES ELENA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE HERNANDEZ SANTIS ADRIAN
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ RODRIGO
1 VOCAL 2º SUPLENTE MARCHORI SEGUI MARIA CRISTINA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTINEZ JIMENEZ PATRICIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE CEJUDO CALLE MARIA NIEVES
DIST: 04 SECC: 013 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 723
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO JUAN DE YEPES DIRECCIÓN: CALLE JUAN DE YEPES 2
PRESIDENTE/A BLAZQUEZ BLAZQUEZ M CARMEN
1 VOCAL MARTIN PEREZ EMILIO
2º VOCAL MORANTE RODRIGUEZ MARIA AZUCENA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MIGUEL DE BARRAGAN LUIS
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN SAHAGUN TERESA JESUS
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARROSA BLAZQUEZ BEATRIZ
1 VOCAL 2º SUPLENTE ARROYO JIMENEZ ISABEL
2º VOCAL 1 er SUPLENTE CORONIL CANTERO BRUNO
2º VOCAL 2º SUPLENTE PADILLA NAVAZO LAURA
DIST: 04 SECC: 014 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1184
- COLEGIO: COLEGIO PABLO VI DIRECCIÓN: CALLE RAFAELA DE ANTONIO 2
PRESIDENTE/A ROSERO YANEZ PABLO ANDRES
1 VOCAL YUSTE GARCIA VANESSA
2º VOCAL BOSQUE DEL GARZON VICTOR
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN HERNANDEZ ADOLFO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE HOZ DE LA JIMENEZ JOSE ANTONIO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE VINUESA COLINO FRANCISCO
1 VOCAL 2º SUPLENTE CASILLAS SANCHEZ DAVID
2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ MARIA MERCEDES
2º VOCAL 2º SUPLENTE GIL SAN SEGUNDO RAQUEL
DIST: 05 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 620
- COLEGIO: INSTITUTO ALONSO DE MADRIGAL DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 1
PRESIDENTE/A GONZALEZ JIMENEZ ESPERANZA
1 VOCAL FERNANDEZ JIMENEZ ERNESTO
2º VOCAL GARCIA JIMENEZ MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ GONZALEZ SONIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ RAMOS DAVID
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ DIAZ M TERESA
1 VOCAL 2º SUPLENTE HERRANZ CHIRIVETE FRANCISCO JAVIER
2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ GUTIERREZ BORJA
2º VOCAL 2º SUPLENTE GOMEZ MANRIQUE RAQUEL
DIST: 05 SECC: 001 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 525
- COLEGIO: INSTITUTO ALONSO DE MADRIGAL DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 1
PRESIDENTE/A LOZANO MANZANERO JULIAN
1 VOCAL VERA SAUCEDO YOINER DE JESUS
2º VOCAL LOPEZ ALONSO MARISOL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE LEIVA SANCHEZ GUADALUPE DEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN SANCHEZ M. JOSEFINA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MORALES GOMEZ FRANCISCO JAVIER
1 VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ MAIZ JUAN ANTONIO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN LOPEZ MARIA ELENA
2º VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ SANTANA MARIANO
DIST: 05 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 664
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA ANA DIRECCIÓN: CALLE SAN JOAQUIN 2
PRESIDENTE/A GOMEZ GOMEZ M ANGELES
1 VOCAL JUAN DE GALINDOS JUAN CARLOS
2º VOCAL ADALIA RINCON ANA MARIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE DIEZ GARCIA M. TERESA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ SANCHEZ JACINTO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE FERNANDEZ HERRANZ CESAR
1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ MUÑOZ ANA MARIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ SANCHEZ ELSA
2º VOCAL 2º SUPLENTE FRANCO CARPIO JOSE
DIST: 05 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 633
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA ANA DIRECCIÓN: CALLE SAN JOAQUIN 2
PRESIDENTE/A PEREIRA SORIA CARLOS AGUSTIN
1 VOCAL LOPEZ MARTIN FELICIDAD
2º VOCAL MUÑOZ DOMINGUEZ EDUARDO ANTONIO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE PINDADO GONZALEZ MARIA AURORA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE VOZMEDIANO SANZ MARIA CONCEPCION
