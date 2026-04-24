Detenido en Ávila un fugitivo con una docena de reclamaciones por maltratos y agresión sexual a un menor

Miembros del Grupo Especial de Operaciones -GEO- de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes a un fugitivo en la provincia de Ávila al que le constaban una docena de reclamaciones judiciales en vigor, entre ellas una agresión sexual a menor de edad.

La investigación se inició tras tener conocimiento de las reclamaciones en vigor y su posible ubicación en la provincia de Ávila. Tras varias pesquisas, los investigadores pudieron comprobar que era muy activo en redes sociales, con directos desde su domicilio en los que mostraba armas de fuego.

Además, era una persona violenta y conflictiva, que había sido denunciado en numerosas ocasiones por parte de algunas de sus exparejas desde el año 2021 hasta la actualidad, señala desde la Dirección General de Policía a través de un comunicado.

En sus relaciones sentimentales creaba un clima de intimidación con amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas desde su propio número, desde los móviles de sus familiares o incluso desde sus perfiles de redes sociales. En alguna ocasión llegó a golpear a las víctimas, arrastrarlas por el suelo, cortándoles el pelo de forma degradante e incluso llegó a tener retenida durante más de una semana a una de sus exparejas en su casa.

Los agentes dieron con su paradero en un barrio de Ávila donde permanecía escondido y ayudado por sus familiares, quienes le proporcionaban una red de protección para evitar ser detectado por la policía.

Finalmente, se estableció un dispositivo la madrugada del pasado martes con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones -GEO-, UIP, Guías Caninos y medios aéreos de la Policía Nacional que logró la detención del fugitivo al que le constaban 12 reclamaciones judiciales en vigor por los delitos de agresión sexual a menor de edad, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de condena, coacciones, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos.