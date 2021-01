La creación de la Brigada de Intervención Rápida viene envuelta en la polémica

El sindicato Comisiones Obreras ha pedido información al alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera sobre la creación de la recientemente presentada Brigada de Intervención Rápida (BIR), compuesta por 15 trabajares de los servicios de obras, jardines y alumbrado público municipales.

Alberto Novoa, delegado sindical del sindicato en el Ayuntamiento de Ávila, ha indicado que “podría tratarse de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo”.



Desde el sindicato sospechan que “pueda haber un nuevo incumplimiento de los procesos de negociación colectiva establecidos”, por lo que también preguntan al Equipo de Gobierno “en qué mesa de negociación se ha establecido y acordado” todo lo relacionado con esta brigada.

Recuerda Comisiones Obreras al Alcalde de Ávila “que todo lo que implique novedades o modificaciones de las condiciones de trabajo de la plantilla debe ser acordado en las mesas de negociación”.



CONTESTACIÓN EQUIPO DE GOBIERNO



El portavoz del Equipo de Gobierno, José Ramón Budiño, ha contestado a estas acusaciones asegurando que no ha habido ninguna modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), por lo que no es necesario llevar este asunto a una mesa de trabajo. Insiste Budiño en que “las condiciones de los trabajadores no han cambiado, sólo se traducen en una mejora del servicio a los ciudadanos”.

PARTIDO POPULAR

Los concejales del Partido Popular han recriminado al alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, “el desprecio” mostrado hacía las asociaciones de Ávila, usándolas como excusa para justificar el retraso de la creación de la Brigada de Intervención Rápida. El regidor dijo en esta presentación que no había trabajadores municipales para atender las necesidades de los espacios públicos, porque habían estado ocupados llevando distintos materiales a estas asociaciones por lo que había sido necesaria una reorganización. Para la concejala popular, Inmaculada Pose, se trata de “excusas” para justifica la incapacidad del Equipo de Gobierno.



Pose ha pedido saber sí ya no se va a ofrecer este servicio a las asociaciones abulenses aunque paguen su tasa, o en caso de ofrecerse el servicio, sí esto va a suponer que se desatienda el cuidado del espacio público.