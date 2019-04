Compañeros de pupitre

El diputado provincial Ángel Jiménez ha pasado a la bancada de diputados No adscritos y ha anunciado que se presentará a la reelección como alcalde de Chamartín, lo hará con 'Por Ávila'.

El ex-presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera ya no se sienta solo en el lugar reservado para 'Diputados NO adscritos'. Desde hoy está acompañado por Ángel Jiménez, el único diputado que votó NO a su moción de censura.

Esta mañana se ha celebrado un nuevo Pleno Extraordinario en la Diputación de Ávila, ha sido el pleno más corto de la legislatura con una duración de menos de 10 minutos.

El punto más destacado del día ha sido el cese del vicepresidente 3º y diputado delegado del área de agricultura y ganadería, Ángel Jiménez.

Esta mañana ha asegurado que tiene intención de repetir como alcalde de Chamartín y ha anunciado así su fichaje por 'Por Ávila' (AUDIO)

En la re-organización ejecutiva de la Diputación, el equipo de gobierno ha decidido que no habrá sustituto para la Vicepresidencia 3ª (Ocupada hasta ayer por Ángel Jiménez). Con el paso de Carlos García de la Vicepresidencia 1ª a la Presidencia y hoy con la salida de Jiménez, la Diputación tendrá una sola vicepresidencia, la ocupada por la titular de familia, Beatriz Díaz Morueco, hoy sentada por primera vez en la mesa presidencial.

En esa nueva organización, el área de agricultura y ganadería, del que se ocupaba Jiménez, pasará a ser dirigido por el diputado del PP, Jesús Martín, hasta ahora viceportavoz de participación de la Institución.

Carlos García ha explicado que “dejarán libres 2 de las cuatro plazas de confianza del Partido Popular, sólo contratarán a 2 personas y los otros dos puestos quedarán libres hasta final de la legislatura”.

Esta mañana se ha oficializado esta decisión en el pleno de la Diputación, y se ha producido el nombramiento del nuevo personal eventual de la Institución.