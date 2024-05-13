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Ayuntamiento de Ávila

Lista completa: 513 abulenses formarán las mesas electorales para las Elecciones Europeas del 9 de Junio

Esta mañana en Ávila se ha celebrado el Sorteo Extraordinario para elegir los presidentes, vocales y suplentes para esta próxima cita electoral

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COPE ÁvilaÁvila

Tiempo de lectura: 15'Actualizado 12:45

¿Sabes ya si has tenido suerte o si por el contrario te ha tocado ser mesa electoral para las elecciones europeas del próximo 9 de junio?... Esta mañana en Ávila se ha celebrado el Sorteo Extraordinario para elegir los presidentes, vocales y suplentes para esta próxima cita electoral.

En Ávila habrá 57 mesas electorales por lo que se han nombrado hoy 57 presidentes y 114 vocales además, se han elegido otros de 114 presidentes suplentes y otros 228 vocales suplentes como ha explicado en el Pleno el oficial mayor del Ayuntamiento.

Es decir, 513 abulenses han sido elegidos en la jornada de hoy para formar las mesas electorales.

Esto ha sido en Ávila capital, los pueblos tienen hasta el miércoles 15 de mayo para realizar los plenos extraordinarios para la designación de las mesas electorales.

Las personas designadas por sorteo recibirán la notificación certificada de que han sido elegidas en los tres días siguientes al sorteo y es obligatorio presentarse en el colegio electoral el día de las elecciones.

Mientras, la lista completa de los 513 elegidos en Ávila capital se puede consultar en la web municipal.

LISTA COMPLETA:

  • COLEGIO: EDIFICIO AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN: PLAZA MERCADO CHICO (DEL)

PRESIDENTE/A ANTEQUERA SAN ROMAN M SONSOLES

1 VOCAL SANTO DOMINGO PASCUAL JESUS

2º VOCAL MERINERO GOMEZ ANA SONSOLES

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PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN SANCHEZ LUIS JESUS

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PINDADO DIAZ LUIS MIGUEL

1 VOCAL 1 er SUPLENTE GOMEZ RUFES NAIYARA

1 VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO

2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERRANZ DELGADO FERNANDO MIGUEL

2º VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ VEGA RAUL

DIST: 01 SECC: 002 MESA: A A - I Nº ELECTORES: 544

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DIRECCIÓN: CALLE MEDICO FERNANDO TOME 1

PRESIDENTE/A FERNANDEZ GALLEGO MARCELINO

1 VOCAL CARDONA CABOVIANCO MIRTHA JACQUELINE

2º VOCAL FUENTES GARCIA MARIA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BLAZQUEZ COSTAS NICOLAS

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GUTIERREZ SAEZ JOSE MARIA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ JIMENEZ JUAN CARLOS

1 VOCAL 2º SUPLENTE COLLADO SANCHIDRIAN JOSE LUIS

2º VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ CONTRERAS OSCAR DOMINGO

2º VOCAL 2º SUPLENTE GUTIERREZ GALAN MARIA YOLANDA

DIST: 01 SECC: 002 MESA: B J - Z Nº ELECTORES: 596

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DIRECCIÓN: CALLE MEDICO FERNANDO TOME 1

PRESIDENTE/A MUÑOZ GALLEGO HECTOR DANIEL

1 VOCAL MARTIN LAMA DE MARIA TERESA

2º VOCAL REVESTIDO UREA BEATRIZ

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE VALLEJO GARCIA LUIS MIGUEL

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE ZAERA TEJA DIONISIO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE MORALES GARCIA MARIA TERESA

1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ SAEZ JUAN ANTONIO

2º VOCAL 1 er SUPLENTE URIAS TORRICO LUIS

2º VOCAL 2º SUPLENTE PEREZ GOMEZ ANDREA

DIST: 02 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 683

  • COLEGIO: COLEGIO DIOCESANO DE LA ASUNCIÓN DE DIRECCIÓN: CALLE DUQUE DE ALBA 1

NUESTRA SEÑORA

PRESIDENTE/A HERNANDEZ CANO AGUSTIN

1 VOCAL BATISTA BRITO MERCEDES

2º VOCAL FERREIRO GOMEZ MANUEL

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ LABAIG MARIA EUGENIA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GAITERO CALLEJA ALICIA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE DIAZ SOBRINO JESUS

1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ GARCIA EDUARDO

2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ GARCIA CARLA

2º VOCAL 2º SUPLENTE CHEDAS REDONDO CANDELARIA

DIST: 02 SECC: 001 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 647

  • COLEGIO: COLEGIO DIOCESANO DE LA ASUNCIÓN DE DIRECCIÓN: CALLE DUQUE DE ALBA 1

NUESTRA SEÑORA

PRESIDENTE/A MARTIN SAEZ LAURA

1 VOCAL ROLLON CASILLAS ANASTASIA

2º VOCAL UZABAL BARRIGA FRANCISCO

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAROLINA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PELAEZ DIEZ M. TERESA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN GARCIA JOSE RAMON

1 VOCAL 2º SUPLENTE SAEZ MARTIN M. ELENA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE MANGAS ALFAYATE ALONSO

2º VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ SAEZ JOSE JAVIER

DIST: 02 SECC: 002 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 889

  • COLEGIO: INSTITUTO ISABEL DE CASTILLA DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO X EL SABIO 4

PRESIDENTE/A MARTIN SANCHEZ SANDRA

1 VOCAL HERNANDO FOLGUERA JONATAN

2º VOCAL BARRIENTOS PINEDA LAURA KARINA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BERMEJO HERRERO MARTA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SAENZ MIERA MUÑOZ ALFREDO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE MUÑOZ ALVAREZ ANA MARIA

