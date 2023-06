Un jurado popular decidirá si es culpable de asesinar “a hachazos” a su compañero de piso en Piedralaves

Ha sido uno de los casos más mediáticos de los últimos años en la provincia de Ávila, hoy ha comenzado el juicio por el presunto asesinato “a hachazos de su compañero de piso” en el municipio de Piedralaves.





Te recuerdo; este mediático caso sucedió en 2020 a los pocos días de decretarse el estado de alarma por la Pandemia.

La Guardia Civil encontró el cadáver con numerosos cortes y se dictaminó que falleció por varios “hachazos en la cabeza”.

El presunto autor del hecho, con numerosos antecedentes, según la Benemérita tenía planeado deshacerse del cadáver, que se encontraba en la bañera.

Declaró que actuó en defensa propia ante una discursión que inició el fallecido, que “actuó instintivamente, que la discusión fue a más y que sin pensarlo cogió el hacha y le dio tres golpes. Luego que pensó en “deshacerse del cadáver, porque ya había estado en la cárcel y no quería volver”.





Ahora, La acusación particular pide 15 años de cárcel por asesinato con los agravantes de ocultamiento y homicidio doloso (al utilizar un hacha) así como una indemnización de 400.000 euros y la prohibición de volver a Piedralaves los 5 años siguientes a la finalización de su pena de prisión.





La defensa asegura que “el acusado no es responsable del delito que se le acusa” por eso solicitará la “libre absolución del acusado”. Durante el juicio el acusado solo va a contestar a la fiscal y a su abogada, no a la acusación particular.





Hoy comienza el juicio con la composición del jurado popular, la vista se celebrará durante los próximos cuatro días.

Está previsto que el jueves el juez, el magistrado D.Javier García Encinar, dicte sentencia tras conocer la decisión de los 9 miembros del jurado popular, quienes dirimirán si el acusado es culpable o inocente.