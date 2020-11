¿Cansado, irritado, triste…? Podrías tener “fatiga pandémica”

Psicológicamente, gran parte de la población abulense está sufriendo “fatiga pandémica”, pero ¿En qué consiste?

Sus principales sintomas son el cansancio, agotamiento, irritabilidad, estrés, tristeza, apatía, desesperanza… La presidenta del Colegio Oficial de Psicólogos de Ávila, Ana Sánchez ha explicado en Herrera en COPE los síntomas de esta “fatiga pandémica”, que ya se está registrando “de forma generalizada” en la población. (Escuchar audio).



Además, están aumentando los casos más graves entre las personas que han perdido su trabajo, hay estrés post-traumático en profesionales médicos, y aparece la soledad entre nuestros mayores, tal y como ha analizado Ana Sánchez en COPE.



Sin olvidar a todas aquellas personas que han perdido un ser querido y que no han podido despedirlo cómo les hubiese gustado.

En el lado opuesto; El colectivo que mejor se ha adaptado son los niños porque “viven el día a día” y de ellos tenemos que aprender, nos ha explicado la psicóloga Ana Sánchez que hay que mirar más al presente, nos aconseja "Centrarnos en el qué puedo hacer y no tanto en el qué no puedo hacer y no descuidar las rutinas diarias".

En todo caso, desde el Colegio de Psicólogos abulense recomiendan acudir a un profesional si reconocemos en nosotros mismos los primeros síntomas de la depresión.

