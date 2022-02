Licitado el proyecto de redacción de las obras de las Escaleras Mecánicas

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Ávila ha licitado hoy múltiples proyectos de obra por un valor total de 644.000€





Hoy han salido las licitaciones de los proyectos para obras en la Plaza San Francisco, en la Plaza de Italia, en el Complejo Deportivo Manuel Sánchez Granados, el pabellón Arturo Duperier y se ha adjudicado el proyecto de redacción de las obras las escaleras mecánicas de la cuesta antigua. Un proyecto de 12.700€ para unas obras que ha recordado el portavoz del Equipo de Gobierno, José Ramón Budiño.

Ahora las diferentes empresas adjudicatarias tienen 3 meses para presentar sus proyectos de obras.

Redacción de proyectos

Budiño ha adelantado que mañana se licitará por decreto de alcaldía el proyecto de remodelación de la zona de El Pradillo, el proyecto supone una inversión de 12.000€ y las obras tendrán un presupuesto de medio millón de euros y forman parte de los Presupuestos Participativos de 2021.

En la Junta de Gobierno Local celebrada hoy y conforme al acuerdo marco en materia de urbanismo, se ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de las escaleras mecánicas a la entidad Conurma Ingenieros Consultores, S.L., en el precio de 26.699, 20 euros, IVA incluido.

Se ha adjudicado también la redacción del proyecto para la intervención en la plaza de Italia y entorno, a la empresa Xúquer-Arqing, S.L., en el precio de 35.659,18 euros, IVA incluido.

Asimismo, se ha adjudicado el contrato de redacción del proyecto de rehabilitación de la plaza de San Francisco e iluminación ornamental, a la entidad Conurma Ingenieros Consultores, S.L., en el precio de 27.723,07 euros, IVA incluido.

También se ha adjudicado el contrato de redacción del proyecto del pabellón Arturo Duperier, a la empresa Si me lo cuentan no me lo creo, S.L.P., en el precio de 48.987,54 €, IVA incluido.

Y también se ha realizado la propuesta de adjudicación del contrato de redacción para el proyecto de construcción de una edificación auxiliar en el complejo deportivo Manuel Sánchez Granado, a la entidad Si me lo cuentan no me lo creo, S.L.P., en el precio de 5.418,49 euros, IVA incluido.

Asimismo, se ha incorporado hoy la cuantía de medio millón de euros para el proyecto en el entorno de El Pradillo correspondiente a los presupuestos participativos para 2021, de modo que se adjudicará mañana por decreto la redacción de este proyecto, por 12.781,59 euros.

En conjunto, con arreglo al acuerdo marco en materia de urbanismo, se realiza la adjudicación de contratos de redacción de proyectos por un montante total de 157.269,07 euros, mientras que las empresas adjudicatarias tienen un plazo máximo de tres meses para redactar los proyectos antes de la licitación de su ejecución.





En la Junta de Gobierno Local celebrada hoy, se ha prorrogado, además, el contrato para la prestación de los servicios informáticos para la gestión de la plataforma de intermediación laboral del ayuntamiento con la empresa Sernutec, Servicios y Nuevas Tecnologías S.L., hasta febrero de 2023, en el precio inicial de 3.375 €, IVA incluido.

Medio ambiente

También se ha prorrogado el contrato para la prestación del servicio de control de la población de estorninos en el término municipal de Ávila, y del contrato para el control de la población de paloma doméstica; en ambos casos, con la entidad Iberavex, S.L.U., en los precios de 48.948 euros, IVA incluido, y 24.139,50 euros, IVA incluido, respectivamente.

Asimismo, se ha dado cuenta de la situación de los embalses de los que se abastece la capital abulense, que se encuentran al 58,7 por ciento de su capacidad total; esto es un 41,3 por ciento menos que hace un año y una décima menos que la semana pasada.

El abastecimiento continúa realizándose desde Serones y Becerril.