El jueves, 1 de julio, abrirá la piscina de verano de la Ciudad Deportiva de la Zona sur de Ávila

El horario será de 11 de la mañana a 8 de la tarde y este año, para cumplir con las medidas covid, habrá un aforo máximo de 800 personas y en total un maximo de 400 podrán estar en el agua, sumando las 3 piscinas, tal y como ha explicado el teniente de alcalde de presidencia, José Ramón Budiño. (ESCUCHAR AUDIO)

El teniente de alcalde de Presidencia, Interior y Cultura, José Ramón Budiño, junto con el concejal de Deportes, Félix Meneses, y el responsable de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Ávila, José Carlos Cubillo, han visitado hoy estas instalaciones que permanecerán abiertas hasta el 31 de agosto y en las que se ha establecido un protocolo Covid-19, siguiendo las indicaciones y normativa de las autoridades sanitarias.

El aforo de los tres vasos en conjunto será de 400 personas, el máximo permitido. En cuanto a los usuarios en total en la piscina, se establece en 800 personas, que deberán cumplir las medidas higiénico sanitarias de distancia de seguridad entre no convivientes, higiene de manos, uso de mascarilla cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad, etc.

Estas instalaciones permanecerán abiertas hasta el 31 de agosto





Entradas

Las entradas podrán adquirirse online, a través de la web del Ayuntamiento de Ávila, así como en taquilla, y se permitirá a los usuarios poder salir para volver a entrar a lo largo de la jornada.

La entrada básica cuesta 3,15 euros, que se reduce a 2,15 euros con el carné joven (de 15 a 30 años) y para mayores de 65 años.







La entrada infantil (de 2 a 14 años) tiene un precio de 1,25 euros, que se reduce a 0,50 euros para las actividades organizadas de campamentos.

El bono básico de 15 pases tiene un precio de 37,8 euros (26,1 € para usuarios del carné joven y mayores de 65 años) y el de 30 pases, de 70.2 euros (49,5 € para usuarios del carné joven y mayores de 65 años). El precio del bono infantil de 15 pases es de 15,75 euros y el de 30 pases, de 28,8 euros.

