El comité de empresa “okupa” la sala de reuniones de dirección en Nissan Ávila

Trabajadores de Nissan se han encerrado en la fabrica abulense como medida de presión hacia la directiva de la compañía nipona, la dirección les ha citado a una reunión mañana por la mañana.





El presidente del comité de empresa de Nissan Ávila, Felipe González, ha explicado en COPE que desbloquearían esta protesta en el momento que la empresa fije una fecha para una reunión en la que se negociará el nuevo convenio colectivo y tras horas de tensión “finalmente la empresa ha accedido a reunirse con el comité el jueves a las 8:00 horas”.





Felipe González ha asegurado en COPE que en caso de no llegar a un acuerdo “endurecerán las protestas semana a semana”, aunque no ha querido adelantar cuales serán los siguientes actos de reivindicación “para no romper el factor sorpresa”. (ESCUCHAR AUDIO)

Los trabajadores solicitan volver a la negociación del convenio colectivo pero también denuncian “incumplimientos de Nissan en el plan Industrial firmado con la Junta.













Comunicado Comité de Empresa:



Hemos decidido tomar esta medida puesto que llevamos solicitando una reunión informativa desde hace meses y lo único que hemos obtenido por parte de la empresa es el silencio y desprecio más absoluto.



Esta situación se ha visto agravada debido al repugnante comunicado emitido por Nissan la pasada semana, en el que lejos de asumir sus responsabilidades tuvieron la poca vergüenza de cargar contra la plantilla, volviendo una vez más a las amenazas.



Es voluntad del comité permanecer en esta sala hasta que la empresa nos facilite una fecha coherente para mantener la reunión que demandamos. Y de no ser así a lo largo de la mañana, está situación se podría repetir nuevamente otros días.



Igualmente aprovechamos para recordaros que la implicación en las medidas que convoquemos es imprescindible y que no se deben de volver a repetir situaciones como la de aceptar cambios en las listas de flexibilidad, tal y como ha sucedido en esta semana.



A nosotros, como a todos y cada uno de los que formamos parte de la plantilla, no nos gusta tener que tomar acciones de este tipo, pero ante la actual situación de bloqueo de la negociación, incumplimiento del plan industrial y amenazas, no nos queda más remedio que permanecer unidos y seguir todos a una las directrices que vayamos marcando.

