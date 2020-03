250 solicitudes del colegio Diocesano para acceder con los coches a Teniente Arévalo

Este lunes comienza la apertura al tráfico rodado en la Plaza Teniente Arévalo para los padres de alumnos del colegio Diocesano. Hasta el momento el colegio ya ha recogido alrededor de 250 solicitudes. Un listado que el centro ya hizo llegar ayer jueves a Policía Local para su autorización.

Durante una hora, desde las 08,15 horas hasta las 9,15 horas habrá monitores perfectamente identificados, así como profesores y miembros de la AMPA para hacer este kiss and Go lo más rápido y ágil posible, como ha explicado en Cope Ávila, la directora de Infantil y Primaria del Colegio Diocesano, María Jesús Lefler.

Este Stop and Go no será necesario a la salida, según Lefler, puesto que es mucho más pausada que la entrada y son muchos más los padres y abuelos que acuden a pie al colegio a recoger a los alumnos.

Según ha explicado el portavoz del Equipo de Gobierno, José Ramón Budiño, “no se contempla ningún operativo especial”, si bien si se “intensificará” la presencia policial hasta que la situación se normalice.

El portavoz de Por Ávila ha explicado que el proceso ha estado “gestionado” por el Colegio Diocesano.