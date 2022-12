El Lienzo Norte acoge la I Feria de empleo y emprendimiento Ávila@Jobs

Hoy se está celebrando en el Lienzo Norte la I Feria de empleo y emprendimiento Ávila@Jobs organizada por la Junta CyL y la Cámara de Comercio.

En sesión de mañana y tarde, 46 empresas y 20 instituciones ofertarán 85 puestos de empleo.

También se realizarán charlas y ponencias para desempleados y emprendedores.

El presidente de la cámara de Comercio de Ávila, Alberto Pascual, ha explicado que el objetivo de la feria es juntar en un solo espacio la oferta y la demanda de empleo. (ESCUCHAR AUDIO)

La I Feria de Empleo 'Avila@Jobs' ya se ha inaugurado, cierra para comer a las 14:30 pero vuelve a abrir de 16:30 hasta las 7 de la tarde.





PLANES EMPLEO LOCAL

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo gestionada por VOX ha asegurado que si en Ávila NO hay Programas de empleo y cursos de formación es porque “las entidades locales no los han solicitado o no aceptan las subvenciones”.

El secretario general de Industria, Comercio y Empleo, Alberto Díaz, ha asegurado que si no hay Cursos de Formación local en la provincia de Ávila es porque “las entidades locales que han demandado esos cursos luego no los han solicitado”.

El secretario general ha asegurado que Ávila NO se quedará sin formación porque lo cubrirán con Planes regionales, ha dicho y porque, “el año que vienen recuperarán dichos cursos de formación. (ESCUCHAR AUDIO)

En cuanto a los Planes de Empleo Local, Alberto Díaz, ha “exigido” colaboración a los Ayuntamientos y Diputaciones pidiendo que soliciten dichos planes organizados por la Junta.

El político de VOX, ha puesto como ejemplo, el Plan de Empleo para prevención de incendios forestales que “algunas Diputaciones no han solicitado” o “no han aceptado la subvención”.

Alberto Díaz a asegurado que la consejería de Industria, Comercio y Empleo ha destinado 5 millones de euros a estos planes.