1 VOCAL 2º SUPLENTE LERALTA MONTERO JAVIER

2º VOCAL 1 er SUPLENTE IRANZO MARTIN PABLO

2º VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ HERNANDEZ YAGO

DIST: 03 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 634

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO LA ENCARNACION DIRECCIÓN: CALLE ZAMORA 20

PRESIDENTE/A HERNANDEZ SANCHO DE CRESCENCIA

1 VOCAL HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN

2º VOCAL GIMARE RODRIGUEZ MARIA YOLANDA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE CRESPO BENAVENTE ALMUDENA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE BERNAL MENDEZ REBECA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA AGUDO JOSE FELIX

1 VOCAL 2º SUPLENTE ALVARO VELAYOS JESUS

2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERRAEZ JIMENEZ JOSE

2º VOCAL 2º SUPLENTE AYUSO MARTIN MARTA

DIST: 03 SECC: 001 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 593

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO LA ENCARNACION DIRECCIÓN: CALLE ZAMORA 20

PRESIDENTE/A RECIO FERNANDEZ CAROLINA

1 VOCAL KELVIN OHENHEN MERIT

2º VOCAL MAIZ JIMENEZ CAROLINA MARIA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RUIZ GONZALEZ DOLORES

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MUÑOZ ESTEVEZ MARIA JOSE

1 VOCAL 1 er SUPLENTE PICH ROSELLO MARIA MONTSERRAT

1 VOCAL 2º SUPLENTE SAEZ ZAZO ALFREDO

2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN MARTIN LUIS

2º VOCAL 2º SUPLENTE VELAYOS RODRIGUEZ CARLOS

DIST: 03 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 741

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO EL PRADILLO DIRECCIÓN: CALLE ARSENIO GUTIERREZ PALACIOS 6

PRESIDENTE/A GUERRA PALOMO CARLOS

1 VOCAL GARCIA GARCIA BASILIO

2º VOCAL GONZALEZ SANCHEZ TERESA DE JESUS

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE CABEZUDO MORENO LUIS MIGUEL

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE DOMINGUEZ ANTOLIN ANA MARIA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ NOYA JULIA

1 VOCAL 2º SUPLENTE ALONSO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN

2º VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA JIMENEZ MARIO

2º VOCAL 2º SUPLENTE CERRATO JIMENEZ GUSTAVO

DIST: 03 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 690

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO EL PRADILLO DIRECCIÓN: CALLE ARSENIO GUTIERREZ PALACIOS 6

PRESIDENTE/A MARTIN SAEZ ISABEL

1 VOCAL VILLALOBOS SANCHEZ VERONICA

2º VOCAL PAJARES MARTIN MARA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ BAUTISTA M. DOLORES

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE ZARZA CALVO SILVIA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE SAN PEDRO ESPINOSA FRANCISCO JAVIER

1 VOCAL 2º SUPLENTE PASCUAL SANCHEZ MARTA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE LOPEZ GRANDE CONCEPCION

2º VOCAL 2º SUPLENTE PEREZ PABLO DE FRANCISCO ISAAC

DIST: 04 SECC: 001 MESA: A A - Z Nº ELECTORES: 222

  • COLEGIO: LOCAL DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN: PLAZA AYUNTAMIENTO (DEL) 1

PRESIDENTE/A JIMENEZ JUSTO SONSOLES

1 VOCAL ZAMORA GONZALEZ MARIA CARMEN

2º VOCAL LOPEZ SANCHEZ MARIA TERESA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE DIAZ JIMENEZ PEDRO ANTONIO

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE FLORES GARCIA SONSOLES

1 VOCAL 1 er SUPLENTE ENCINAR FUENTE DE LA ISABEL

1 VOCAL 2º SUPLENTE TOLDOS ALVAREZ MIGUEL

2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ GARCIA VIRGINIA

2º VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ GARCIA MARIA JESUS

DIST: 04 SECC: 001 MESA: B A - Z Nº ELECTORES: 1158

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO BAUTISTA DIRECCIÓN: PLAZA SAN NICOLAS 18

PRESIDENTE/A VALLEJO RODRIGUEZ ANGEL

1 VOCAL VICENT MENESES NEREA

2º VOCAL MARTINEZ GARCIA TERESA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCES VELAZQUEZ VICTOR

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MINGUEZ NAVARRO BEATRIZ

1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA RIO DEL MILAGROS

1 VOCAL 2º SUPLENTE PRIETO CARRACEDO CELESTE

2º VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ CASO DEL FELIX

2º VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ JIMENEZ SELENA

DIST: 04 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 634

  • COLEGIO: CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE DE DIRECCIÓN: CALLE CASIMIRO HERNANDEZ 7

ADULTOS

PRESIDENTE/A COLLADO SANCHEZ LAURA

1 VOCAL JIMENEZ MARTIN VIRGINIA MARIA

2º VOCAL JIMENEZ JIMENEZ MARIA ILUMINADA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE IGLESIAS SANCHIDRIAN ANA BELEN

