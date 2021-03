Dos fallecidos Covid, sin nuevos contagios y un ascenso del índice de reproducción del virus

Pese a la mejora de la evolución sanitaria sin nuevos contagios en el último día en el hospital, si ha habido que lamentar dos nuevos fallecidos por Coronavirus, que elevan el total de decesos a 334 desde que comenzó la pandemia.



Los brotes activos han bajado en dos de ayer a hoy, y en estos momentos son 5 en toda la provincia con 17 casos vinculados.



Hoy la consejera de Sanidad, Verónica Casado ha hablado de “una situación contenida, en la que hay que seguir siendo cautelosos”. El índice de reproducción ha crecido en Ávila superando ya el 1, y se sitúa en 1.17, el segundo más alto de Castilla y León por detrás de Segovia. La incidencia acumulada a 14 días es de 29 casos, sigue por tanto descendiendo.



Verónica Casado ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los hasta ahora vacunados con AstraZeneca, insistiendo en que “no se ha demostrado la relación de causalidad con la vacuna”. La decisión de dejar de vacunar con este laboratorio ha sido “por precaución”. Los que ya han recibido la primera dosis no recibirán la segunda hasta principios de mayo.



En todo caso el síntoma guía ha dicho Casado, es un dolor de cabeza muy fuerte que no cesa con analgésicos y suele aparecer al tercer día, en ese caso hay que llamar a nuestro médico.



La consejera ha subrayado que no debemos alarmarnos por los síntomas habituales propios de una vacuna como dolor muscular o en el lugar del pinchazo, dolor leve de cabeza o fiebre.



En la provincia de Ávila se han administrado hasta la fecha 29.717 dosis, el 71.88% de las recibidas, y 10.007 personas tienen ya su ciclo completo.



La mayor cantidad de dosis recibidas, 29.640, son de Pfizer; mientras que 7.800 han proceden de AstraZeneca y 3.900 de Moderna.