La Junta presenta sus lineas de ayuda a los empresarios de Ávila

La Junta de Castilla y León ha presentado a las empresas de Ávila las ayudas disponibles en la Plataforma Financiera y en materia energética







El año pasado la Junta prestó ayuda financiera a 461 empresas abulenses por un importe de 42,8 millones de euros lo que ha permitido crear o mantener 801 empleos en nuestra provincia.

Hoy el viceconsejero de economía, Carlos Martín Tobalina, no solo ha presentado estas ayudas propias si no también las europeas 'Next Generation', porque ha explicado “es muy importante que los empresarios conozcan estas vías de financiación”. (ESCUCHAR AUDIO).







Además, el viceconsejero ha explicado que el 'Plan Nissan' avanza según lo previsto. “Un plan industrial prioritario para la Junta”, ha dicho Carlos Martín Tobalina.











En la jornada de hoy las empresas abulenses han podido conocer un total de 36 medidas de apoyo económico diferentes.







El viceconsejero de Economía y Competitividad ha presentado en un encuentro con empresarios de la provincia de Ávila las 36 medidas de apoyo económico que la Plataforma Financiera pone a disposición de las empresas, entre las que se han incluido una exposición de las nuevas medidas de apoyo energético.

En concreto, las medidas de apoyo empresarial de la Plataforma Financiera que gestiona el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), se engloban en cuatro grandes bloques: apoyos extraordinarios al tejido empresarial ante la crisis COVID-19; operaciones de préstamos avalados; programas de capitalización; y ayudas directas a empresas. Todas las líneas de ayuda de la Plataforma Financiera están abiertas permanentemente.

Desde el inicio del estado de alarma y hasta el pasado viernes 15 de octubre, la Plataforma Financiera ha destinado a 461 empresas abulenses un total de 42,8 millones de euros en ayudas mediante las distintas líneas de apoyo, lo que ha permitido crear o mantener más de 800 empleos y una inducción de la inversión privada de las empresas que ha ascendido a 53,1 millones de euros en el periodo señalado.

Asimismo, las medidas de apoyo en materia energética comprenden subvenciones de autoconsumo y almacenamiento de energía, en actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial, incentivos para la movilidad eléctrica, y la rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico, entre otras.

Ayudas de la Plataforma Financiera

1. La Plataforma financiera cuenta con 11 medidas financieras extraordinarias de apoyo al tejido empresarial para hacer frente al impacto causado por el COVID-19. Estas líneas son: línea ICE COVID-19; línea de Apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial; línea ICE Financia COVID-19; línea de financiación por confirming (pago financiado) para compras del canal HORECA a proveedores; financiación en áreas con medidas preventivas y restricciones de movilidad; financiación a alojamientos turísticos y agencias de viajes; apoyo al mantenimiento del Empleo; línea de anticipo de subvenciones; subvenciones a la adaptación de las infraestructuras de los locales/hoteles para favorecer la actividad y seguridad en el entorno laboral; proyectos de I+D en el contexto del brote de COVID-19; y por último la línea COVID de ayudas directas a autónomos y pymes.

2. La Plataforma Financiera cuenta también con un bloque de apoyo a operaciones de préstamos avalados para proyectos empresariales, inversiones y capital circulante. Estas dos líneas son: ICE Financia 2020-2021; e Instrumentos Financieros de Garantías cofinanciados con Fondos FEDER.

3. Asimismo, se dispone de seis programas de capitalización: Capital riesgo; Capital semilla; Plan de crecimiento innovador; Programa de reindustrialización; emprendimiento con componente innovador; y, por último, el Programa de consolidación de empresas innovadoras.

4.- Por último, el bloque de ayudas cuenta con 13 líneas de subvenciones: Creación de empresas; proyectos de inversión en PYMES; Incentivos regionales; Ayudas MINER; Ayudas Miniminer; Fomento de la Innovación en PYMES; Proyectos de I+D; Transferencia de conocimiento a PYMES; Incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las pymes; Proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental por pymes del sector TIC de Castilla y León; Planes estratégicos en materia de I+D; Proyectos de I+D genérica realizados por los Centros Tecnológicos; y, finalmente, la línea de Expansión internacional de PYMES.

Todas estas líneas de ayudas para empresas están disponibles en la web: www.empresas.jcyl.es . Asimismo se incorpora un documento detallado.

Ayudas en energía

En materia energética, el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) pone a disposición de las empresas cuatro líneas de ayudas: para el autoconsumo y almacenamiento con energías renovables y térmicas renovables; para actuaciones de eficiencia energética en PYMES y gran empresa del sector industrial; para incentivos ligados a la movilidad eléctrica (dentro del plan MOVES III); y una próxima convocatoria de la línea de rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico e iniciativas públicas de desarrollo local sostenible y MOVES proyectos singulares II.

Todas estas líneas de ayudas para empresas están disponibles en la web: https://energia.jcyl.es . Se incorpora también un documento detallado.