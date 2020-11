Juan Saborido: “La culpa no la tiene sólo la hostelería”

El presidente de la Confederación Abulenses de Empresarios, Juan Saborido, no cree que las nuevas medidas restrictivas que entran en vigor este viernes vayan a dar resultado. El presidente de CONFAE, afirma que “el virus está en la calle y cerrar los bares no es la solución”. Saborido ha lamentado desconocer quienes son los expertos de Castilla y León y no entiende que se cierren empresas “a golpe de boletín”. Insiste Saborio en que “la culpa no la tiene sólo la hostelería”.



Para Juan Saborido Castilla y León es una de las comunidades que está tomando las medidas “más duras” y sin embargo, afirma que “los resultados son penosos”, por lo que “los dirigentes de la Junta tienen que hacérselo mirar”.



El presidente de los empresarios abulenses ha señalado que “todavía no ha dado tiempo ni de conocer los resultados del toque de queda”, que, recuerda, en Castilla y León ha sido uno de los más duros.



Saborido ha lamentado además la falta de medidas de apoyo a los empresarios que asegura “están desprotegidos”. Afirma el presidente de Confae que los 5 millones destinados a ayudas para el comercio y la hostelería “son una limosna que ha Ávila no va llegar”.

SINDICATOS



Para el secretario de Comisiones Obreras en Ávila, Óscar García Barroso, estas nuevas medidas restrictivas “siendo dolorosas, se entienden necesarias”. García Barroso asegura en la provincia de Ávila “se van a notar” por la dependencia del sector servicios.



Javier García, secretario de UGT en Ávila, también ha destacado que “lo prioritario es la salud” y ha pedido a las administraciones que “pongan toda la carne en el asador” para compensar con ayudas a los sectores más afectados.



Ambos sindicatos han valorado muy positivamente los acuerdos a los que se está llegando en el marco del Diálogo Social y el plan de choque de más 73 millones que se pondrán en marcha con ayudas para los distintos colectivos afectados.