Declaración de la Renta 2025: principales errores que se cometen, consejos, recomendaciones y deducciones a tener en cuenta

Entrevista a Joaquín Peralta, socio director del Área tributaria de ADDIT, sobre la Declaración de la Renta 2025

Ya está abierto el plazo para presentar la Declaración de la Renta de 2025. Tienes hasta el próximo 30 de junio para hacerlo. Y en estas fechas nunca están de más una serie de consejos y recomendaciones a tener en cuenta, por eso en COPE hemos hablado con un experto.

principales errores a la hora de hacer la declaración de la renta

El error más habitual es no revisar correctamente tu información fiscal" Joaquín Peralta Socio director del Área tributaria de ADDIT

Joaquín Peralta, socio director del Área tributaria de ADDIT, nos ha explicado cuáles son los principales errores que el contribuyente comente a la hora de hacer su declaración. El primero “y más habitual”, ha dicho el experto, es “no revisar correctamente tu información fiscal”. El segundo, “no declarar todo” y pensar que porque algo no figure en tú borrador la Agencia Tributaria no va a tener acceso a esa información. Esto es “un error de bulto”, explica Joaquín Peralta, que principalmente se refiere a rendimientos de inversiones fuera de España, criptomonedas o rendimientos de capital inmobiliario. La Agencia Tributara se entera de todo y no declararlo en su momento nos puede llevar a importantes sanciones.

Pensar que porque algo no figura en la información fiscal, la Agencia Tributaria no lo va a tener en cuenta es un error de bulto" Joaquín Peralta socio director del Área tributaria de ADDIT

"el impuesto cotilla"

Destaca Joaquín Peralta que a la hora de realizar nuestra declaración tenemos que tener en cuenta todas nuestras circunstancias económicas, patrimoniales y también personales. “El Impuesto de la Renta es un impuesto cotilla” que tiene presente toda esa información, explica el experto.

Principales deducciones

Por supuesto es fundamental conocer las deducciones de cada comunidad, en el caso de Castilla y León existen deducciones por familia numerosa, nacimiento o adopción de hijos, adquisición o rehabilitación de vivienda habitual para jóvenes en el medio rural o por arrendamiento joven. También hay deducciones por donativos o por adquisición de un vehículo eléctrico.

Señala Joaquín Peralta que en el tema de las deducciones “cada comunidad autónoma es un mundo” y aunque reconoce que en Castilla y León “tenemos un buen paquete”, Peralta defiende que “deberíamos tener acceso a las mismas deducciones independientemente del territorio donde vivamos”.

¿Declaración conjunta o individual en los matrimonios?

Entre las dudas más comunes en estas fechas, en el caso de los matrimonios, es si la declaración debe hacerse conjunta o individual. Peralta insiste en que hay que estudiar cada caso para ver la mejor opción, si bien advierte que cuando hayamos escogido, una vez pase el plazo del 30 de junio, esa opción no puede modificarse si después encontramos un error o equivocación.

En cuanto a si presentar la declaración una vez se abre el plazo en abril, o esperar a los meses siguientes, la recomendación es hacerlo al principio “si tenemos muy clara nuestra información fiscal”. De lo contrario es mejor esperar a mayo o junio, cuando la Agencia Tributaria ya tiene tú información definitiva.

Puedes escuchar la entrevista completa en www.cope.es/avila .