Fontiveros acogerá a cerca 200 alumnos en un Encuentro Diocesano de Religión Católica con motivo del Año Jubilar dedicado a san Juan de la Cruz

Fontiveros acogerá este miércoles, 25 de marzo, el Encuentro Diocesano de Alumnos de Religión Católica, una jornada que reunirá a cerca de 200 estudiantes de 3º y 4º de la ESO de institutos públicos de la provincia de Ávila. El evento se enmarca en la celebración del Año Jubilar dedicado a san Juan de la Cruz, nacido en la localidad, y busca acercar su figura desde una perspectiva educativa y cultural.

Una jornada de convivencia y aprendizaje

El encuentro está concebido como una propuesta pedagógica integral que combina el aprendizaje curricular con la experiencia cultural y el desarrollo personal. Entre sus principales metas se encuentra fomentar el encuentro entre estudiantes, promover actitudes de respeto y diálogo ante la diversidad y valorar el patrimonio religioso, cultural y literario de la tradición cristiana.

Además, la jornada tiene como objetivo central profundizar en el conocimiento de la figura histórica, espiritual y cultural de san Juan de la Cruz, aprovechando el entorno que lo vio nacer.

Programa de actividades

La programación comenzará a las 10:15 horas con la acogida de los participantes. A las 11:00 horas, los alumnos participarán en una gymkana por los lugares más significativos vinculados al santo. Uno de los momentos centrales será a las 13:30 horas con el paso por la Puerta Santa, donde el párroco explicará el sentido del Año Jubilar y habrá un momento de oración.

Tras la comida, programada para las 14:15 horas, los jóvenes disfrutarán de un tiempo festivo a partir de las 15:30 horas. La jornada concluirá a las 17:30 horas con una merienda y la despedida de los asistentes.

Este encuentro se presenta como una oportunidad para que los jóvenes vivan una experiencia compartida de fe, cultura y convivencia, en un entorno marcado por la profunda huella espiritual y literaria de san Juan de la Cruz.