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE FERRERO CANTON M. ISABEL

1 VOCAL 1 er SUPLENTE ARAUJO MARTIN CARLOS JESUS

1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA BERROJALVIZ MANUEL

2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERRERO MARTIN LAURA

2º VOCAL 2º SUPLENTE ARRIBAS PEREZ FRANCISCO JAVIER

DIST: 04 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 545

  • COLEGIO: CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE DE DIRECCIÓN: CALLE CASIMIRO HERNANDEZ 7

ADULTOS

PRESIDENTE/A SANCHEZ MARTIN RAFAEL ANGEL

1 VOCAL SANCHEZ SANCHEZ RAFAEL

2º VOCAL NIEVES JIMENEZ IRENE

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN GONZALEZ MARIA ISABEL

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANCHEZ VINUESA RAMON

1 VOCAL 1 er SUPLENTE VERDEJO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER

1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN DIAZ RODRIGO

2º VOCAL 1 er SUPLENTE MENDOZA JIMENEZ TAMARA

2º VOCAL 2º SUPLENTE ROMERO ESQUILAS HILARIO

DIST: 04 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 941

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO JUAN DE YEPES DIRECCIÓN: CALLE JUAN DE YEPES 2

PRESIDENTE/A CRUZ JIMENEZ JOSEFINA

1 VOCAL DIAZ GARCIA INMACULADA

2º VOCAL HERRAEZ HERRAEZ MARIA CARMEN

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE ROSTRAN AGUILAR ERVIN ANTONIO

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE HERNAZ GONZALEZ CYNTHIA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE SANCHEZ BOSQUE MANUELA

1 VOCAL 2º SUPLENTE CORONEL ROJAS MASSIEL INES

2º VOCAL 1 er SUPLENTE CEMBELLIN CASTRO ISABEL ROSA

2º VOCAL 2º SUPLENTE GUTIERREZ MUÑOZ PURIFICACION

DIST: 04 SECC: 004 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 799

  • COLEGIO: COLEGIO PABLO VI DIRECCIÓN: CALLE RAFAELA DE ANTONIO 2

PRESIDENTE/A ENCINAR JIMENEZ MARIA DEL MAR

1 VOCAL SILVA MONTENEGRO VALERIA

2º VOCAL JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ HERNANDEZ MARIA COVADONGA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA GARCINUÑO NOELIA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ HERRAEZ MARIA ROSA

1 VOCAL 2º SUPLENTE PASCUAL SANCHEZ CRISTINA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE JUAREZ MARTIN JESUS

2º VOCAL 2º SUPLENTE VERGARA HERRERO RAQUEL

DIST: 04 SECC: 005 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 956

  • COLEGIO: INSTITUTO JORGE DE SANTAYANA DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 4

PRESIDENTE/A GALAN JIMENEZ RAQUEL

1 VOCAL SUAREZ BLAZQUEZ M BELEN

2º VOCAL COLCHADO INGA JOSE DANIEL

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE APARICIO REVIRIEGO LEYRE

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN LOPEZ JENNIFER

1 VOCAL 1 er SUPLENTE MATA DE LA GARCIA FELIX

1 VOCAL 2º SUPLENTE CASILLAS OBREGON DAVID

2º VOCAL 1 er SUPLENTE MONGE GONZALEZ IRENE

2º VOCAL 2º SUPLENTE OROZCO HOYOS LUISA FERNANDA

DIST: 04 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 560

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CERVANTES DIRECCIÓN: CALLE JESUS DEL GRAN PODER 12

PRESIDENTE/A GARCIA MARTIN JOSE MARIA

1 VOCAL JIMENEZ HERNANDEZ YOLANDA

2º VOCAL ALCAZAR QUIROS ALBA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ RODRIGUEZ SERGIO

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE HERNANDEZ ARRIBAS VANESA MARIA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA ENCINAR FERNANDO

1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA GONZALEZ RAUL

2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ PAULA

2º VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ ENCINAR RODRIGO MANUEL

DIST: 04 SECC: 006 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 570

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CERVANTES DIRECCIÓN: CALLE JESUS DEL GRAN PODER 12

PRESIDENTE/A NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA ROSARIO

1 VOCAL RODRIGUEZ HERNANDEZ EMILIO

2º VOCAL SAN SEGUNDO JIMENEZ NOELIA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE NUÑEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE RODRIGUEZ RAMON ANTONIO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE QUIROS GARCIA MARIA EUGENIA

1 VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ TIRADO JOSE MANUEL

2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN PULIDO IVAN

2º VOCAL 2º SUPLENTE LORENZO MORENO ROBERTO

DIST: 04 SECC: 008 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 903

  • COLEGIO: INSTITUTO JOSE LUIS LOPEZ ARANGUREN DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 8

PRESIDENTE/A FERNANDEZ GONZALEZ JORGE

1 VOCAL ARRIBAS MARTIN MARCOS

2º VOCAL HERNANDEZ SANTOS CRISTINA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JUSTICIA VENTURA ANTONIA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ MESONERO YOLANDA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE ESTEVEZ MONDEJAR RAQUEL

1 VOCAL 2º SUPLENTE GARCIA GONZALEZ SARA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ GARCIA SANDRA MARIA

2º VOCAL 2º SUPLENTE GRANDE GONZALEZ MARIA NURIA


  • COLEGIO: INSTITUTO JOSE LUIS LOPEZ ARANGUREN DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 8

PRESIDENTE/A SULLEIRO SANCHEZ JOSE ANTONIO

1 VOCAL POSTIGO DIAZ VIRGINIA MARIA

2º VOCAL SANTAMARIA CARRACEDO JESUS JULIAN

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SANCHEZ LOPEZ BEATRIZ

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PORTERO AREVALO GREGORIA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE PADILLA MONSALVE CATALINA

