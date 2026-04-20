Carlos García sobre Los Águila: "Tantos cambios de criterios y opinión son una burla hacía Ávila y los abulenses”

El presidente del Partido Popular de Ávila y la Diputación Provincial, Carlos García, se ha pronunciado en COPE Ávila sobre los últimos devenires del proyecto de Los Águila y su vinculación con el Museo de El Prado. Para Carlos García “tantos cambios de criterio y opinión son una burla hacía Ávila y los abulenses”. “Lo que no tiene ningún sentido es que llevamos 20 años con un proyecto prioritario”, ha aseverado García.

El proyecto de Los Águila necesita inversiones, no cartas, ni buenas palabras” Carlos García Presidente del PP de Ávila

Afirma Carlos García que “este tipo de proyectos hay que visualizarlos dentro del contexto que merecen”.

Carlos García ha concluido que un proyecto como el de Los Águila “necesita inversiones, no cartas, ni buenas palabras”.

proyecto de astroturismo stellarium

Por otro lado, el también presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha hablado del proyecto de astroturismo Stellarium que la Institución está desarrollando en plena Sierra de Gredos. García ha informado que pese al recurso de Ecologistas en Acción, “el proyecto continúa avanzando”. La Diputación de Ávila acaba de recibir el último informe positivo de uso privativo por parte de Medio Ambiente y ya se están preparando los pliegos para sacar su licitación.

x edición mascarávila

Finalmente a su paso por COPE Ávila, el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha realizado balance de la X edición de Mascarávila, que se ha celebrado este fin de semana en la localidad abulense de Casavieja. Una edición por la que han pasado más de 10.000 visitantes, y que ha contado con la participación de grupos abulenses, pero también invitados de otros puntos de España como Asturias, Orense o Valladolid.

Carlos García ha destacado la puesta en valor de nuestras tradiciones y señas de identidad en este festival, pero también el relevo generacional que se ha visto en la última edición.

La undécima edición tendrá lugar el año que viene en Navalosa.

Puedes escuchar la entrevista completa a Carlos García en www.cope.es/avila .