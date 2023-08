El alcalde asegura que está abierto a una posible modificación del nuevo carril bici

Llevamos meses hablando de las obras que hay por toda la ciudad de Ávila,

Obras en la zona norte, en El Teso, en La Toledana, en Hornos Caleros, obras en la plaza de San Francisco y ahora las obras del carril bici.





Obras que afectan a los abulenses en su día a día por los cortes en las calles y en ocasiones por que impiden la entrada en determinados negocios.

Los abulenses están divididos entre los que se quejan por las molestias y los que ven las obras como necesarias. (ESCUCHAR AUDIO)









Precisamente hoy, el alcalde ha visitado una de esas obras, las de la plaza de San Francisco.

Jesús Manuel Sánchez Cabrera Primero ha dicho que no tenia constancia de malestar de los vecinos, ha dicho que "los vecinos con los que me he encontrado me han dicho que están contentos con las obras" pese a que en ese mismo momento una vecina estaba justo detrás de las vallas protestando por las obras... (ESCUCHAR AUDIO)

Luego, preguntado por COPE, ha reconocido que las obras pueden causar molestias y ha pedido “paciencia” a los vecinos. Sanchez Cabrera ha dicho que a el también le afectan y no se queja porque se dice a si mismo; "si eres el alcalde tampoco te quejes, ¿no?"





El alcalde ha hablado sobre la polémica del carril bici





Ha dicho que inicialmente la asociación de vecinos estaba de acuerdo con el proyecto y que hay partidos políticos que "abusan de la buena fé y manipulan a los vecinos".

Además, ha asegurado que están hablando con los vecinos de la zona y que están abiertos a cambiar el trazado ante el aluvión de criticas.

Recordamos, el martes 8 hay convocada una manifestación en contra del trazado del carril bici y la Asociación de vecinos Arturo Duperier ha registrado más de 300 quejas.

En cuanto al camión de basura que se ayer quedó atascado en la vía de servicio de la zona y que no pasaba por el nuevo carril bici, Sánchez Cabrera ha asegurado que “era una prueba” del Ayuntamiento con un camión que normalmente no trabaja en la zona, ha asegurado que “usarán las medidas para el nuevo pliego de basuras” y que continuarán las pruebas con los camiones de bomberos y los vehículos de la policía local.

El alcalde también ha negado que se vayan a suprimir plazas de aparcamiento.