1 VOCAL 2º SUPLENTE MONTERO GARCIA JOSE LUIS

2º VOCAL 1 er SUPLENTE ORTEGA SANCHEZ ROBERTO

2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER

DIST: 04 SECC: 009 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 660

  • COLEGIO: EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE ZONA SUR DIRECCIÓN: CALLE ERAS (DE LAS) 1

PRESIDENTE/A BLAZQUEZ GARCIA BORJA

1 VOCAL JIMENEZ MARTIN VICTOR

2º VOCAL GARCIA GOMEZ M. MAR TERESA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE HERNANDEZ CABALLERO ANDREA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE GORDO PERDIGUERO MARIA

1 VOCAL 2º SUPLENTE CASILLAS JIMENEZ FRANCISCO JAVIER

2º VOCAL 1 er SUPLENTE CASELLES CESTEROS FRANCISCO

2º VOCAL 2º SUPLENTE GONZALEZ VELAYOS DANIELA

DIST: 04 SECC: 009 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 570

  • COLEGIO: EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE ZONA SUR DIRECCIÓN: CALLE ERAS (DE LAS) 1

PRESIDENTE/A LAYOS GUIJARRO MARIA JOSEFA

1 VOCAL PALACIOS BLAZQUEZ MILAGROS

2º VOCAL RODRIGUEZ PEREZ MARIA ELENA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE PERDIGUERO MARTIN MARIA ISABEL

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SANCHEZ GONZALEZ JAVIER

1 VOCAL 1 er SUPLENTE PEREZ PEREZ GENOVEVA

1 VOCAL 2º SUPLENTE PRIETO SANCHEZ M. DEL CARMEN

2º VOCAL 1 er SUPLENTE RIPOLL LOZANO FRANCISCO JAVIER

2º VOCAL 2º SUPLENTE OVEJERO GUIO ROSA

DIST: 04 SECC: 010 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 813

  • COLEGIO: INSTITUTO JOSE LUIS LOPEZ ARANGUREN DIRECCIÓN: CALLE SANTO TOMAS 8

PRESIDENTE/A MARTIN SANCHEZ ANTONIO

1 VOCAL HERNANDEZ OLIVA HENAR MARIA

2º VOCAL RODRIGUEZ MOYA FERNANDO

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN OBREGON JOSE LUIS

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARQUES PARRA RUTH

1 VOCAL 1 er SUPLENTE RIOS ALMARZA MARIA FLORENTINA

1 VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ LOPEZ CLARA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ RAMOS M. MAR

2º VOCAL 2º SUPLENTE SILVA MACHUCA ADRIANA

DIST: 04 SECC: 011 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 997

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTO TOMAS DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 2

PRESIDENTE/A HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CANDELAS

1 VOCAL GUTIERREZ CABRERO MARIA LUZ

2º VOCAL FERNANDEZ DELGADO JUAN

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ ESTHER

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA DEDO DEL ALFONSO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE GORDO CASTRO DE MONICA

1 VOCAL 2º SUPLENTE GUTIERREZ MARTIN RAUL

2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ ALICIA

2º VOCAL 2º SUPLENTE BOUDOUCHA JIMENEZ ANTONIO

DIST: 04 SECC: 011 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 910

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTO TOMAS DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 2

PRESIDENTE/A MILLET NUÑEZ MARIA

1 VOCAL SANTAMARIA SALUDES CLARA

2º VOCAL PORRO CORONA NEREA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MUÑOZ GONZALEZ MARIA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN GONZALEZ DAVID

1 VOCAL 1 er SUPLENTE MATE SAEZ JESUS

1 VOCAL 2º SUPLENTE YEPES TORRES MARIA DOLORES

2º VOCAL 1 er SUPLENTE MANZANO RODRIGUEZ AZUCENA

2º VOCAL 2º SUPLENTE REVIEJO MOYA ISMAEL


  • NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FORMACION DIRECCIÓN: CALLE GIACOMO PUCCINI 2

PROFESIONAL

PRESIDENTE/A MOLINA GONZALEZ MARTA

1 VOCAL DIAZ MARTIN ANTONIO

2º VOCAL SERRANO GARCIA RAQUEL

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SAN FRANCISCO VALLES ELENA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE HERNANDEZ SANTIS ADRIAN

1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ RODRIGO

1 VOCAL 2º SUPLENTE MARCHORI SEGUI MARIA CRISTINA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTINEZ JIMENEZ PATRICIA

2º VOCAL 2º SUPLENTE CEJUDO CALLE MARIA NIEVES

DIST: 04 SECC: 013 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 723

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO JUAN DE YEPES DIRECCIÓN: CALLE JUAN DE YEPES 2

PRESIDENTE/A BLAZQUEZ BLAZQUEZ M CARMEN

1 VOCAL MARTIN PEREZ EMILIO

2º VOCAL MORANTE RODRIGUEZ MARIA AZUCENA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MIGUEL DE BARRAGAN LUIS

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN SAHAGUN TERESA JESUS

1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARROSA BLAZQUEZ BEATRIZ

1 VOCAL 2º SUPLENTE ARROYO JIMENEZ ISABEL

2º VOCAL 1 er SUPLENTE CORONIL CANTERO BRUNO

2º VOCAL 2º SUPLENTE PADILLA NAVAZO LAURA

DIST: 04 SECC: 014 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1184

  • COLEGIO: COLEGIO PABLO VI DIRECCIÓN: CALLE RAFAELA DE ANTONIO 2

PRESIDENTE/A ROSERO YANEZ PABLO ANDRES

1 VOCAL YUSTE GARCIA VANESSA

2º VOCAL BOSQUE DEL GARZON VICTOR

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN HERNANDEZ ADOLFO

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE HOZ DE LA JIMENEZ JOSE ANTONIO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE VINUESA COLINO FRANCISCO

