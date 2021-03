“El ministro de Interior todavía no se ha pronunciado sobre la universidad de la policía en Ávila"

Continúa generando dudas en filas populares el futuro del Centro Universitario de la Policía y su ubicación en Ávila. En declaraciones a Cope, el presidente de Diputación, Carlos García, ha lamentado que todavía no ha escuchado al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pronunciarse sobre este asunto. Preocupa además que el nombre de Carabanchel “se haya puesto sobre la mesa”, como así alertaron los sindicatos policiales.



A Carlos García no le tranquilizan las declaraciones al respecto que sobre este asunto han realizado tanto el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo y el subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral y habla el popular de “contradicciones” en este asunto.



Carlos García asegura no entender “los diferentes mensajes del Ministerio de Interior ante la posible fragmentación de la docencia en ejecutiva”, e insiste en que toda la formación relacionada con el cuerpo debe impartirse en Ávila, cuestión en la que, recuerda, cuentan con el apoyo de los sindicatos policiales nacionales.

PARQUES COMARCALES DE BOMBEROS

El presidente de Diputación, Carlos García, espera contar con la estrategia de los parques comarcales de bomberos “en cinco meses” para después “poder dotarlos económicamente”. En estos momentos es la Universidad de Salamanca la que se está encargando de analizar la ubicación de estos parques, que el presidente provincial ya ha anunciado “serán complementarios” al convenio de bomberos con el Ayuntamiento de Ávila.



García ha manifestado su intención de seguir colaborando con el Ayuntamiento en esta materia siempre y cuando puedan seguir alcanzando un acuerdo económico.