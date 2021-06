La Guardia Civil frena una estafa telemática de casi 30.000 euros convertidos en criptomoneda

La Guardia Civil ha paralizado una operación fraudulenta relacionada las monedas virtuales. Ha sido en el marco de la Operación Kripton, en la que se ha conseguido recuperar 29.500 euros y devolverlos a su legítima propietaria.

De esta manera se ha esclarecido un Delito de Estafa Bancaria NO consentida mediante manipulación bancaria que se detectó a finales del pasado mes de mayo cuando una mujer de de 74 años denunció que le habían estafado 29.500 euros de manera telemática.

La víctima recibió varios mensajes de texto “ficticios” en su teléfono móvil procedentes, supuestamente, de su entidad bancaria y en los que solicitaba el cambio de su clave de acceso al banco.

Al hacer caso omiso a estos mensajes, recibió diversas llamadas telefónicas de un número oculto, que tras responder el emisor consigue acceder a los datos de su cuenta bancaria y estafarle la cantidad económica de casi 30.000 euros.

La investigación policial concluyó que el dinero se había cambiado a criptomonedas, consiguiendo finalmente recuperar el total del dinero estafado.

Modus Operandi:

“Phising” (método que los ciberdelincuentes utilizan para engañar y conseguir que se revele información personal, como contraseñas, datos de tarjetas de crédito o de la seguridad social y números de cuentas bancarias, entre otros). Normalmente consiste en el envío masivo de correos electrónicos (spam) simulando proceder de Entidades Oficiales.

Dentro del marco de esta Operación la víctima recibió un ciberataque, cayendo en la trampa de los phisers, quienes consiguieron acceder a su información personal y le estafaron dicha cantidad en forma de dinero digital.

Consejos y recomendaciones:

1.-Si recibe un correo electrónico, mensaje de texto o llamadas de números desconocidos pidiéndole información personal o financiera, no responda. Si el mensaje lo invita a acceder a un sitio web a través de un enlace incluido en su contenido, no lo haga. Debe saber que las organizaciones que trabajan seriamente ya están al tanto de este tipo de fraude y por consiguiente, no solicitan información por este medio. Tampoco contactan telefónicamente, ni a través de mensajes SMS o de fax.

2.- No envíe ni facilite información personal usando mensajes de correo electrónico. Si no se utilizan técnicas de cifrado y/o firma digital, no es un medio seguro para enviar información personal o confidencial.

3.- No acceda a páginas web desde lugares públicos. Evite ingresar al sitio web de una entidad financiera o de comercio electrónico desde un cyber-café, locutorio u otro lugar público. Las PCs instaladas en estos lugares podrían contener software o hardware malicioso, destinados a capturar sus datos. 4.- Verifique los indicadores de seguridad del sitio web en el cual ingresará información personal. Fíjese en la barra de herramientas del navegador, deberá notar que la dirección web comienza con https://, donde la s indica que la transmisión de información es segura. Compruebe que en la parte inferior de su navegador aparezca un símbolo de un candado cerrado. Al

hacer clic sobre este último, podrá comprobar la validez del certificado digital y obtener información sobre la identidad del sitio al que está accediendo. 5.- Mantenga actualizado el software de su ordenador: Instale las actualizaciones de seguridad de su sistema operativo y de todas las aplicaciones que utiliza, especialmente las de su producto antivirus, su cliente web y de correo electrónico. La mayoría de los sistemas actuales permiten configurar estas actualizaciones en forma automática. 6.- Revise sus movimientos bancarios y si detecta cargos u operaciones no autorizadas, comuníquese INMEDIATAMENTE con la organización emisora.

7- No descargue ni abra archivos de fuentes no confiables. Esos archivos pueden tener virus o software malicioso que podrían permitir a un ciberdelincuente acceda a su ordenador.

IMPORTANTE: No conteste ningún mensaje que resulte sospechoso. Si una comunicación en su contestador le avisa sobre un evento adverso vinculado a su cuenta bancaria y le solicita que llame a un teléfono gratuito, no lo haga. Si recibe un correo electrónico que le pide lo mismo, desista. Si del mismo modo, le envían un SMS de bienvenida a un servicio que no ha contratado, bórrelo y olvídese. Estas prácticas tienen como fin obtener sus datos personales para estafarle.

No olvide ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil a través del 062, y recabe toda la información posible.