1 VOCAL 1 er SUPLENTE RUFES VAZQUEZ ISRAEL LEANDRO
1 VOCAL 2º SUPLENTE VELAYOS GARGANTILLA FELIX
2º VOCAL 1 er SUPLENTE POZO DEL SANCHEZ MARIA TERESA
2º VOCAL 2º SUPLENTE PEINADOR ROSALES CARMEN
DIST: 05 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 869
- COLEGIO: INSTITUTO ISABEL DE CASTILLA DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO X EL SABIO 4
PRESIDENTE/A PAJARES MENDEZ CELIA
1 VOCAL VILLA RUIZ LUCIO
2º VOCAL MARTIN PRIETO JUANA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RIBAGORDA LOPEZ JOSE
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MOZO SAN SEGUNDO RAQUEL
1 VOCAL 1 er SUPLENTE BLAZQUEZ HERNANDO TERESA
1 VOCAL 2º SUPLENTE CARO DERECHO SONSOLES CARMEN
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MAYA DE JIMENEZ DIANA
2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN GARCIA CONSUELO
DIST: 05 SECC: 004 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 920
- COLEGIO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACION DEDIRECCIÓN: CALLE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 3
PROFESORADO
PRESIDENTE/A BLAS DE MARTIN HENAR
1 VOCAL GRANDE SAEZ ICIAR TERESA
2º VOCAL GUISANDEZ GARCIA ANA ISABEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GALAN HERNANDEZ CARLOS JAVIER
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GONZALEZ JIMENEZ ANA ISABEL
1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ SAEZ VICTORIANO
1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ GARCIA VICTORINO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERRAEZ CALVO SUSANA
2º VOCAL 2º SUPLENTE DIAZ RAMOS PALOMA
DIST: 05 SECC: 004 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 797
- COLEGIO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACION DEDIRECCIÓN: CALLE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 3
PROFESORADO
PRESIDENTE/A MARTIN HERRAEZ ANA BELEN
1 VOCAL RODERO PLAZA ANTONIO
2º VOCAL NAVARRO MAYORAL RAUL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE PINDADO NAVAS NURIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE RODRIGUEZ MARTIN LUCIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE TRILLO ALMAGRO TOMAS
1 VOCAL 2º SUPLENTE MUÑOZ HERNAZ MARIA PILAR
2º VOCAL 1 er SUPLENTE LOZANO MENDEZ CAROLINA
2º VOCAL 2º SUPLENTE NOGUEIRAS ALVAREZ MARIA FLORA
DIST: 05 SECC: 005 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 761
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO ARTURO DUPERIER DIRECCIÓN: AVDA JUVENTUD (DE LA) 10
PRESIDENTE/A CARVAJAL PASCUAL SOFIA
1 VOCAL ARROYO GARCIA ARCADIO
2º VOCAL GARCIA RODRIGUEZ FAUSTA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BENITO SANTIAGO EDUARDO TOMAS
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GUTIERREZ SASTRE MERCEDES
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA DEVORA ENCARNACION
1 VOCAL 2º SUPLENTE BENITO HERNANDEZ MARIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ ALBA
2º VOCAL 2º SUPLENTE ABAD LOPEZ FRANCISCO JAVIER
DIST: 05 SECC: 005 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 680
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO ARTURO DUPERIER DIRECCIÓN: AVDA JUVENTUD (DE LA) 10
PRESIDENTE/A RUZ MARTIN MANUEL
1 VOCAL SANTODOMINGO CARRERO MARIA FRANCISCA
2º VOCAL RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RESINA MIGUELSANZ M. ANGELES
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PEREZ HURTADO JAVIER
1 VOCAL 1 er SUPLENTE PAZ DE LA CEMBELLIN SARA
1 VOCAL 2º SUPLENTE VENTOSA SANCHEZ HERMINIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE LOPEZ HERRANZ JUAN
2º VOCAL 2º SUPLENTE PINDADO MARTINEZ ANDREA
DIST: 05 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 955
- COLEGIO: NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FORMACION DIRECCIÓN: CALLE GIACOMO PUCCINI 2
PROFESIONAL
PRESIDENTE/A GARCINUÑO MORENO FERNANDO
1 VOCAL ALVAREZ COLLADO FRANCISCO JAVIER
2º VOCAL GONZALEZ JIMENEZ RAMON
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE ALONSO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE ESPI JIMENO CARLOS IGNACIO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE CABEZAS REY VIOLETA
