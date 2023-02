Alberto Encinar se une a 'Nuestra Tierra'

El diputado NO adscrito y ex portavoz de Por Ávila, Alberto Encinar, se ha unido al nuevo partido 'Nuestra Tierra'









Encinar ha asegurado que se ha unido a este nuevo proyecto porque comparte los valores de la lucha por nuestros pueblos y en contra de la despoblación. (ESCUCHAR AUDIO)





El presidente del partido Nuestra Tierra, Pedro José Muñoz, no ha querido contestar si el resto de diputados no adscritos en la Diputación o si los dos concejales no adscritos del Ayuntamiento de Ávila se unirán a su proyecto político, ha dejado claro que serán ellos quienes "marquen lostiempos".









Pedro J Muñoz ha adelantado que a partir de ahora los miembros de Nuestra Tierra intentarán “coordinar la acción política en Diputación” pero, ha dicho, “sin pensamiento único”.