1 VOCAL 2º SUPLENTE CASILLAS SANCHEZ DAVID

2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ MARIA MERCEDES

2º VOCAL 2º SUPLENTE GIL SAN SEGUNDO RAQUEL

DIST: 05 SECC: 001 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 620

  • COLEGIO: INSTITUTO ALONSO DE MADRIGAL DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 1

PRESIDENTE/A GONZALEZ JIMENEZ ESPERANZA

1 VOCAL FERNANDEZ JIMENEZ ERNESTO

2º VOCAL GARCIA JIMENEZ MIGUEL ANGEL

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ GONZALEZ SONIA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ RAMOS DAVID

1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ DIAZ M TERESA

1 VOCAL 2º SUPLENTE HERRANZ CHIRIVETE FRANCISCO JAVIER

2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ GUTIERREZ BORJA

2º VOCAL 2º SUPLENTE GOMEZ MANRIQUE RAQUEL

DIST: 05 SECC: 001 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 525

  • COLEGIO: INSTITUTO ALONSO DE MADRIGAL DIRECCIÓN: CALLE JUAN GRANDE 1

PRESIDENTE/A LOZANO MANZANERO JULIAN

1 VOCAL VERA SAUCEDO YOINER DE JESUS

2º VOCAL LOPEZ ALONSO MARISOL

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE LEIVA SANCHEZ GUADALUPE DEL

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN SANCHEZ M. JOSEFINA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE MORALES GOMEZ FRANCISCO JAVIER

1 VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ MAIZ JUAN ANTONIO

2º VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN LOPEZ MARIA ELENA

2º VOCAL 2º SUPLENTE SANCHEZ SANTANA MARIANO

DIST: 05 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 664

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA ANA DIRECCIÓN: CALLE SAN JOAQUIN 2

PRESIDENTE/A GOMEZ GOMEZ M ANGELES

1 VOCAL JUAN DE GALINDOS JUAN CARLOS

2º VOCAL ADALIA RINCON ANA MARIA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE DIEZ GARCIA M. TERESA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ SANCHEZ JACINTO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE FERNANDEZ HERRANZ CESAR

1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ MUÑOZ ANA MARIA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE GONZALEZ SANCHEZ ELSA

2º VOCAL 2º SUPLENTE FRANCO CARPIO JOSE

DIST: 05 SECC: 002 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 633

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA ANA DIRECCIÓN: CALLE SAN JOAQUIN 2

PRESIDENTE/A PEREIRA SORIA CARLOS AGUSTIN

1 VOCAL LOPEZ MARTIN FELICIDAD

2º VOCAL MUÑOZ DOMINGUEZ EDUARDO ANTONIO

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE PINDADO GONZALEZ MARIA AURORA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE VOZMEDIANO SANZ MARIA CONCEPCION

1 VOCAL 1 er SUPLENTE RUFES VAZQUEZ ISRAEL LEANDRO

1 VOCAL 2º SUPLENTE VELAYOS GARGANTILLA FELIX

2º VOCAL 1 er SUPLENTE POZO DEL SANCHEZ MARIA TERESA

2º VOCAL 2º SUPLENTE PEINADOR ROSALES CARMEN

DIST: 05 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 869

  • COLEGIO: INSTITUTO ISABEL DE CASTILLA DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO X EL SABIO 4

PRESIDENTE/A PAJARES MENDEZ CELIA

1 VOCAL VILLA RUIZ LUCIO

2º VOCAL MARTIN PRIETO JUANA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RIBAGORDA LOPEZ JOSE

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MOZO SAN SEGUNDO RAQUEL

1 VOCAL 1 er SUPLENTE BLAZQUEZ HERNANDO TERESA

1 VOCAL 2º SUPLENTE CARO DERECHO SONSOLES CARMEN

2º VOCAL 1 er SUPLENTE MAYA DE JIMENEZ DIANA

2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN GARCIA CONSUELO

DIST: 05 SECC: 004 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 920

  • COLEGIO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACION DEDIRECCIÓN: CALLE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 3

PROFESORADO

PRESIDENTE/A BLAS DE MARTIN HENAR

1 VOCAL GRANDE SAEZ ICIAR TERESA

2º VOCAL GUISANDEZ GARCIA ANA ISABEL

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GALAN HERNANDEZ CARLOS JAVIER

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GONZALEZ JIMENEZ ANA ISABEL

1 VOCAL 1 er SUPLENTE HERNANDEZ SAEZ VICTORIANO

1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ GARCIA VICTORINO

2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERRAEZ CALVO SUSANA

2º VOCAL 2º SUPLENTE DIAZ RAMOS PALOMA

DIST: 05 SECC: 004 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 797

  • COLEGIO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACION DEDIRECCIÓN: CALLE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 3

PROFESORADO

PRESIDENTE/A MARTIN HERRAEZ ANA BELEN

1 VOCAL RODERO PLAZA ANTONIO

2º VOCAL NAVARRO MAYORAL RAUL

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE PINDADO NAVAS NURIA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE RODRIGUEZ MARTIN LUCIA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE TRILLO ALMAGRO TOMAS

