La Junta destina 1 millón al mercado de abastos y otro 1,45 M€ a la nueva piscina cubierta

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy subvenciones por valor de más de 3 millones y medio de euros para la provincia de Ávila.









El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy una concesión de 1M€ para la reforma del Mercado de Abastos de Ávila y 1.450.000 euros para las obras de construcción de la nueva piscina cubierta.





El director de Administración Local, Héctor Palencia, ha explicado que por ahora todo lo que se ha hecho en la piscina lo ha pagado la Junta, en total 6,65 millones de euros. (300.000€ del derivo, 900.000€ primera fase de las obras y 1,45 millones de la segunda fase). (ESCUCHAR AUDIO)





Héctor Palencia también ha explicado que la concesión de estas subvenciones NO tiene nada que ver con la negociación de los presupuestos y ha explicado que si no se han dado antes es porque el Ayuntamiento NO pidió dichas ayudas hasta finales de septiembre.













Destacar que también hoy el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado 1,2 millones a la limpieza del Hospital Provincial de Ávila

