Diputación hará una declaración institucional en apoyo de la mujer rural

La Diputación de Ávila ha aprobado una declaración institucional en apoyo a las mujeres del mundo rural.

El documento ha sido aprobado por unanimidad en la Junta de Gobierno local de hoy y se leerá en el pleno de la institución del mes de octubre.

El viceportavoz del equipo de Gobierno, Jesús Martín, ha explicado que en ella se reivindica la “labor de las mujeres en nuestros pueblos”.

CORTE: MARTIN – DECLARACION MUJER

Ha sido el principal asunto de la Junta de Gobierno de la Diputación donde además se han destinado:

400.000€ al programa de conciliación ‘Crecemos’

240.000€ al mantenimiento de colegios de infantil y primaria

370.000€ para eventos culturales o deportivos en los pueblos

100.000 en subvenciones para equipamiento lúdico-deportivo

30.000 para bandas, corales y grupos de dulzaina

20.000 para los Chozos de Navalosa

2.300 para el Premio Fray Luis de León

Y 1.500 para el equipo de futbol sala femenino ‘Ávila Sala’.

Declaración Institucional:

Declaración Institucional del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Ávila con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural 15 de octubre de 2020 Desde 2008, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural. La voluntad de la ONU con la instauración de este día es reconocer el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo socioeconómico, en la cohesión territorial y en el arraigo de nuestros pueblos.

Este reconocimiento se hace aún más importante este año, marcado por la pandemia de la Covid-19, en que las mujeres en la sociedad rural han encontrado dificultades añadidas en diferentes facetas de su vida por el hecho de vivir en el medio rural. Con esta declaración institucional, los grupos políticos de la Excma. Diputación Provincial de Ávila ponen de manifiesto la inmensa labor que las mujeres han realizado en el cuidado de enfermos, dependientes y personas mayores.

Históricamente, ellas han cargado con la mayor parte de esta responsabilidad en la mayoría de los casos. Esta tarea ha sido especialmente ardua, dolorosa y difícil durante todo este año atípico. Al tiempo que esto demuestra el papel fundamental de la mujer en nuestros pueblos, también es un claro ejemplo de que aún queda mucho que recorrer en el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en el medio rural.

Asimismo, Ávila tiene entre sus retos de futuro más acuciantes la lucha contra la despoblación, que afecta a prácticamente todas las localidades de la provincia. Para superar el reto demográfico, las mujeres deben ser reconocidas como parte activa e imprescindible del emprendimiento rural, con la incorporación de nuevos talentos y siendo protagonistas de esa transformación en condiciones de igualdad. No habrá desarrollo del medio rural sin la contribución y participación de las mujeres en todos los ámbitos, y en especial en la actividad económica, sin olvidar la importancia del relevo generacional para evitar el despoblamiento. Las diferencias en materia laboral son todavía patentes.

Sigue existiendo una brecha salarial aún mayor en los pueblos que en las ciudades y las mujeres tienen muchas más dificultades para acceder a puestos de responsabilidad, tanto en empresas como en instituciones. En este sentido, se debe reconocer y visibilizar el papel de las mujeres rurales en la promoción del desarrollo rural y, además de los cuidados familiares antes mencionados, el trabajo desarrollado en las explotaciones familiares, que han sido tan frecuentemente invisibilizados e infravalorados. Las carencias que sufren muchos de nuestros pueblos en materia de comunicaciones y servicios hacen más difícil el acceso de la mujer a las nuevas tecnologías, a la educación y al ocio en las mismas condiciones que en grandes núcleos de población. Por otra parte, es necesario que la mujer que vive en un entorno rural se sienta segura y que disponga de las herramientas adecuadas para luchar contra el maltrato, y que la víctima cuente con la comprensión y el respaldo de su entorno.

Desde la Diputación de Ávila, así como desde el resto de instituciones públicas de la provincia, se debe fomentar la imagen real, lejos de los tópicos, de las mujeres en el medio rural: personas luchadoras, con aspiraciones y que buscan un desarrollo personal y profesional en libertad, en las mismas condiciones que los hombres y de la misma forma que la mujer en un entorno urbano. Queda todavía mucho por hacer.

Por este motivo, esta Diputación Provincial, y todos los grupos políticos en ella representados, REIVINDICAN:

• El papel decisivo de la mujer en el medio rural en todos los ámbitos del espectro público y privado.

• Que la mujer en el medio rural tenga plenas oportunidades laborales, de emprendimiento, educativas y de ocio, y que las niñas puedan optar por futuro que libremente elijan.

• Que se elimine la brecha salarial y el techo de cristal, tan acentuados en el ámbito rural.

• Que se promueva la titularidad compartida de las explotaciones agropecuarias.

• La importancia de seguir luchando para conseguir una igualdad plena entre hombres y mujeres en el medio rural.

• Que la mujer se sienta segura y cuente con las herramientas necesarias para luchar contra el maltrato y que, de una vez por todas, se pueda erradicar esta lacra social.

• Una participación real y efectiva en la vida pública de su entorno.

• Que se modernice la imagen de la mujer en el ámbito rural y se eliminen los tópicos.

• Que se eliminen las barreras tecnológicas, que mejoren las comunicaciones y los servicios en el medio rural para facilitar la igualdad de oportunidades no solo entre hombres y mujeres, sino también entre ciudades y pueblos.

• Que exista un acceso a la sanidad en las mismas condiciones que en el entorno urbano. Ojalá llegue el momento en el que no tengamos que celebrar, ni reivindicar ni elaborar declaraciones institucionales en defensa y reconocimiento de la mujer trabajadora, de la mujer rural y de la niña porque eso significará que nuestra sociedad está avanzando.