1 VOCAL 2º SUPLENTE MUÑOZ HERNAZ MARIA PILAR

2º VOCAL 1 er SUPLENTE LOZANO MENDEZ CAROLINA

2º VOCAL 2º SUPLENTE NOGUEIRAS ALVAREZ MARIA FLORA

DIST: 05 SECC: 005 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 761

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO ARTURO DUPERIER DIRECCIÓN: AVDA JUVENTUD (DE LA) 10

PRESIDENTE/A CARVAJAL PASCUAL SOFIA

1 VOCAL ARROYO GARCIA ARCADIO

2º VOCAL GARCIA RODRIGUEZ FAUSTA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BENITO SANTIAGO EDUARDO TOMAS

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GUTIERREZ SASTRE MERCEDES

1 VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA DEVORA ENCARNACION

1 VOCAL 2º SUPLENTE BENITO HERNANDEZ MARIA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ ALBA

2º VOCAL 2º SUPLENTE ABAD LOPEZ FRANCISCO JAVIER

DIST: 05 SECC: 005 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 680

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO ARTURO DUPERIER DIRECCIÓN: AVDA JUVENTUD (DE LA) 10

PRESIDENTE/A RUZ MARTIN MANUEL

1 VOCAL SANTODOMINGO CARRERO MARIA FRANCISCA

2º VOCAL RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE RESINA MIGUELSANZ M. ANGELES

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PEREZ HURTADO JAVIER

1 VOCAL 1 er SUPLENTE PAZ DE LA CEMBELLIN SARA

1 VOCAL 2º SUPLENTE VENTOSA SANCHEZ HERMINIA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE LOPEZ HERRANZ JUAN

2º VOCAL 2º SUPLENTE PINDADO MARTINEZ ANDREA

DIST: 05 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 955

  • COLEGIO: NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FORMACION DIRECCIÓN: CALLE GIACOMO PUCCINI 2

PROFESIONAL

PRESIDENTE/A GARCINUÑO MORENO FERNANDO

1 VOCAL ALVAREZ COLLADO FRANCISCO JAVIER

2º VOCAL GONZALEZ JIMENEZ RAMON

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE ALONSO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE ESPI JIMENO CARLOS IGNACIO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE CABEZAS REY VIOLETA

1 VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ JIMENEZ ERICA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE CID ELCOROBARRUTIA MARIA

2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ GONZALEZ JESUS MIGUEL

DIST: 05 SECC: 006 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 866

  • COLEGIO: NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FORMACION DIRECCIÓN: CALLE GIACOMO PUCCINI 2

PROFESIONAL

PRESIDENTE/A MORENO SOLANA ADELA

1 VOCAL ROMANO PEREIRA MARIA AGUSTINA

2º VOCAL MAYORAL MATIAS JUAN CARLOS

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE LOPEZ MARTIN ANGEL JOSE

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA AMPARO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE PEÑA DE LA JIMENEZ CARLOS

1 VOCAL 2º SUPLENTE SANZ SASTRE GUILLERMO

2º VOCAL 1 er SUPLENTE RODRIGUEZ MARTIN CAROLINA

2º VOCAL 2º SUPLENTE LADRERO GUTIERREZ JOSE RAMON


  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA TERESA DIRECCIÓN: CALLE CARLOS LUIS DE CUENCA 2

PRESIDENTE/A GARCIA AVILES MARIA

1 VOCAL DIAZ GONZALEZ CRISTINA

2º VOCAL IZQUIERDO HERRAEZ MARIA ROSARIO

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCIA BLAZQUEZ ALBA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE FERNANDEZ BARRIO M TERESA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE MAGRO FRIAS ALBERTO JESUS

1 VOCAL 2º SUPLENTE FLORES GUTIERREZ MARIA OLGA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE CORRAL SANCHEZ LAURA

2º VOCAL 2º SUPLENTE ARCONADA PEREZ ANA

DIST: 06 SECC: 002 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 952

COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CLAUDIO SANCHEZ DIRECCIÓN: CALLE PASEO DE LA ESTACION 1

ALBORNOZ

PRESIDENTE/A BLAZQUEZ JIMENEZ GEMMA

1 VOCAL FERNANDEZ GONZALEZ SERGIO

2º VOCAL ARROYO BOSQUE DEL FELIX ANGEL

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA MUÑOZ JESUS

1 VOCAL 1 er SUPLENTE BAÑEZ RODRIGUEZ LAURA

1 VOCAL 2º SUPLENTE HERNANDEZ HERNANDEZ TEODORA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE HERRERO JIMENEZ M. DEL PILAR

2º VOCAL 2º SUPLENTE GUERRERO CASTRO LLANOS

DIST: 06 SECC: 002 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 959

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CLAUDIO SANCHEZ DIRECCIÓN: CALLE PASEO DE LA ESTACION 1

ALBORNOZ

PRESIDENTE/A SAEZ MARTIN VIRGINIA

1 VOCAL SANCHEZ GARCIA CESAR

2º VOCAL MARIÑO CARANQUI FRANCIS JOSUE

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MAGARIÑO MANTECA RICARDO

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE PASCUAL MUÑOZ DIEGO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE YUSTE GARCIA FRANCISCO JAVIER

1 VOCAL 2º SUPLENTE VICENTE SANTO DOMINGO SARA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE PASCUAL AZABAL BEATRIZ

