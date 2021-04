Ávila recibe 8.120 vacunas frente a la covid-19

Ávila recibe esta semana 7.020 dosis de Pfizer-BioNTech y 1.100 unidades de AstraZeneca-Universidad de Oxford

La Comunidad de Castilla y León recibe esta semana, en el marco del decimoséptimo envío ministerial, 109.830 unidades vacunales frente a la COVID-19, correspondientes a preparados de las compañías Pfizer-BioNTech y de AstraZeneca-Universidad de Oxford, más concretamente 92.430 dosis de la primera y 17.400 de la segunda.

Por otra parte, a consecuencia de la paralización de su distribución, la semana pasada no se posicionaron las 7.400 vacunas de Janssen que habían sido anunciadas.

La distribución entre la provincias castellanas y leonesas de las 109.830 unidades previstas es la siguiente: Ávila, 8.120 vacunas; Burgos, 14.200; León; 19.880; Palencia, 8.320; Salamanca, 16.440; Segovia, 6.850; Soria, 5.280; Valladolid, 20.080; y Zamora, 10.660.

Las 92.430 dosis de Pfizer-BioNTech (79 bandejas, con 1.170 unidades cada una) se reparten en cada una de las provincias de la Comunidad de la siguiente manera: Ávila, 7.020 dosis (seis bandejas); Burgos, 11.700 (diez); León, 16.380 (catorce); Palencia, 7.020 (seis); Salamanca, 14.040 (doce); Segovia, 5.850 (cinco); Soria, 4.680 (cuatro); Valladolid, 16.380 (catorce); y Zamora, 9.360 (ocho).

Por su parte, de AstraZeneca-Universidad de Oxford, el lote del Ministerio de Sanidad suma 17.400 vacunas de este fabricante esta semana (174 cajas con 100 dosis cada una), que se distribuirán así: Ávila, 1.100 unidades (once cajas); Burgos, 2.500 (veinticinco); León, 3.500 (35); Palencia, 1.300 (trece); Salamanca, 2.400 (veinticuatro); Segovia, 1.000 (diez); Soria, 600 (seis); Valladolid, 3.700 (37); y Zamora, 1.300 (trece).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

VACUNACIÓN ASTRAZENECA

El miércoles están llamados a vacunarse las personas que hayan cumplido o que cumplan 63 años y que residan en las Z.B de salud de Ávila, Las Navas, San Pedro del Arroyo, Muñico, Muñana, Avila Rural y Burgohondo.

En total están citadas unas 1.275 cartillas sanitarias.

También pueden acudir los nacidos en 1956 y 1957 y que no acudieron en su momento. Según los datos de la Junta se han vacunado ya un 70% nacidos en estos años.

El miércoles 21 de abril, en el Hospital Provincial se vacunará a los vecinos de Ávila capital y de los municipios correspondientes a las zonas básicas de salud de Muñana, Las Navas del Marqués, San Pedro del Arroyo, Burgohondo, Muñico y Ávila rural. Para una mejor organización y evitar aglomeraciones, se ruega a la población acudir en la franja horaria según su mes de nacimiento:

HORARIOS

-9:00 a 10:00 horas: enero

-10:00 a 11:00: febrero

-11:00 a 12:00: marzo

-12:00 a 13:00: abril

-13:00 a 14:00: mayo

-14:00 a 15:00: junio

-15:00 a 16:00: julio

-16:00 a 17:00: agosto

-17:00 a 18:00: septiembre

-18:00 a 19:00: octubre

-19:00 a 20:00: noviembre

-20:00 a 21:00: diciembre

Los convocados deberán portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista. Si no pueden ir en esa fecha, no llamen por teléfono a su centro de salud: se informará de próximas convocatorias. No deben acudir aquellas personas que se encuentren en aislamiento o cuarentena, si han pasado la infección COVID en los últimos 6 meses o aquellos ya vacunados.

En los próximos 10 días 4.000 dosis de pfizer se destinarán a las personas comprendidas entre 70 y 79 años, en este caso serán llamados por su medico de cabecera y se vacunarán en su centro de salud.

PUEBLOS

Los núcleos de población convocados para mañana en el Hospital Provincial de Ávila son los siguientes:

- Zona básica de salud de Ávila Rural: Alamedilla del Berrocal, Aldea del Rey Niño, Aldeavieja, Altamiros, El Barraco, Las Berlanas, Bernuy-Salinero, Berrocalejo de Aragona, Blascoeles, Blascosancho, Brieva, Cabañas, La Cañada, Cardeñosa, Casasola, La Colilla, Dueruelo, El Fresno, Gallegos de Altamiros, Gallegos de San Vicente, Gemuño, Gotarrendura, Hernansancho, El Herradón, La Serrada, Marlín, Martiherrero, Mediana de Voltoya, Mingorría, Mironcillo, Monsalupe, Muñochas, Muñopepe, Narrillos de San Leonardo, Niharra, Ojos-Albos, El Oso, Padiernos, Pajares de Adaja, Palacio, Peñalba de Ávila, Pozanco, La Rinconada, Riofrío, Salobral, San Bartolomé de Pinares, San Esteban de los Patos, San Juan de la Nava, San Pascual, Sanchorreja, Santa Cruz de Pinares, Santo Domingo de las Posadas, Sotalvo, Tolbaños, Tornadizos de Ávila, Urraca-Miguel, Vega de Santa María, Velayos, Vicolozano.

- Zona básica de salud de Burgohondo: Burgohondo, Hoyocasero, Navalacruz, Navalmoral, Navalosa, Navaluenga, Navandrinal, Navaquesera, Navarredondilla, Navarrevisca, Navatalgordo, San Juan del Molinillo, Serranillos, Villanueva de Ávila, Villarejo.

- Zona básica de salud Las Navas del Marqués: Las Navas del Marqués, Navalperal de Pinares, Peguerinos.

- Zona básica de salud de Muñana: Amavida, Balbarda, Baterna, Blacha, Guareña, La Hija de Dios, Mengamuñoz, Muñana, Muñez, Muñogalindo, Muñotello, Narros del Puerto, Pascual Muñoz, Poveda, Pradosegar, Robledillo, Salobralejo, Santa María del Arroyo, Solosancho, La Torre, Vadillo de la Sierra, Villanueva del Campillo, Villatoro, Villaviciosa.

- Zona básica de salud de Muñico: Benitos, Blascojimeno, Cabezas del Villar, Chamartín, Cillán, Gallegos de Sobrinos, Gamonal de la Sierra, Hurtumpascual, Mancera de Arriba, Manjabálago, Mirueña de los Infanzones, Muñico, Narrillos del Rebollar, Ortigosa del rio Almar, Pasarilla del Rebollar, Rinconada, San Garcia de Ingelmos, San Juan del Olmo, Solana de Rioalmar, Valdecasa, Viñegra de la Sierra.

- Zona básica de salud de San Pedro del Arroyo: Albornos, Aveinte, Blascomillán, Brabos, Bularros, Cabizuela, Castilblanco, Grandes, Herreros de Suso, Horcajuelo, Morañuela, Muñogrande, Muñomer del Peco, Muñoyerro, Narros de Saldueña, Narros del Castillo, Papatrigo, El Parral, Riocabado, San Juan de la Encinilla ,San Martín de las Cabezas, San Pedro del Arroyo, Santo Tomé de Zabarcos, Sigeres, Villaflor, Viñegra de Moraña, Vita.