1 VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ JIMENEZ ERICA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE CID ELCOROBARRUTIA MARIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ GONZALEZ JESUS MIGUEL
DIST: 05 SECC: 006 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 866
- COLEGIO: NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FORMACION DIRECCIÓN: CALLE GIACOMO PUCCINI 2
PROFESIONAL
PRESIDENTE/A MORENO SOLANA ADELA
1 VOCAL ROMANO PEREIRA MARIA AGUSTINA
2º VOCAL MAYORAL MATIAS JUAN CARLOS
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE LOPEZ MARTIN ANGEL JOSE
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA AMPARO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE PEÑA DE LA JIMENEZ CARLOS
1 VOCAL 2º SUPLENTE SANZ SASTRE GUILLERMO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ MARTIN CAROLINA
2º VOCAL 2º SUPLENTE LADRERO GUTIERREZ JOSE RAMON
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA TERESA DIRECCIÓN: CALLE CARLOS LUIS DE CUENCA 2
PRESIDENTE/A GARCIA AVILES MARIA
1 VOCAL DIAZ GONZALEZ CRISTINA
2º VOCAL IZQUIERDO HERRAEZ MARIA ROSARIO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCIA BLAZQUEZ ALBA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE FERNANDEZ BARRIO M TERESA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MAGRO FRIAS ALBERTO JESUS
1 VOCAL 2º SUPLENTE FLORES GUTIERREZ MARIA OLGA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE CORRAL SANCHEZ LAURA
2º VOCAL 2º SUPLENTE ARCONADA PEREZ ANA
DIST: 06 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 952
COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CLAUDIO SANCHEZ DIRECCIÓN: CALLE PASEO DE LA ESTACION 1
ALBORNOZ
PRESIDENTE/A BLAZQUEZ JIMENEZ GEMMA
1 VOCAL FERNANDEZ GONZALEZ SERGIO
2º VOCAL ARROYO BOSQUE DEL FELIX ANGEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA MUÑOZ JESUS
1 VOCAL 1 er SUPLENTE BAÑEZ RODRIGUEZ LAURA
1 VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ HERNANDEZ TEODORA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERRERO JIMENEZ M. DEL PILAR
2º VOCAL 2º SUPLENTE GUERRERO CASTRO LLANOS
DIST: 06 SECC: 002 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 959
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CLAUDIO SANCHEZ DIRECCIÓN: CALLE PASEO DE LA ESTACION 1
ALBORNOZ
PRESIDENTE/A SAEZ MARTIN VIRGINIA
1 VOCAL SANCHEZ GARCIA CESAR
2º VOCAL MARIÑO CARANQUI FRANCIS JOSUE
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MAGARIÑO MANTECA RICARDO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PASCUAL MUÑOZ DIEGO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE YUSTE GARCIA FRANCISCO JAVIER
1 VOCAL 2º SUPLENTE VICENTE SANTO DOMINGO SARA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE PASCUAL AZABAL BEATRIZ
2º VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA
DIST: 06 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1281
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CLAUDIO SANCHEZ DIRECCIÓN: CALLE PASEO DE LA ESTACION 1
ALBORNOZ
PRESIDENTE/A GONZALEZ ALVAREZ JUAN PABLO
1 VOCAL SAEZ CASTILLO ALBA
2º VOCAL SEGOVIA BLAZQUEZ SONSOLES
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCIA MARTIN ANA ISABEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA MORENO MORENO MIGUEL FRANCISCO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ MARTIN M JESUS
1 VOCAL 2º SUPLENTE GRANDE HERNANDEZ SHEILA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE RUBIO JIMENEZ SONSOLES
2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN GONZALEZ M MAR
DIST: 06 SECC: 004 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 581
- COLEGIO: INSTITUTO VASCO DE LA ZARZA DIRECCIÓN: CALLE VALLADOLID 17
PRESIDENTE/A CEPEDA COLMENARES DERECK EMANUEL
1 VOCAL HERRERO MENDEZ LUIS CARLOS
2º VOCAL ARRIBAS NIETO ADRIAN
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SANCHEZ MARTIN MARIA ELENA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE HERREROS NIETO SANDRA MARIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE FALERO SANTIAGO MARIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE CARRILLO ESCRIBANO ALBERTO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE PAJARES VILLAVERDE M. ANGELES