2º VOCAL 2º SUPLENTE RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA

DIST: 06 SECC: 003 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1281

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO CLAUDIO SANCHEZ DIRECCIÓN: CALLE PASEO DE LA ESTACION 1

ALBORNOZ

PRESIDENTE/A GONZALEZ ALVAREZ JUAN PABLO

1 VOCAL SAEZ CASTILLO ALBA

2º VOCAL SEGOVIA BLAZQUEZ SONSOLES

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCIA MARTIN ANA ISABEL

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA MORENO MORENO MIGUEL FRANCISCO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ MARTIN M JESUS

1 VOCAL 2º SUPLENTE GRANDE HERNANDEZ SHEILA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE RUBIO JIMENEZ SONSOLES

2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN GONZALEZ M MAR

DIST: 06 SECC: 004 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 581

  • COLEGIO: INSTITUTO VASCO DE LA ZARZA DIRECCIÓN: CALLE VALLADOLID 17

PRESIDENTE/A CEPEDA COLMENARES DERECK EMANUEL

1 VOCAL HERRERO MENDEZ LUIS CARLOS

2º VOCAL ARRIBAS NIETO ADRIAN

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SANCHEZ MARTIN MARIA ELENA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE HERREROS NIETO SANDRA MARIA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE FALERO SANTIAGO MARIA

1 VOCAL 2º SUPLENTE CARRILLO ESCRIBANO ALBERTO

2º VOCAL 1 er SUPLENTE PAJARES VILLAVERDE M. ANGELES

2º VOCAL 2º SUPLENTE DIAZ GARCIA FRANCISCO

DIST: 06 SECC: 005 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 955

  • COLEGIO: INSTITUTO VASCO DE LA ZARZA DIRECCIÓN: CALLE VALLADOLID 17

PRESIDENTE/A BLAS DE GONZALEZ MARIA BELEN

1 VOCAL GARCIA JIMENEZ SERGIO

2º VOCAL PAEZ PEREZ ELIAS MANUEL

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE SANTANO QUEJIGO ELISA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE BAÑEZ TESTERA MARIA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE RIOS SALGUERO GLORIA CECILIA

1 VOCAL 2º SUPLENTE VELAYOS COLLADO ROSA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE GUTIERREZ BEJARANO MARIA INMACULADA

2º VOCAL 2º SUPLENTE OLMEDO PERDIGUERO JORGE

DIST: 06 SECC: 006 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 688

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO REINA FABIOLA DIRECCIÓN: CALLE DAVID HERRERO 16

PRESIDENTE/A IGLESIA DE LA SERRANO BELINDA

1 VOCAL GONZALEZ PEREZ CELIA

2º VOCAL GARCIA SANTOS JOSE LUIS

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GIL JIMENEZ SAGRARIO

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE GARCIA SANCHEZ RAQUEL

1 VOCAL 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ JUAN FRANCISCO

1 VOCAL 2º SUPLENTE ESCALONA GAMERO TAMARA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE GALAN HERNANDEZ MARIA CARMEN

2º VOCAL 2º SUPLENTE ENCINAS JUAN MARIA DEL CARMEN VIR

DIST: 06 SECC: 006 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 639

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO REINA FABIOLA DIRECCIÓN: CALLE DAVID HERRERO 16

PRESIDENTE/A SANCHEZ CUADRADO HUGO

1 VOCAL LORENZO LORENZO ANGEL

2º VOCAL TOCACHI ATARIGUANA MARIA DEL CISNE

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARISCAL MOTA JAVIER

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE SAEZ PEREZ ALEJANDRO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE PEREZ BLAZQUEZ MARIA

1 VOCAL 2º SUPLENTE REY DEL MADICO NURIA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE VELASCO LOPEZ DAVID

2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN MUÑOZ ALFONSO

DIST: 06 SECC: 008 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 907

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO COMUNEROS DE DIRECCIÓN: CALLE PADRE VICTORIANO RODRIGUEZ 13

CASTILLA

PRESIDENTE/A GARCIA SEGOVIA ROBERTO

1 VOCAL GARCIA QUIROS HECTOR

2º VOCAL GRANDE IRANZO ALICIA MARIA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE LOPEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MACIAS HERNANDEZ PABLO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE COSTUMERO CAMPILLO MARIA CARMEN

1 VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN PESO DEL RAUL

2º VOCAL 1 er SUPLENTE ARROYO LOPEZ JOAQUIN

2º VOCAL 2º SUPLENTE GONZALEZ SANCHEZ M. DOLORES

DIST: 06 SECC: 009 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 614

  • COLEGIO: COLEGIO PUBLICO SANTA TERESA DIRECCIÓN: CALLE CARLOS LUIS DE CUENCA 2

PRESIDENTE/A PEREZ CHAO MALDONADO JUAN ANTONIO

1 VOCAL SILVA ROJAS KARINA

2º VOCAL GARZON HERNANDEZ MARIA PAZ

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ JIMENEZ ELENA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MORAIS TOME MARTA MARIA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE UZABAL AMORES ISABEL

