La Diócesis de Ávila advierte de intentos de estafa telefónica suplantando la identidad del obispo o sacerdotes

La Diócesis de Ávila ha advertido de nuevos intentos de estafa telefónica, suplantando la identidad del obispo o sacerdotes directamente vinculados con el Obispado.

En este caso, el intento de estafa se ha centrado en llamadas a ayuntamientos de la provincia, y es posible que también a algún otro tipo de instituciones o administraciones públicas, asociaciones, etc.

modus operandi

El modus operandi es siempre el mismo: el supuesto estafador, clonando la voz del obispo o de algún sacerdote, expone que se ha recibido en el obispado una importante donación, que se quiere repartir entre instituciones públicas, para lo que piden una serie de datos.

Insisten desde el obispado de Ávila que se trata de un fraude y que ni los vicarios, ni el propio obispo, ni ningún sacerdote formularán nunca solicitudes de esta naturaleza por vía telefónica, correo electrónico o redes sociales.

Afortunadamente, las personas que recibieron esas llamadas sospecharon de las mismas, poniéndose en contacto con el Obispado para verificar su veracidad y alertarnos de este intento de estafa que se estaba haciendo en nuestro nombre.

la diócesis aconseja

Desde la diócesis aconsejan que, ante cualquier tipo de duda sobre la autenticidad de una solicitud, se sigan estos pasos:

- Desconfiar de la urgencia de lo que se pide

- Interrumpir inmediatamente la comunicación y llamar a continuación al Obispado para verificar la veracidad de la solicitud

- No hacer transferencias ni dar nunca datos por teléfono

Ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto con el obispado a través del teléfono 920353900, o el formulario de la web oficial de la diócesis, www.diocesisdeavila.com.