2º VOCAL 2º SUPLENTE DIAZ GARCIA FRANCISCO
DIST: 06 SECC: 005 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 955
- COLEGIO: INSTITUTO VASCO DE LA ZARZA DIRECCIÓN: CALLE VALLADOLID 17
PRESIDENTE/A BLAS DE GONZALEZ MARIA BELEN
1 VOCAL GARCIA JIMENEZ SERGIO
2º VOCAL PAEZ PEREZ ELIAS MANUEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SANTANO QUEJIGO ELISA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE BAÑEZ TESTERA MARIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE RIOS SALGUERO GLORIA CECILIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE VELAYOS COLLADO ROSA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GUTIERREZ BEJARANO MARIA INMACULADA
2º VOCAL 2º SUPLENTE OLMEDO PERDIGUERO JORGE
DIST: 06 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 688
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO REINA FABIOLA DIRECCIÓN: CALLE DAVID HERRERO 16
PRESIDENTE/A IGLESIA DE LA SERRANO BELINDA
1 VOCAL GONZALEZ PEREZ CELIA
2º VOCAL GARCIA SANTOS JOSE LUIS
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GIL JIMENEZ SAGRARIO
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA SANCHEZ RAQUEL
1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ JUAN FRANCISCO
1 VOCAL 2º SUPLENTE ESCALONA GAMERO TAMARA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GALAN HERNANDEZ MARIA CARMEN
2º VOCAL 2º SUPLENTE ENCINAS JUAN MARIA DEL CARMEN VIR
DIST: 06 SECC: 006 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 639
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO REINA FABIOLA DIRECCIÓN: CALLE DAVID HERRERO 16
PRESIDENTE/A SANCHEZ CUADRADO HUGO
1 VOCAL LORENZO LORENZO ANGEL
2º VOCAL TOCACHI ATARIGUANA MARIA DEL CISNE
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARISCAL MOTA JAVIER
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SAEZ PEREZ ALEJANDRO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE PEREZ BLAZQUEZ MARIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE REY DEL MADICO NURIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE VELASCO LOPEZ DAVID
2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN MUÑOZ ALFONSO
DIST: 06 SECC: 008 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 907
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO COMUNEROS DE DIRECCIÓN: CALLE PADRE VICTORIANO RODRIGUEZ 13
CASTILLA
PRESIDENTE/A GARCIA SEGOVIA ROBERTO
1 VOCAL GARCIA QUIROS HECTOR
2º VOCAL GRANDE IRANZO ALICIA MARIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE LOPEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MACIAS HERNANDEZ PABLO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE COSTUMERO CAMPILLO MARIA CARMEN
1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN PESO DEL RAUL
2º VOCAL 1 er SUPLENTE ARROYO LOPEZ JOAQUIN
2º VOCAL 2º SUPLENTE GONZALEZ SANCHEZ M. DOLORES
DIST: 06 SECC: 009 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 614
- COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA TERESA DIRECCIÓN: CALLE CARLOS LUIS DE CUENCA 2
PRESIDENTE/A PEREZ CHAO MALDONADO JUAN ANTONIO
1 VOCAL SILVA ROJAS KARINA
2º VOCAL GARZON HERNANDEZ MARIA PAZ
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ ELENA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MORAIS TOME MARTA MARIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE UZABAL AMORES ISABEL
1 VOCAL 2º SUPLENTE ARENAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA ESCAPA MARTA MARIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE SUAREZ LAMAS IRENE
DIST: 06 SECC: 010 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 729
- COLEGIO: EDIFICIO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO DIRECCIÓN: PASEO DON CARMELO S/N
PRESIDENTE/A GARZON GONZALEZ BENEDICTA
1 VOCAL JIMENEZ ERCE RAUL
2º VOCAL PASCUAL LOPEZ VIRGINIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE COLLADO MARTIN JORGE JAVIER
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ BURDIEL M. ANGELES