1 VOCAL 2º SUPLENTE ARENAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN

2º VOCAL 1 er SUPLENTE GARCIA ESCAPA MARTA MARIA

2º VOCAL 2º SUPLENTE SUAREZ LAMAS IRENE

DIST: 06 SECC: 010 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 729

  • COLEGIO: EDIFICIO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO DIRECCIÓN: PASEO DON CARMELO S/N

PRESIDENTE/A GARZON GONZALEZ BENEDICTA

1 VOCAL JIMENEZ ERCE RAUL

2º VOCAL PASCUAL LOPEZ VIRGINIA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE COLLADO MARTIN JORGE JAVIER

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ BURDIEL M. ANGELES

1 VOCAL 1 er SUPLENTE MIGUEL ANTEQUERA LOURDES MARIA

1 VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ RAMIREZ ROBERTO

2º VOCAL 1 er SUPLENTE DELGADO CID JOSE LUIS

2º VOCAL 2º SUPLENTE POZO MANSO JIMENA MARIA

DIST: 06 SECC: 011 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 982

  • COLEGIO: CONSERVATORIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA (DE) 7

PRESIDENTE/A BARROSO BARROSO SANTIAGO

1 VOCAL JIMENEZ BERMEJO ALBERTO

2º VOCAL LACASTA OCHANDIANO MARIO

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE GARCIA GARCIA HORTENSIA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE CINTADO ARANA ALVARO

1 VOCAL 1 er SUPLENTE DIAZ PEREZ ALBA MARIA

1 VOCAL 2º SUPLENTE LOPEZ SANCHEZ-VEGAZO ANA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE MIRANDA ZARCA M. EUGENIA

2º VOCAL 2º SUPLENTE ALVARO LOPEZ ISABEL

DIST: 06 SECC: 012 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 740

  • COLEGIO: PARQUE MUNICIPAL DE EXTINCIÓN DE DIRECCIÓN: CALLE JORGE DE SANTAYANA 58

INCENDIOS

PRESIDENTE/A DUQUE DOMINGUEZ ARANTZAZU

1 VOCAL HERRERO AYUSO JOSE ANTONIO

2º VOCAL JIMENEZ MARTINEZ PABLO

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BLAS DE GONZALEZ ANA MARIA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE JIMENEZ MARTINEZ IRENE

1 VOCAL 1 er SUPLENTE GALINDO SEVILLANO CRISTINA

1 VOCAL 2º SUPLENTE CITTI LEAL PABLO ANDRES

2º VOCAL 1 er SUPLENTE ENCABO JIMENEZ SILVIA

2º VOCAL 2º SUPLENTE GALLARDO ORGAZ FERNANDO

DIST: 06 SECC: 012 MESA: B L - Z Nº ELECTORES: 753

  • COLEGIO: PARQUE MUNICIPAL DE EXTINCIÓN DE DIRECCIÓN: CALLE JORGE DE SANTAYANA 58

INCENDIOS

PRESIDENTE/A LOPEZ BUENADICHA ANA ISABEL

1 VOCAL RODRIGUEZ HONTORIA MARIA SONSOLES

2º VOCAL PRIETO ARAUJO IRIA

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE MARTIN BLAZQUEZ RAQUEL

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTIN ABELLA LAURA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE RAMIREZ ORTEGA MIGUEL ANGEL

1 VOCAL 2º SUPLENTE SAN ROMAN GARCIA SOFIA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE SERRANO MORENO ANA

2º VOCAL 2º SUPLENTE SACEDO PARIS ABEL

DIST: 06 SECC: 013 MESA: A A - J Nº ELECTORES: 877

  • COLEGIO: CONSERVATORIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA (DE) 7

PRESIDENTE/A FERNANDEZ PEREZ BEATRIZ

1 VOCAL GARCIA GONZALEZ ANTONIO

2º VOCAL HIDALGO BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE BLANCO PAZ DE LA VICTOR

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE CASTILLA MARTIN BEATRIZ

1 VOCAL 1 er SUPLENTE FLORES FERNANDEZ JESUS

1 VOCAL 2º SUPLENTE CARRASCOSA PASCUAL IDOIA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE GRIÑON PEREZ ALBA

2º VOCAL 2º SUPLENTE JIMENEZ MENDEZ MARIA

DIST: 06 SECC: 013 MESA: B K - Z Nº ELECTORES: 902

  • COLEGIO: CONSERVATORIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA (DE) 7

PRESIDENTE/A LADRON ESTEBAN RUBEN

1 VOCAL SANCHEZ TENEDOR MARIA DEL MAR

2º VOCAL MATEOS SANCHEZ M ESTHER

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE QUINTANILLA MATO ANA MARIA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE MARTINEZ TOMAS AITOR

1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN JIMENEZ ANA

1 VOCAL 2º SUPLENTE RAMIREZ GUIJARRO PATRICIA

2º VOCAL 1 er SUPLENTE PULIDO PACHECO SHEILA

2º VOCAL 2º SUPLENTE MANCEBO SANCHEZ MARIA SONSOLES

DIST: 06 SECC: 014 MESA: U A - Z Nº ELECTORES: 1060

  • COLEGIO: BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE JIMENEZ DIRECCIÓN: AVDA INMACULADA (DE LA) 11

LOZANO

PRESIDENTE/A GRANDE SAEZ MARIA CARMEN

1 VOCAL GARCIA MAYORGA DEMETRIO

2º VOCAL ALVAREZ AMIEVA PEDRO JOSE

PRESIDENTE/A 1 er SUPLENTE JIMENEZ RIOS DE M. INMACULADA

PRESIDENTE/A 2º SUPLENTE FONTANALS PIORNO ANA MARIA

1 VOCAL 1 er SUPLENTE MARTIN NIETO JORGE

1 VOCAL 2º SUPLENTE CARRERA FUENTES VIRGILIO

2º VOCAL 1 er SUPLENTE HARO CANO JUAN ANTONIO

2º VOCAL 2º SUPLENTE MARTIN MUÑOZ IRENE


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