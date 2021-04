'Ávila a través del espejo' séptimo libro colaborativo de los novelistas abulenses

La Asociación de Novelistas Abulenses «La sombra del ciprés» saca hoy a la luz su nuevo libro colaborativo.

Bajo el título Ávila a través del espejo, veinticinco escritores de Ávila, asociados a esta organización, exponen veinticuatro relatos, que en esta ocasión girarán en torno a las ucronías y distopías, y en general al mundo fantástico, siempre con alguna referencia o vinculación a la tierra abulense.

El título es un guiño a la obra del escritor Lewis Carroll, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, continuación del famoso libro Alicia en el país de las maravillas. Es una manera de aunar en una sola frase tanto una pista sobre la temática del libro como el eje central, Ávila; una seña que los autores de la asociación siempre han querido conservar en todos los libros colaborativos.

«El resultado es un libro muy completo, lleno de relatos de temática de lo más variada. En él encontraremos tanto relatos sobre una ciudad arrasada en un futuro, hasta historias fantasiosas que suceden en nuestra tierra. Asimismo también podremos leer historias basadas en “¿Qué hubiera pasado si..?” o giros en el desarrollo de sucesos famosos, que fueron reales en su momento».

Sergio Sánchez, historiador abulense y miembro de la asociación, ha sido el encargado de coordinar la actividad y el prólogo.

Para la portada los autores han vuelto a contar con las ilustraciones de Gris Medina, quien también se ha encargado del diseño de la cubierta de los cuatro últimos libros de este colectivo.

En esta ocasión nos ofrece una visión totalmente ficticia de la plaza del Mercado Grande, lo que ya nos da pistas de lo que vamos a encontrar en el interior del volumen, al mezclar personajes y elementos tan variopintos como Isabel la Católica con un platillo volante.

No menos interesante e impactante es la contraportada, con una magnífica representación de la llamada Palomilla, enterrada hasta la cintura en una playa; un absoluto homenaje a la escena final de la película El planeta de los simios, de Franklin J. Schaffner, cuando el actor Charlton Heston descubre la estatua de la Libertad enterrada en la arena.

Por otra parte, desde la asociación hacen hincapié en la importancia que tiene el libro para todos. «Siempre intentamos que su lanzamiento coincida con la Feria del Libro de Ávila, para poder ofrecerlo allí a los transeúntes, firmarlo, tener contacto con el lector. El año pasado no pudo ser, pero nos sorprendió mucho que el libro anterior tuviera el mismo éxito que los otros. Es muy satisfactorio ver cómo hay quien espera año tras año para comprar “el libro de los del Ciprés”, y así tenerlos todos. No hay que olvidar que es nuestra fuente de financiación para poder realizar actividades después el resto del año, pero, lo más importante, es una manera de unir a los autores, de probarnos con distintas temáticas, de obligarnos a practicar la escritura con distintos retos y una manera también de que puedan publicar sus creaciones muchos de los autores y socios que, de otro modo, no lo harían. Desde aquí queremos agradecer a todos los asociados que han escrito un relato para el libro su participación altruista para que haya podido salir adelante, un año más, este nuevo trabajo”.

El libro podrá encontrarse en la caseta de esta asociación durante los días de Feria del Libro (22, 23, 24 y 25 de abril en el Grande), y posteriormente en las librerías abulenses.

Este es el séptimo libro de «La sombra del ciprés» que ve la luz. Los anteriores fueron:

El mundo según los abulenses (2015) Éride Ediciones

El mundo según los abulenses Vol. II (2016) Edición propia

Leyendas según los abulenses (2017) Edición propia

Érase una vez… en Ávila (2018) Letrame Editorial

Ávila tenebrosa (2019) Letrame Editorial

Ávila amorosa (2020) Círculo Rojo