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MIGUEL ANTEQUERA LOURDES MARIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ RAMIREZ ROBERTO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE DELGADO CID JOSE LUIS
2º VOCAL 2º SUPLENTE POZO MANSO JIMENA MARIA
DIST: 06 SECC: 011 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 982
- COLEGIO: CONSERVATORIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA (DE) 7
PRESIDENTE/A BARROSO BARROSO SANTIAGO
1 VOCAL JIMENEZ BERMEJO ALBERTO
2º VOCAL LACASTA OCHANDIANO MARIO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCIA GARCIA HORTENSIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE CINTADO ARANA ALVARO
1 VOCAL 1 er SUPLENTE DIAZ PEREZ ALBA MARIA
1 VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ SANCHEZ-VEGAZO ANA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE MIRANDA ZARCA M. EUGENIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE ALVARO LOPEZ ISABEL
DIST: 06 SECC: 012 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 740
- COLEGIO: PARQUE MUNICIPAL DE EXTINCIÓN DE DIRECCIÓN: CALLE JORGE DE SANTAYANA 58
INCENDIOS
PRESIDENTE/A DUQUE DOMINGUEZ ARANTZAZU
1 VOCAL HERRERO AYUSO JOSE ANTONIO
2º VOCAL JIMENEZ MARTINEZ PABLO
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BLAS DE GONZALEZ ANA MARIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ MARTINEZ IRENE
1 VOCAL 1 er SUPLENTE GALINDO SEVILLANO CRISTINA
1 VOCAL 2º SUPLENTE CITTI LEAL PABLO ANDRES
2º VOCAL 1 er SUPLENTE ENCABO JIMENEZ SILVIA
2º VOCAL 2º SUPLENTE GALLARDO ORGAZ FERNANDO
DIST: 06 SECC: 012 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 753
- COLEGIO: PARQUE MUNICIPAL DE EXTINCIÓN DE DIRECCIÓN: CALLE JORGE DE SANTAYANA 58
INCENDIOS
PRESIDENTE/A LOPEZ BUENADICHA ANA ISABEL
1 VOCAL RODRIGUEZ HONTORIA MARIA SONSOLES
2º VOCAL PRIETO ARAUJO IRIA
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN BLAZQUEZ RAQUEL
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN ABELLA LAURA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE RAMIREZ ORTEGA MIGUEL ANGEL
1 VOCAL 2º SUPLENTE SAN ROMAN GARCIA SOFIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE SERRANO MORENO ANA
2º VOCAL 2º SUPLENTE SACEDO PARIS ABEL
DIST: 06 SECC: 013 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 877
- COLEGIO: CONSERVATORIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA (DE) 7
PRESIDENTE/A FERNANDEZ PEREZ BEATRIZ
1 VOCAL GARCIA GONZALEZ ANTONIO
2º VOCAL HIDALGO BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BLANCO PAZ DE LA VICTOR
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE CASTILLA MARTIN BEATRIZ
1 VOCAL 1 er SUPLENTE FLORES FERNANDEZ JESUS
1 VOCAL 2º SUPLENTE CARRASCOSA PASCUAL IDOIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE GRIÑON PEREZ ALBA
2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ MENDEZ MARIA
DIST: 06 SECC: 013 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 902
- COLEGIO: CONSERVATORIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA (DE) 7
PRESIDENTE/A LADRON ESTEBAN RUBEN
1 VOCAL SANCHEZ TENEDOR MARIA DEL MAR
2º VOCAL MATEOS SANCHEZ M ESTHER
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE QUINTANILLA MATO ANA MARIA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTINEZ TOMAS AITOR
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN JIMENEZ ANA
1 VOCAL 2º SUPLENTE RAMIREZ GUIJARRO PATRICIA
2º VOCAL 1 er SUPLENTE PULIDO PACHECO SHEILA
2º VOCAL 2º SUPLENTE MANCEBO SANCHEZ MARIA SONSOLES
DIST: 06 SECC: 014 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1060
- COLEGIO: BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE JIMENEZ DIRECCIÓN: AVDA INMACULADA (DE LA) 11
LOZANO
PRESIDENTE/A GRANDE SAEZ MARIA CARMEN
1 VOCAL GARCIA MAYORGA DEMETRIO
2º VOCAL ALVAREZ AMIEVA PEDRO JOSE
PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ RIOS DE M. INMACULADA
PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE FONTANALS PIORNO ANA MARIA
1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN NIETO JORGE
1 VOCAL 2º SUPLENTE CARRERA FUENTES VIRGILIO
2º VOCAL 1 er SUPLENTE HARO CANO JUAN ANTONIO
2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN MUÑOZ IRENE
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