Cómo actuar en caso de encontrar un artefacto explosivo de la Guerra Civil

Entrevista al brigada de la Guardia Civil de Ávila, Pedro Hernández, jefe del equipo de Búsqueda y Localización de Artefactos y Explosivos

La Guardia Civil de Ávila advierte de los riesgos de encontrar, manipular o desplazar un artefacto explosivo, tras la detonación controlada de una granada de mortero de la Guerra Civil española que fue localizada en la buhardilla de una vivienda familiar en Cebreros (Ávila). El artefacto fue entregado voluntariamente por un vecino en el puesto del municipio, lo que activó el protocolo para su neutralización.

Un hallazgo más frecuente de lo que parece

Aunque pueda parecer sorprendente, la localización de este tipo de vestigios de la contienda es bastante habitual en la provincia. Según Pedro Hernández, brigada y jefe del Equipo de Búsqueda y Localización de Artefactos Explosivos (EBYL), "aunque parezca mentira, la verdad que es bastante frecuente". Solo el pasado año se hallaron siete artefactos en la provincia de Ávila, de los cuales tres aparecieron en viviendas.

00:00 Volumen Cerrar Foto: Guardia Civil Video: Guardia Civil

El brigada explica que, tras la guerra, muchas personas hacían acopio de este material y "las dejaban en su domicilio, aunque parezca un poco peligroso, que lo es, pues muchas veces eran como un recuerdo de esa fase". Las zonas con mayor incidencia de hallazgos son Las Navas del Marqués y Cebreros, aunque pueden aparecer "en cualquier punto, en cualquier zona".

Protocolo de actuación: no tocar ni mover

La Guardia Civil subraya que la colaboración ciudadana es fundamental y establece una regla principal ante un hallazgo de estas características: no manipular el objeto. "Es importante saber que en esos casos no hay que tocar, no hay que moverlo en ningún caso, da igual dónde se encuentre", asevera el jefe del EBYL. Lo correcto es avisar inmediatamente a la Guardia Civil.

Foto: Guardia Civil Granada mortero

No hay que tocar, no hay que moverlo en ningún en ningún caso" Pedro Hernández Brigada y jefe del Equipo de Búsqueda y Localización de Artefactos Explosivos (EBYL)

El riesgo es extremadamente alto, ya que la munición puede tener la carga explosiva intacta y provocar "graves daños a la integridad física o incluso llegar a la muerte". El brigada Hernández advierte de que "una persona ajena a todo esto es muy probable que se sienta segura cuando realmente no lo está", pues incluso los especialistas pueden tener dudas sobre el estado del artefacto. Como mucho, se recomienda hacer alguna fotografía para facilitar la identificación a los agentes.

El aviso al TEDAX

Una vez recibido el aviso, el equipo EBYL realiza una primera valoración de la amenaza. Si se confirma el peligro, actúan como "nexo de unión" con los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX), que son los encargados de la neutralización. Este fue el procedimiento seguido en el caso de la granada de Cebreros.

Ni siquiera nosotros tocamos el artefacto, para que vea el ciudadano un poco el riesgo que tiene" Pedro Hernández Brigada y jefe del Equipo de Búsqueda y Localización de Artefactos Explosivos (EBYL)

Para ilustrar el peligro real de estos objetos, el responsable del EBYL destaca el nivel de precaución con el que actúan los propios agentes: "Ni siquiera nosotros tocamos el artefacto, para que vea el ciudadano un poco el riesgo potencial que tiene". Este hecho refuerza la importancia de no manipularlos bajo ningún concepto y dejar la gestión en manos de los profesionales.