Ávila se mantiene en nivel 4 de alerta sanitaria

Ávila, al igual que el resto de provincias de Castilla y León, a excepción de Segovia, se mantiene en nivel 4 de alerta sanitaria, si bien sin las restricciones decretadas el pasado 6 de noviembre, que ya se suprimieron con la apertura de la hostelería, los centros comerciales y los centros deportivos. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha señalado que “el nivel de las UCI's es todavía muy alto”.



Y es que como ha explicado la consejera de Sanidad Verónica Casado, para descender de nivel se tienen que mantener los datos de ese nivel inferior al menos durante 14 días.



Casado ha manifestado que pese a la situación es de “tendencia decreciente” y los datos han mejorado considerablemente todavía “no estamos en tasas de seguridad”, a las que no llegaremos hasta tener una Incidencia Acumulada de 25 casos por cada 100.000 habitantes. En estos momentos Ávila está en 228.37 casos por cada 100.000 habitantes.



La consejera ha recordado que ayer el Consejo Inter Territorial acordó cuatro normas de obligado cumplimiento y once recomendaciones que serán comunes para todo el territorio nacional de cara a las fiestas navideñas. Las reuniones se han limitado a un máximo de diez personas.



El toque de queda se mantendrá en Castilla y León a las diez de la noche, a excepción de los días 24 y 31 que será hasta las 13.30 horas.

Además entre el 23 y el 6 de enero habrá movilidad dentro las comunidades, pero no entre comunidades. Sólo se permite la movilidad entre comunidades para las celebraciones familiares, que recuerden podrán ser los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 enero, con un máximo de 10 participantes y dos grupos de convivencia.



Los estudiantes que regresen a sus hogares deberán permanecer los 10 días limitando al máximo los contactos y tendrá que evitar salir del núcleo familiar en vacaciones.

EVOLUCIÓN SANITARIA ÚLTIMAS 24 HORAS

En cuanto a evolución de la situación sanitaria en Ávila. Segundo día sin fallecidos en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, donde en el último día se han registrado 30 nuevos positivos.

Los decesos suman 236 y los positivos superan los 7000, concretamente 7002.

Los brotes activos suben a 27 son 158 casos vinculados, es un brote más que ayer con 14 nuevos contagios.