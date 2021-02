Barral: “Ávila no era el lugar adecuado para la base logística del ejército de tierra”

El subdelegado del Gobierno, Arturo Barral, ha asegurado en Cope que Ávila “no era el lugar adecuado” para la ubicación de la base del ejército de tierra. Barral ha explicado que el motivo es su cercanía con Madrid, donde ya existe una base de estas características. El subdelegado ha subrayado que el lugar para un centro logístico se elige “por las necesidades de defensa nacional” que estudia el ministerio y “no donde digan un concejal o un alcalde”.



Arturo Barral ha añadido que las necesidades de para la sede de este centro logístico se llevaban estudiando “años y la decisión ya estaba tomada”.

Barral ha recordado que el Gobierno está empezando a gestionar los 140.000 euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea y lo distintos ministerios “irán sacando memorias de interés para que las administraciones se adhieran”, lo que hay que hacer, ha dicho, “es estar atento y solicitar las cosas”.



Sobre sí el Ayuntamiento de Ávila solicitó o no ser sede del centro logístico del ejército de tierra, el subdelegado afirma no estar al corriente pues si se hizo se gestionó directamente con el Ministerio de Defensa y no a través de la Subdelegación del Gobierno.



Por otro lado Arturo Barral, ha hablado en Cope de la reunión que este lunes se ha mantenido con el Ministerio de Cultura para abordar el futuro del Palacio de Los Águila. El subdelegado ha recordado que el proyecto que se está llevando a cabo es presentado en marzo de 2018, sin dejar cerrada la posibilidad a que se pueda “cambiar o ampliar”, como es petición del Partido Socialista.



Finalmente Barral se ha referido a las críticas de Partido Popular sobre la BRIF del Puerto del Pico, asegurando no entenderlas, puesto que el ministerio de Transición Ecológica ya está buscando nuevos terrenos para su ampliación a categoría A.