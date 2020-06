Disposiciones en los templos para la fase 2, que afectan a la celebración del Corpus

El Gobierno anunció el viernes que todas las provincias de Castilla y León pasarán a la fase 2 del plan de desconfinamiento este lunes, 8 de junio. Por este motivo, y siguiendo siempre con las normas marcadas por las autoridades sanitarias, así como las pautas de la Conferencia Episcopal Española, en nuestra Diócesis de Ávila el aforo máximo de los templos se incrementa hasta el 50% de su capacidad (algo que ya venían haciendo prácticamente todos los templos, salvo los de Ávila capital y Arévalo, tras la última disposición de Sanidad).

Por otra parte, en esta fase, se amplía el número de personas en los velatorios. Resaltando la necesidad de acompañamiento a las familias en su duelo, los velatorios en espacios cerrados podrán contar con hasta 15 personas. En caso de que los velatorios tengan lugar en espacios abiertos, podrán reunirse un total de 25 personas, además del sacerdote.

En cuanto a las celebraciones matrimoniales, éstas están permitidas siempre y cuando no se supere el cincuenta por ciento del aforo de la iglesia. Además, la asistencia estará limitada a un máximo de cien personas en espacios al aire libre o cincuenta en espacios cerrados.

Recordamos la conveniencia de conocer las disposiciones que hizo pública la diócesis

DISPOSICIONES QUE SE MANTIENEN

Siguen en vigor las medidas previstas en el artículo 9, apartados 2 y 3, de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, entre las que destacamos:

· Se mantendrá la distancia de, al menos, un metro entre las personas en el interior del templo. El aforo máximo deberá publicarse en un lugar visible del espacio destinado al culto.

· No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para los actos de culto.

· Uso de mascarilla con carácter general y el resto de medidas higiénicas que se vienen manteniendo.

En aplicación de estas medidas, no se pueden celebrar procesiones del Corpus Christi en el exterior de los templos. Al final de la celebración eucarística se puede hacer un acto de adoración e impartir la bendición con el Santísimo.

La dispensa del precepto dominical continúa vigente. Por este motivo, recomendamos a las personas de riesgo o avanzada edad que valoren la conveniencia de no acudir a las parroquias. Igualmente, recordamos que no deben asistir a la iglesia a aquellas personas que tengan síntomas de coronavirus, estén o hayan estado en contacto con un contagiado, o se encuentren en aislamiento domiciliario a causa de la pandemia. No obstante, las celebraciones podrán seguirse a través de los medios de comunicación e internet.

Las iglesias únicamente abrirán en las horas de las Misas, estando aún suprimido el turismo en ellas. Continúa siendo obligatorio el uso de la mascarilla, así como la desinfección con gel hidroalcohólico a la entrada y salida del templo. Las pilas de agua bendita seguirán vacías y se controlarán los accesos y salidas para garantizar que se cumple con la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones. Además, el gesto de la paz sigue estando suprimido. Por último, el cesto de la colecta tampoco se pasará durante el ofertorio, sino que se dispondrá en un lugar visible de la iglesia para que los fieles puedan depositar su aportación a la entrada o salida de la parroquia.