Baja el apoyo hacia la huelga de transporte entre los camioneros abulenses

En principio, los camioneros abulenses NO secundarán la huelga de transportistas del próximo lunes de forma masiva. Solo se ha sumado al parón una Asociación.





La convocante es la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte y es, en principio, la única que secundará la huelga.

Desde la Asociación Empresarial de Transporte de la Provincia de Ávila, integrada en CEOE Ávila, informan de que no se unirán a la huelga del sector convocada para los próximos días.

Respetan “totalmente el derecho de cada particular a sumarse a este paro”, al igual que “consideran necesario que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado garanticen la seguridad de las empresas que, acogiéndose a su derecho a trabajar, no secunden esta huelga y decidan trabajar”;

Han pedido que “garanticen igualmente, desde el primer momento del inicio de la huelga, tanto la integridad de los conductores como la de los vehículos”.

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) no secunda esta huelga y los grandes sindicatos tampoco.

Por ejemplo en COPE Ávila hemos hablado con la Unión de Pymes y Autónomos del transporte de Arévalo, (Asociación que forma parte de FETANSA) y nos han contado que “en marzo si que se sumaron al parón” pero ahora no lo harán porque creen que no es el momento, como ha contado en COPE Carlos del Rio, gerente de FETANSA Arévalo. (ESCUCHAR AUDIO)





Carlos del Rio cree que desde marzo se han conseguido importantes avances como que los camioneros no tengan que hacer la carga y descarga, que el precio de servicio se pueda modificar si sube el precio del combustible y la ayuda de 20ctns en la gasolina.

La Consejera de Movilidad, María González Corral, sobre la huelga del Transporte ha pedido al Gobierno y a los convocantes que “lleguen a un punto de encuentro” y que si hay huelga que “quien quiera trabajar lo pueda hacer” y que “no afecte a otros sectores”.

Desde la Federación Nacional de Transporte por carretera (Fetransa) en Arévalo, han denunciado que muchos de los camioneros de la zona de Arévalo tienen miedo a los piquetes porque “conducen camiones que cuestan 150.000€ y en la anterior huelga se quemaron algunos vehículos de las personas que si querían trabajar”.