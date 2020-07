13 horas de intensas llamas en el polígono de San Pedro del Arroyo

Más de 13 horas de intensas llamas consiguieron acabar con el núcleo central de la planta de gestión de residuos que la empresa Castellana de Medio Ambiente, que pertenece al grupo Fondomóvil, con sede en Arganda del Rey, tiene en el polígono de San Pedro del Arroyo (Ávila).

El incendio de la planta del gestor de residuos de San Pedro del Arroyo acabó con el reactor central de la planta, que se encarga de extraer el disolvente de las pinturas tratadas. No ocurrió lo mismo con otra nave de almacenamiento construida recientemente y donde funcionaron todos los sistemas de prevención, que estuvieron echando agua durante toda la noche.

El incendio, que se inició en torno a las 19 horas del sábado, quedó controlado sobre las tres de la madrugada, y a las 4.30 se reducía la intensidad de las llamas, pero no fue hasta las ocho de la mañana cuando los equipos podían tomarse un respiro porque la situación estaba totalmente controlada. De hecho, el puesto de mando que Protección Civil había instalado, no se retiró hasta pasadas las 10 de la mañana.

En las labores de extinción intervinieron numerosos medios. Diversas dotaciones contra incendios, con ocho camiones de bomberos y otros dos nodriza, 17 bomberos del parque de Ávila y seis de la Diputación de Salamanca y otros 17 voluntarios de Protección Civil de Ávila y Arévalo estuvieron trabajando durante toda la noche.

A primera hora de la mañana los servicios de extinción de incendios seguían trabajando con intensidad hasta entorno a las ocho de la mañana. Protección Civil apoyó durante toda la noche con tareas logísticas y vigilando la dirección del viente.

Evacuación

Durante buena parte de la tarde desde Protección Civil se fue avisando a los vecinos de que permanecieran en sus casas debido a la densa columna de humo que se desprendía de los materiales tóxicos quemados en el incendio y que buena parte del tiempo el aire tomaba la dirección del pueblo. En torno a la media noche, debido a la situación que se estaba generando con el humo tóxico desprendido, se optó por ordenar la evacuación de los vecinos de San Pedro del Arroyo.

Para ello Cruz Roja había habilitado un refugio con camas en la localidad vecina de Papatrigo y se habló también de preparar el polideportivo de Crespos, en caso de que hubiera sido necesario. Los vecinos de esta población también colaboraron activamente, con su alcalde a la cabeza, Mariano Robles, en el montaje de las camas en el frontón de su municipio.

Al final, unas 12 personas fueron las que pernoctaron en el polideportivo de Papatrigo. La mayor parte de los vecinos se habían desplazado a casas de familiares de pueblos cercanos o a Ávila y la gente de Madrid que estaba pasando el fin de semana regresaron a sus viviendas.

Echar una mano

El alcalde de municipio, Santiago Sánchez González, reconoció que los vecinos del pueblo se volcó en echar una mano para luchar contra el incendio. Pero también se desplazaron de los pueblos vecinos, “que han estado hasta las ocho de esta mañana trabajando con sus cubas trayendo agua constantemente”.

También dijo que a sus vecinos había que darles las gracias por la pronta rapidez de evacuar. “Cuando he comenzado a avisar a la gente para que saliera de su casa ya prácticamente no quedaba gente en el pueblo. A la mayoría cuando les llamaba por teléfono me confirmaban que ya habían salido del pueblo”.

Sobre los incendios ocurridos en esta fábrica anteriormente el alcalde indicó que se produjo uno en el año 2017, pero que no fue tan grande como el actual. “Se quemó parte de la oficina y lo que había depositado alrededor por unos zarzales. Toda esa zona se ha reforzado con chapa”.

Sobre las críticas que se han vertido a esta empresa el regidor dijo que desde el Ayuntamiento no pueden hacer nada. "Seprona vino hace un mes a hacer la inspección y estaba todo en orden. Vienen periódicamente a inspeccionar y todo está correcto. Ahora habrá que investigar las causas que lo han provocado”. El alcalde reconoció que hay gente que no está muy de acuerdo con esta fábrica y piden que sea cerrada. “Yo no tengo autorización para quitarla. La fábrica lleva 20 años, yo no llevo 20 años de alcalde. Tiene sus permisos y sus licencias en regla”.

Además, Santiago Sánchez González comentó que esta empresa crea riqueza para el pueblo y que “hay que pensar también en lo que siempre pensamos los alcaldes, en la despoblación, que no hay trabajo. Estas empresas tienen que ubicarse en sitios. Sabemos que tienen un riesgo. Que ha fallado un protocolo, para eso están ahora, para remediarlo, para que lo pongan bien en condiciones y no vuelvan a suceder cosas de esta. Si lo pueden volver a abrir, que no lo sabemos, pero creo que sí, que seguirá también”.

Vuelta a casa

El incendio se adentró minimamente algunas parcelas de paja de alrededor, pero en otras no pudieron llegar las llamas porque se trabajó activamente para evitarlo con los tractores y haciendo cortafuegos. En torno a las 10.30 horas los vecinos ya comenzaron a regresar a sus casas, después de haber permanecido la noche lejos de sus viviendas.

Durante todo el día un retén de bomberos con dos camiones autobomba y un camión nodriza permanecen en la planta quemada para seguir enfriando la zona quemada.

Por otra parte, el presidente de la Diputación, Carlos García, acompañado por el diputado de Consorcios, José Luis del Nogal, agradeció la labor de la Junta de Castilla y León, de los Bomberos de Ávila -en virtud del convenio entre el Ayuntamiento y la Institución provincial-, de la Diputación de Salamanca -a través del Parque de Bomberos de Peñaranda de Bracamonte-, de la Guardia Civil, de Cruz Roja, de Protección Civil y de los agricultores y vecinos que, de manera voluntaria, han aportado sus medios para ayudar en los trabajos”. El presidente realizó una visita a la zona del incendio a primeras horas de esta mañana.

Asimismo, García ha destacado “la ejemplar actitud cívica de los residentes en San Pedro del Arroyo durante la evacuación, y la solidaridad del Ayuntamiento de Papatrigo para poner a disposición de todos su polideportivo”.