La Asociación de Periodistas ha respaldado la actuación de la periodista de COPE Ávila Beatriz García en un comunicado:

En un texto enviado a los medios de comunicación; la Asociación de Periodistas de Ávila ha mostrado “su sorpresa y rechazo ante las acusaciones lanzadas por el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, contra la emisora COPE Ávila durante la entrevista que se le realizaba en el citado medio”.

Unas acusaciones “que no se entienden en el contexto de una entrevista en la que se le hace una pregunta concreta que puede o no contestar, pero que no nos parece la forma ni el momento adecuado para lanzar acusaciones sobre la línea editorial o la acción informativa de este medio”, asegura la APA. Han aclarado, “Más aún cuando en el contexto de la pregunta no había ningún tipo de valoración o juicio”.

Desde la Asociación, dicen, “Lamentamos y rechazamos este incidente porque no contribuye a consolidar la respetuosa relación que medios y periodistas abulenses mantienen con nuestros representantes políticos, sin importar la ideología que defienden” continúa el comunicado.

Desde COPE Ávila damos también las gracias a la Asociación de la Prensa de Ávila ya su presidente José Pulido por defender a los periodistas de Ávila en el ejercicio libre de su profesión.

Desde COPE tambien queremos agradecer todas las muestras de apoyo recibidas, tanto en público como en privado, ya sean del ámbito profesional o de prácticamente todos los partidos políticos.

El alcalde de #Ávila pierde los papeles contra @copeavila. Quién no respeta a los medios no respeta la democracia. Quien ataca a quien simplemente le pregunta por su labor política, muestra la debilidad de sus argumentos y la oscuridad de sus actuaciones.https://t.co/DIv1nw1be6 — Partido Popular de Ávila (@PPopularAvila) April 4, 2022





Vamos a recordar el incidente de ayer en mediodía cope con el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera cuando la periodista de COPE Ávila, Beatriz García, preguntaba al alcalde si se ha entregado a la CHD el Plan Extraordinario de Sequía.

Y el alcalde en vez de contestar atacaba así a esta casa... (ESCUCHAR AUDIO)

Audio

Sánchez Cabrera ha acusado también a Cope Ávila de “rezar para que no llueva y de intentar boicotear la labor del equipo del Equipo gobierno”. El alcalde que lejos de rectificar o disculparse insistía en sus acusaciones en redes sociales:

















La Asociación de Periodistas de Ávila muestra su sorpresa y rechazo ante las acusaciones lanzadas por el alcalde a COPE Ávila y ha respaldado la actuación de la periodista de COPE Ávila, Beatriz García, en un comunicado:

COMUNICADO COMPLETO DE LA ASOCIACIÓN:

La Asociación de Periodistas de Ávila muestra su sorpresa y rechazo ante las acusaciones lanzadas por el alcalde de Ávila, don Jesús Manuel Sánchez Cabrera, contra la emisora COPE Ávila durante la entrevista que se le realizaba hoy en el citado medio.

Unas acusaciones que no se entienden en el contexto de una entrevista en la que se le hace una pregunta concreta que puede o no contestar, pero que no nos parece la forma ni el momento adecuado para lanzar acusaciones sobre la línea editorial o la acción informativa de este medio. Más aún cuando en el contexto de la pregunta no había ningún tipo de valoración o juicio.

Lamentamos y rechazamos este incidente porque no contribuye a consolidar la respetuosa relación que medios y periodistas abulenses mantienen con nuestros representantes políticos, sin importar la ideología que defienden. Un incidente que sorprende a la Asociación porque las relaciones entre los medios y los periodistas abulenses con don Jesús Manuel Sánchez Cabrera han discurrido siempre dentro de unos cauces de respeto que no deben romperse.

Expresamos nuestra solidaridad con COPE Ávila y con nuestra compañera Beatriz García, la periodista que entrevistaba al alcalde cuando se produjo su desafortunada reacción, y que consideramos mantuvo en todo momento un tono respetuoso, aunque firme, en defensa de su profesionalidad y del medio en el que trabaja.

La Asociación de Periodistas de Ávila defiende y apoya el correcto ejercicio de su actividad por los profesionales de la información de la ciudad y provincia y espera que con diálogo se superen discrepancias que en nada benefician a la calidad de la vida democrática ni el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos.