Autorizada una manifestación contra la granja de visones de Peguerinos

La Subdelegación del Gobierno en Ávila ha autorizado una concentración en Peguerinos, prevista para mañana sábado 15 de agosto, contra una explotación de visiones en la localidad, pese a que un informe del Ayuntamiento se oponía a esa manifestación para evitar una posible transmisión del coronavirus, ya que estará permitido un máximo de cien personas.

Una concentración que la alcaldesa de Peguerinos, Asunción Martín, consideró «totalmente imprudente». No en vano, recordó que el 15 de agosto, festivo nacional, habrá una gran afluencia de visitantes, que se suman a los que ya residen en la localidad durante el verano. «Esto no sería un problema si la zona elegida para el evento, no fuese la arteria principal de paso de coches del pueblo. Asimismo se encuentra justamente en la entrada de la iglesia, donde ese mismo día está prevista la ya tradicional misa en honor a la patrona del pueblo, además de encontrarse en la zona más importante de ocio y restauración», añadió Martín en la Agencia ICAL.

Asunción Martín subrayó que el Consistorio está imponiendo todas las medidas necesarias para que se cumplan con las medidas reguladoras de la actual situación sanitaria, “cuidando a la población”, que tiene un índice elevado de personas mayores. Motivo por el que vemos totalmente imprudente la autorización en la fecha solicitada. De ahí, que asegurara que el Ayuntamiento no se responsabiliza de las consecuencias sanitarias que esta concentración pueda provocar.

La Plataforma de Afectados por la Granja de Visones de Peguerinos ha convocado esta manifestación, en la localidad abulense el 15 de agosto a las 13:00 horas, con el fin de protestar "por los perjuicios de la explotación que llevamos sufriendo durante años".

Según apuntan desde la asociación en Tribuna Ávila, el problema "reside en que el criadero de visón está a menos de 400 metros de la primera línea de casas de Santa María de la Alameda (Madrid), y la mala gestión de los purines que se producen generan plagas de moscas y olores pestilentes y contaminantes".