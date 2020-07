Hernández Herrero asegura que la Junta "no entrará a debatir la viabilidad del proyecto de las Cogotas"

El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha manifestado que el Gobierno Regional “no va a entrar a debatir la viabilidad del proyecto de abastecimiento de agua desde las Cogotas”. Para Hernández Herrero este proyecto “no está en discusión”, además de “haber sido ya bendecido por todas las administraciones públicas”. Según el delegado “no existe la más mínima duda, ni incertidumbre, en lo que a la Junta se refiere sobre este proyecto”.

Según ha podido saber Cope Ávila la reunión de constitución de la mesa de expertos del agua, celebrada la semana pasada, finalmente no conto con la presencia de ningún representante de la Junta de Castilla y León. En todo caso el delegado ha manifestado en Cope, que esta mesa “debe ser para otras cuestiones, pero no para poner dudas donde no las hay”.

Otro proyecto, sobre el que tampoco hay “incertidumbre” es, según ha explicado el delegado en Cope, la unidad satélite de radioterapia para Ávila. El proyecto que “ya está fase de supervisión y está pendiente de licitación”.

En materia sanitaria, el delegado se ha referido también a la crisis de la COVID-19, asegurando que en la provincia “hay poca presión asistencial, con apenas ingresos de coronavirus y un seguimiento constante de los pocos positivos”. Pese a todo el delegado ha realizado un llamamiento a “seguir trabajando todos alineados en contrarrestar el virus”.