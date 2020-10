“Hay que aprender a convivir con el virus, estará con nosotros al menos dos años” y el objetivo es “no colapsar el sistema sanitario”, según el doctor Omar Guillermo quien hoy ha pasado por Herrera en COPE Ávila.

El doctor Omar Guillermoes investigador y ejerce como medico de familia en la Clínica Santa Teresa de Ávila.

Hoy ha contado en COPE que hasta 2022 no volveremos a la normalidad porque “aunque el coronavirus sea desconocido” las pandemias no terminan hasta que hay una vacuna, porque siguiendo todos los protocolos médicos la vacuna no estará “de forma fiable” hasta al menos 2 años.

La principal idea que ha trasladado Omar Guillermo es que “la gente tiene que entender que las medidas de contención son para NO colapsar el sistema, para que no nos infectemos todos de golpe" pero que “hay que aprender a vivir con el virus”.

Para no colapsar el sistema, según la opinión del doctor, las clínicas privadas pueden aportar y funcionar como un desahogo para la Sanidad Pública, tal y como ya pasó en la primera oleada con el Estado de Alarma.

El doctor Omar también ha advertido que con el coronavirus está inundandolo todo pero que NO se puede descuidar el resto de patologías y enfermedades, el doctor ha explicado en COPE que cree que la opción de atención telefónica no es la mejor porque “los médicos necesitan tocar, ver y sentir al paciente”. (Escuchar entrevista).

Para el doctor lo ideal sería diferenciar claramente los centros covid y los centros no covid, de tal manera que los primeros atendieran a los enfermos con coronavirus y el resto de enfermedades y consultas se trataran en “espacios limpios”.

