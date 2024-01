Liberada una mujer amenazada y retenida por un prestamista al que solicitó 300 euros

La Guardia Civil ha liberado a una mujer víctima de coacciones, retención ilegal y amenazas de muerte durante casi año y medio por parte de un prestamista particular al que pidió un crédito de 300 euros. Aún habiendo pagado la víctima ya su deuda, el prestamista llegó a exigirla una cantidad superior a los 21.000 euros por supuestos intereses.





El prestamista ha sido detenido como presunto autor de los Delitos de extorsión, amenazas, detención ilegal, y lesiones.





La denominada Operación Perturbo comenzó después de que en agosto del año 2022, la víctima, que atravesaba dificultades económicas, solicitará un préstamo de 300 € a un prestamista particular, con el acuerdo de devolver 580€ en una fecha determinada. La víctima realizó el pago con un día de retraso y el prestamista le exigió otros 1.200 euros por haberse retrasado en la devolución del dinero. Al no poder hacer frente a esa cantidad económica, el prestamista duplicó la deuda a más de 2.000€, cantidad que llegó a ascender a los 21.220 euros, ya que casi durante un año y medio el prestamista estuvo persiguiendo y molestando a su víctima, en su lugar de trabajo, en domicilios de familiares e incluso en su domicilio particular, amenazándole de muerte si no pagaba.





Cada vez que detenido se presentaba en el domicilio de la víctima para exigirle el pago del préstamo la retenía durante tres o cuatro horas hasta que conseguía el dinero. En varias ocasiones la familia de la víctima tuvo que dejarla el dinero para pagar al prestamista y que así éste dejara de amenazarla y retenerla ilegalmente.