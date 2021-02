Diputación no cobrará la tasa de basuras a bares, alojamientos rurales, peluquerías y pequeños negocios

La Diputación subvencionará la tasa de basuras de 2020 a más de 3.000 autónomos y pymes de la provincia, es una inversión de 300.000€

Esta mañana la Diputación de Ávila y el Consorcio Provincial han acordado iniciar los trámites para subvencionar la tasa de basuras de los sectores económicos declarados no esenciales durante la emergencia sanitaria de la COVID-19 en el año 2020.

Una medida que beneficiará a alrededor de tres mil autónomos y pymes de la provincia con un impacto económico que se situará en torno a los 300.000 euros.

“No se trata de un aplazamiento, se trata de subvencionar el cien por cien de la tasa”, ha explicado el presidente de la Diputación, Carlos García. (escuchar audio).

Beneficios para alrededor de 3.000 negocios de la provincia de #Ávila. #HaciendoProvinciahttps://t.co/IRckDB2Rti — Carlos García (@CarlosGarcia_PP) February 18, 2021

“Bares, pequeño comercio, hostelería, peluquerías, alojamientos y gimnasios son algunos ejemplos de negocios que no tendrán que afrontar ese gasto en unas circunstancias tan duras como en las que nos encontramos”, ha subrayado.

PP Ayuntamiento de Ávila

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila pone como ejemplo a seguir la iniciativa de la Diputación Provincial aprobada hoy por la que la Institución abulense subvencionará la tasa de basuras a todos los negocios de la provincia declarados no esenciales a causa de la pandemia. “Es un gesto muy loable, que demuestra la implicación total de esta administración para ayudar a los abulenses a salir de la crisis. Ojalá el equipo de Gobierno del Ayuntamiento tome nota y siga su estela”.

Una vez que el equipo de Gobierno ha aceptado la solicitud del Grupo Municipal Popular para que el calendario tributario municipal incluya también este año una moratoria de pago, los populares instan de nuevo al equipo de Gobierno a que también bonifique los tributos municipales a los abulenses, “para contribuir verdaderamente a solventar, en la medida de lo posible, la crisis que todos estamos sufriendo. Es lo que realmente necesitan las familias, los trabajadores y los empresarios de la ciudad”.

Mario Ayuso, portavoz popular en la Comisión de Hacienda, indica que “el aplazamiento de estos pagos es muy necesario, si bien no es suficiente puesto que, como venimos diciendo desde marzo pasado, solo con esa medida no se resuelve la situación tan dramática que estamos atravesando”, y remarca que, “a pesar de que el equipo de Gobierno rechazó una moción en el Pleno municipal de enero en la que pedíamos la implantación de este tipo de medidas, no vamos a desistir en el empeño”.