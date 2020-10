Jesús Puerta advierte que “habrá que partir de cero” si finalmente el Ayuntamiento descarta Cogotas

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha advertido que sí finalmente el Ayuntamiento se decanta por otro proyecto diferente a Cogotas para solucionar los problemas de abastecimiento de agua “nos veremos avocados a partir de cero con esa otra solución”. Esto implicaría, según Puerta, “un nuevo proyecto, con un nuevo convenio y nuevas inversiones”.



Entre tato, el director general de Carreteras e Infraestructuras ha informado que la cantidad presupuestada para este 2020 “ya se ha perdido al no haber empezado las obras y no poder justificarse el gasto”, no obstante, Puerta ha recalcado que “la Junta sigue apoyando el abastecimiento para Ávila” y “esa cantidad podrá recuperarse en próximos ejercicios”.



Jesús Puerta ha explicado a Cope que el proyecto Cogotas se remonta al año 2016, cuando debido a las “dificultades de abastecimiento”, ACUAES, encargó un estudio a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por ATECC S.L.U e Indepro Ávila 2000 S.L. . En este estudio los técnicos analizaron distintas alternativas decantándose finalmente por el bombeo de Cogotas a Fuentes Claras como la opción “más ventajosa desde el punto de vista medioambiental y económico”.



De esta manera el director general ha desmentido las afirmaciones del alcalde de Ávila en Cope, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, afirmando que nunca se tuvo en cuenta a los técnicos para realizar el proyecto de Cogotas.

Una vez seleccionado este proyecto es cuando interviene la Junta de Castilla y León y el Consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones se compromete a apoyarlo.

Sobre la utilización de sondeos o el agua procedente del efluente de la EDAR, el director general de Carreteras e Infreestructuras ha explicado que “serían soluciones de emergencia”, pero “no definitivas” como el proyecto de Cogotas.



Puerta ha señalado que en estos momentos la tramitación del proyecto de Cogotas “sigue adelante”, a falta de la aprobación definitivamente del expediente, que previsiblemente tendrá lugar en 2021. Una vez se apruebe definitivamente, se volvería a convocar la Comisión de Seguimiento y, sí hay acuerdo de todas las partes, se procedería a sacar la obras a licitación.