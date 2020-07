34,5 millones para el Plan Territorial de Fomento de Ávila

El Plan Territorial de Fomento para Ávila contará con una inversión de 34,5 millones de euros, de los que la Junta aportará 26 M€, el Ayuntamiento movilizará 6,5 y Diputación invertirá 2 millones.

Pleno de Las Cortes de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró en el Pleno de Las Cortes, que el Gobierno autonómico pondrá “facilidades” para que el Plan Territorial de Fomento para Ávila se apruebe antes de que finalice el mes de julio, tal y como solicitó en su pregunta en la sesión de Cortes de Castilla y León el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz.

No obstante, Mañueco recordó y matizó que la Junta no puede dar su visto bueno formal al acuerdo “hasta que no se apruebe por los plenos de los Ayuntamientos y la Diputación de Ávila”, incluidos en el plan, y que se llevarán a cabo durante la última semana del mes de julio. En cualquier caso, el presidente de la Junta reiteró que no pondrán “pega sino facilidades para que se pueda firmar formalmente en julio, aunque la puesta de largo se haga en septiembre”, en cuyos primeros días se hará “la presentación formal”.

Además, también refirió que “no habrá pega” para que las empresas que se quieren instalar en Ávila y se encuentran pendientes de la firma del acuerdo, puedan hacerlo. “No se van a ir de la ciudad de Ávila”, continuó el presidente de la Junta, quien aseguró que no se perdonarían “que por un problema formal se impida que se asienten esas industrias”.

“He hablado con el presidente de la Diputación y con el alcalde de Ávila para solventar esos problemas formales de la manera más rápida”, continuó Mañueco, quien consideró el Plan Territorial de Fomento para Ávila “un primer paso para la incorporación de Ávila a la modernidad, la nueva economía y la apuesta por la transformación digital, la sostenibilidad y el mundo rural”.

“Estamos comprometidos y hay coincidencia con las instituciones”, señaló el presidente de la Junta, quien en ese sentido recordó que “el plan está acordado ya no solo por las instituciones, sino por los agentes económicos y sociales de ciudad y provincia”, y que será además “el primero de esta legislatura, lo que dice a las claras el compromiso de la Junta con la provincia de Ávila”.

Por último, Mañueco apuntó que el Plan Territorial de Fomento para Ávila cuenta con un presupuesto de 34 millones de euros, “de los que 26 son aportados por la Junta de Castilla y León”, e incluye “medidas transversales como suelo industrial a bajo precio, revitalizar los polígonos industriales, apostar por la formación de capital humano, alentar proyectos empresariales, buscar la plataforma logística agroalimentaria y el centro de transferencia de conocimiento e innovación en las áreas de energías renovables, automoción y agroalimentación”.

Pendiente “solo de la firma”

Mañueco lanzó su compromiso como respuesta a la pregunta realizada por el procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro José Pascual Muñoz, quien recordó que el acuerdo de “Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León y agentes sociales está listo y solo pendiente de la firma”, por lo que quiso saber si Mañueco “va a tener un hueco para firmarlo en julio, conociendo que hay empresas interesadas en asentarse en la ciudad y solo dependen de la firma de este plan”.

“Presidente, lo que pueda hacer hoy, no lo deje para mañana”, comentó Pascual Muñoz, quien señaló en ese sentido que los abulenses agradecen “el esfuerzo económico de las instituciones y el de la Junta, que es quien tiene las competencias en Empleo e Industria”, pero matizó que no entenderían “que, pudiendo firmarse, no se haga cuanto antes”.

Pascual Muñoz recordó entonces que el Plan Territorial de Fomento por Ávila es “muy importante para el futuro de los abulenses, ahora más que nunca”, puesto que las consecuencias de la pandemia en la provincia van a dejar “una destrucción de empleo muy importante después del verano que ya se está disparando”.

Por ello, secundó las palabras del alcalde de Ávila pidiendo “celeridad” a consejeros y presidente de la Junta para “firmar cuanto antes este plan para no perder ni un minuto en asentar empresas y generar empleo en nuestra ciudad”.